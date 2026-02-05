LA GIRA LIBERTARIA

Javier Milei en Santa Fe: sin reunión en agenda, Pullaro espera al Presidente con reclamos por rutas y deudas

En San Lorenzo, el gobernador espera tener un encuentro para plantear la falta de inversión vial y los $1,5 billones de la la Caja de Jubilaciones.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
Javieir Milei y Maximiliano Pullaro se verán en San Lorenzo, pero no hay previsto un encuentro en la antesala.

El presidente Javier Milei llegará este sábado a San Lorenzo para el acto por el aniversario del Combate, pero su visita a Santa Fe no tiene prevista, de momento, una reunión formal con el gobernador Maximiliano Pullaro., que lo espera con reclamos por el estado de las rutas y la deuda previsional.

“No está previsto”, respondieron en la Casa Gris ante la consulta de Letra P por un posible encuentro previo, en una jornada centrada en el traslado del sable corvo y un acto, en principio, breve. Pullaro, por su parte, esperará al mandatario directamente en San Lorenzo, donde se realizará la ceremonia a las 19.

Rutas y deuda, los dos temas que Santa Fe quiere poner sobre la mesa

Aun sin reunión prevista, Pullaro tiene anotados los reclamos en caso de encontrar un margen para el diálogo, por más breve o informal que pudiera darse. Son dos ejes que atraviesan el vínculo entre la provincia y la Nación desde el inicio del gobierno libertario: las rutas nacionales y la deuda previsional.

El primer punto es la falta de inversión en la red vial bajo jurisdicción nacional. En Santa Fe consideran que el deterioro de los corredores estratégicos impacta directamente en la producción y la logística, y cuestionan que la administración de Milei haya paralizado obras y mantenimiento.

carteles rutas santa fe 01
La disputa por las rutas con Javier Milei: los carteles que puso en las rutas nacionales el gobierno de Santa Fe a mediados del 2025.

El segundo eje es la deuda que la Casa Rosada mantiene con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, estimada en 1,5 billones de pesos, un conflicto que acumula años, pero que sumó nuevos cortocircuitos en la negociación con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en discusión por la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Judicializado hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación, el reclamo se repite en cada conversación y cada vez que el gobernador puede decirlo de manera pública. "Pedimos lo nuestro y que se cumpla la ley", reiteran.

Una semana con críticas a Caputo y agenda en Seguridad

La antesala al acto del sábado volvió a exhibir la ambigüedad del vínculo entre Maximiliano Pullaro y la administración de Javier Milei. En el plano económico, el gobernador salió al cruce del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, por sus declaraciones sobre el consumo y la industria textil. Pullaro cuestionó el diagnóstico oficial y sostuvo que “cae en una contradicción”. “Si comparás la carga tributaria de la Argentina con la de otros países, es probable que entiendas por qué gran parte de la producción local resulta más cara”, planteó.

En paralelo, el mandatario santafesino mantuvo una agenda activa con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el marco de la baja de homicidios registrada en enero, con foco en Rosario. Desde los tiempos de Patricia Bullrich al frente del ministerio, la palabra más repetida de ambos lados del mostrador es “coordinación”. Aunque hubo algunos chispazos —como en la inauguración de la cárcel federal de Coronda—, el trabajo conjunto se impone y, en temas como la baja de la edad de punibilidad, existen criterios similares.

Ese doble carril —cooperación en seguridad y tensión por los recursos— es el contexto en el que se producirá la visita de Milei a San Lorenzo. En el entorno del gobernador aseguran que el acto tendrá un carácter estrictamente institucional, aunque reconocen que cualquier contacto, por breve que sea, podría servir para reiterar los reclamos.

Acto breve, comitiva reducida y foco simbólico

Como viene contando Letra P, El evento del sábado está previsto para las 19 en el Campo de la Gloria de San Lorenzo, con un formato breve y estrictamente protocolar. La presencia de Milei girará en torno al traslado del sable corvo del general José de San Martín, eje simbólico de la ceremonia.

La comitiva presidencial será, en principio, reducida. El Presidente llegará en avión a Rosario y desde el aeropuerto de Fisherton se trasladará en helicóptero hasta San Lorenzo. Luego, ya en el lugar, se esperan lugares separados, con tres palcos diferenciados: uno con Milei, sus funcionarios cercanos, el gobernador y el intendente local; otro para dirigentes provinciales y comunales; y otro con personalidades del ecosistema libertario santafesino.

