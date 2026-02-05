Toto Caputo reconoció que el nuevo IPC estaba listo desde marzo de 2025

Toto Caputo.

El nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) estaba listo en marzo de 2025. Eso le informó el propio Ministerio de Economía al Congreso en abril. Casi un año después, Toto Caputo evitó que debutara la nueva metodología para medir la inflación y Marco Lavagna, el titular del INDEC, pegó el portazo.

Este miércoles por la noche, después de que la Casa Rosada prometiera que el nuevo índice debutaría en agosto (una fecha optimista estimada por Javier Milei para que la inflación comience con un cero), la narrativa del titular del Palacio de Hacienda volvió a cambiar: ya no habrá una implementación demorada sino que, a su entender, el nuevo IPC ya quedó desactualizado por fundamentarse en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. En otras palabras, la fórmula Lavagna no sirve por contener "consumos prepandemia", pero se mantiene la que contempla los datos de la EGH 2004-2005.

Con frecuencia se utiliza el #IPC como sinónimo de lo que cuesta vivir, pero los gastos de las familias pueden variar con el tiempo. Abrimos hilo . — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 11, 2024 La admisión de Toto Caputo El ministro tardó bastante tiempo en darse cuenta. El 16 de abril del año pasado, el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Una de las preguntas era sobre la nueva metodología para medir la inflación. Respondió la cartera de Caputo: "El Ministerio de Economía informa que el INDEC finalizó en el mes de marzo de 2025 todos los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo IPC, así como también las consultas y testeos técnicos del nuevo índice para su implementación".

Continuó: "Actualmente se encuentra a la espera de los avales institucionales para realizar la campaña de sensibilización y alfabetización del nuevo IPC". Economía evita fechar el debut, con una frase que avala una total discrecionalidad. "Mientras tanto, el Instituto continúa realizando los análisis técnicos en torno a la estabilidad de los precios para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y garantizar que las modificaciones no se introduzcan en períodos atípicos".

image Respuesta de Toto Caputo en el informe 142 del jefe de Gabinete al Congreso. El concepto de "periodos atípicos" podría vincularse con el calendario electoral de 2025, pero Economía se encargó de que la frase fuera suficientemente vaga para usarse bajo varios argumentos. Este miércoles, Caputo se limitó a justificar que "con Milei no estábamos de acuerdo con cambiar el índice ahora”, a la espera de terminar el proceso de desinflación con la misma metodología para no "comparar peras con manzanas".

Palabra del FMI Con respecto a las "recomendaciones internacionales", el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticaba que el nuevo IPC se implementaría el año pasado. En su staff report de agosto pasado, sostenía que "se espera que el organismo estadístico publique hacia fines de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado, basado en la encuesta de gastos de los hogares 2017-2018, con el objetivo de reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”. Pero incluso el nuevo IPC podría haber estado listo antes. En octubre de 2024, Lavagna le había informado al FMI sobre el nuevo IPC en una charla virtual que había mantenido con Brian Graf, técnico del Departamento de Estadísticas del organismo. Según publicó Leandro Renou en Página 12, el funcionario del Fondo le recomendó al entonces titular del INDEC que la nueva metodología se anunciara en noviembre para comenzar a ser aplicada en enero de 2025. image La reunión de Marco Lavagna con el FMI por el nuevo IPC. "Cuando yo estaba en funciones, el indicador ya estaba listo para ser introducido. En junio de 2024 estaba terminado y Lavagna aceptó postergar su lanzamiento un poco porque la inflación estaba bajando y había un argumento para no hacer el cambio en ese momento”, reveló este miércoles Joaquín Cottani, ex número dos de Caputo, en Radio con Vos.

