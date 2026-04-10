LA INTERNA VIOLETA

Karina Milei lleva su guerra con Patricia Bullrich a Rosario y apuesta a empoderar a Agustín Pellegrini

La hermana presidencial quiere al delfín de Romina Diez para competir por la intendencia y taponar a Juan Pedro Aleart, cercano a la exministra de Seguridad.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
Agustín Pellegrini junto a Romina Diez: el diputado podría ser candidato en Rosario.

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Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

Distintas fuentes del espacio reconocieron a Letra P que el actual diputado nacional, que ganó las elecciones en 2025 encabezando la boleta libertaria, es un nombre que se pone sobre la mesa, aunque por ahora no formalmente.

El propio Pellegrini conforma junto a Diez y a un grupo reducido de dirigentes -Guido Orlandi, Marcos Peyrano y David Malaguarnera- la mesa que toma decisiones en Santa Fe y que ya planifica el tablero electoral para 2027. Ese equipo tiene una bajada de línea clara y directa desde Buenos Aires, con Karina Milei a la cabeza y Martín y Lule Menem detrás.

Por qué Agustín Pellegrini

Con apenas 26 años, sería toda una novedad que pueda competir por la intendencia apenas dos años después de su debut en las urnas y representando a una de las principales fuerzas políticas.

Allí inciden dos factores en favor del joven diputado: la pertenencia partidaria y el conflicto latente entre Karina y Diez con Patricia Bullrich, madrina política de Aleart.

"Obviamente que nos gustaría más que sea Agustín", plantean en el seno libertario al ser consultados por uno y otro nombre para competir en Rosario.

"Si no es ahora que ponemos a alguien del riñón, ¿cuándo?", suma otra fuente. En esta ecuación es necesario un elemento ineludible, como sucedió el año pasado con el arrastre de la imagen positiva de Javier MIlei en las elecciones de octubre: sostener la fortaleza de la marca de LLA.

Pellegrini es el dirigente con mayor cercanía a Diez. Fue su secretario privado y compartió la conducción partidaria en la provincia. Todo eso pesó para que fuera elegido candidato el año pasado.

La lealtad hacia la también legisladora, condición indispensable en el armado vertical de LLA, hacen que la posibilidad de su posible candidatura para la intendencia no sorprenda internamente.

El factor Juan Pedro Aleart

Por conocimiento y aspiraciones, la posibilidad de que Aleart sea candidato en Rosario se baraja desde que su nombre irrumpió en la política de la mano de Bullrich. El problema es es el devenir del vínculo de Bullrich con las principales referencias de LLA.

Letra P fue testigo, durante la charla que días atrás ofreció en la Bolsa de Comercio el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, de una foto en la que posaban sonrientes Aleart, Pellegrini y Diez. La instantánea fue posteada por el experiodista y compartida por la diputada.

La distancia en el vínculo entre la ex ministra de Seguridad y actual senadora y el núcleo duro de LLA en Santa Fe quedó expuesta con su última llegada a Rosario, cuando ni Diez ni nadie de su espacio compartió actividades en la Fundación Libertad, pese a que estaba anunciado que así sería.

Interna sí o no

Con PASO de por medio, se podría suponer que la resolución tiene cierta facilidad a través de una interna. "No somos muy partidarios de esa salida", dijo una voz con llegada al círculo íntimo libertario. ¿Motivos? El desgaste que genera hacia adentro, algo que el gobierno de Milei conoce bien, y lo difícil de recomponer luego la unidad.

Sin embargo, todos coinciden en algo: el peso de la decisión y el acompañamiento que surja de Buenos Aires para un candidato puede terminar de inclinar la balanza en un escenario que todavía no se define, pero que sí demuestra que LLA ya planifica sus opciones para poder intentar competir en la ciudad más grande de la provincia.

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