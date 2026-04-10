Patricia Bullrich se despegó de Manuel Adorni y se plantó como vocera de sus propios logros

Patricia Bulrrich fue premiada por Manuel Tagle por sus logros en el Congreso y en la cartera de Seguridad

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich reconoció este viernes que llevaba sin hablar con la prensa más de 20 días. Se mostró orgullosa de todas las definiciones políticas que dejó en Córdoba , en la conferencia de prensa que convocó en la oficina de la Bolsa de Comercio , que dirige el empresario liberal Manuel Tagle .

“ Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar . Manuel Adorni recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado. Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo. Las cosas lo pueden afectar", disparó la exministra de Seguridad de Javier Milei , escoltada por su mano derecha en la provincia, Laura Rodríguez Machado , y el presidente de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados , Gabriel Bornoroni , que no quiso hacer declaraciones.

Bullrich eligió levantar el perfil en el peor momento del gobierno nacional . Sabía que debería extenderse en las tropelías inmobiliarias del jefe de Gabinete, sobre las que tuvo que volver una y otra vez en la rueda con los medios locales. No se le movió un músculo y repitió, con frialdad, que es la Justicia la que debe determinar su responsabilidad en las acusaciones que le llueven.

“Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y un juez que son quienes van a decidir”, encomendó la suerte de Adorni a la sagrada familia judicial.

Bullrich se refirió al escándalo que envuelve a Adorni: "No sé qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, no tiene el cuero tan duro como yo", señaló La senadora agregó: "Nosotros no nos entrometemos con las cuestiones judiciales" @YaniPassero pic.twitter.com/nAoZxVQ39B

La etapa siguiente de la gira cordobesa la encontró en el auditorio de la Bolsa de Comercio, donde repasó lo que ponderó como logros del Gobierno, con especial énfasis en su gestión en el Ministerio de Seguridad, primero, y en el Senado, después.

Qué gana Patricia Bullrich

Bullrich sabe que a río revuelto su ganancia aumenta, aunque no lo diga a viva voz. Caso contrario hubiera elegido el bajo perfil. Sube en las encuestas e incluso en algunos sondeos ya supera al Presidente en niveles de aprobación.

¿Fórmula presidencial? ¿La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Sus asesores se ríen cuando son consultados sobre los posibles caminos y ratifican que "estará donde le pidan". La propia Bullrich desarmó esas teorías cuando habló del proyecto reeleccionista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2042628558544159179&partner=&hide_thread=false Consultada por Letra P sobre encuestas que ubican a Bullrich por encima de Milei, la senadora las desestimó y sostuvo que el Gobierno "debe ir con fuerza por la reelección del Presidente"



@YaniPassero pic.twitter.com/jAQg54ZMml — LETRA P (@Letra_P) April 10, 2026

“Uno toma las encuestas 15 días antes de la elección. Por supuesto, que todo el mundo las lee. La figura del Presidente está sólida. Es nuestro candidato a una reelección para que el proyecto quede muy firme en el país”, dijo sin disimular la sonrisa ante la consulta de Letra P.

Estuvo reunida con Karina Milei la semana pasada y el entorno de la senadora asegura que “está todo bien”, pese a la ventaja estadística. Atribuyen el ruido a las segundas líneas del Ejecutivo.

Sigue la guerra con Mauricio Macri

Lo curioso es que Bullrich sigue engordando su armado. Apenas terminó la ronda de prensa mantuvo una reunión con la dirigencia del PRO que, como contó días atrás Letra P, le arrebató en una elección interna circense el control de la filial local del partido a Mauricio Macri.

En un scrum del que participó con la dirigencia amarilla local le dijo a Bornoroni que la nueva conducción partidaria trabajará en sintonía con LLA. Donde ella mande, no llegará Macri, tal como interpretaron los protagonistas de la reunión privada.

Ese cambio de época lo dejó claro también ante el auditorio de la Bolsa, pese a que Macri lee debilidad libertaria y se apura a revitalizar el partido recoleto.

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Con una concurrencia del Círculo Rojo un poco menor a la de otras figuras de la alta política argentina, Bullrich aprovechó la atención para facturarle a Macri algunas políticas de su gestión–el fallido blanqueo, por ejemplo- y defendió los logros del gobierno libertario sin nombrar a Milei en ningún tramo de su discurso. Hizo su juego en las casi cinco horas que estuvo en el edificio donde opera la Bolsa y otras empresas de primera línea de la provincia.

Su visita fue personalista, hecho que queda puesto con mayor evidencia en la decisión de romper el silencio que no sólo ella, sino todo el gabinete libertario, se impuso apenas salieron a la luz los casos de presunta corrupción que envuelven a Adorni.

La escudería de la senadora de La Libertad Avanza

La “vocera” de los logros del Gobierno, más bien de los propios, se rodeó de toda la escudería violeta local. A los mencionados Bornoroni y Rodríguez Machado, se sumaron la senadora Carmen Álvarez Rivero, que no fue invitada a las reuniones privadas de la previa; la diputada Laura Soldano y su par Marcos Patiño Brizuela, quien quedó en el centro de la escena por tomar créditos millonarios en el Banco Nación antes de la campaña legislativa del año pasado.

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En la línea aliancista, estuvieron Luis Juez, que esta tarde ofrecerá un acto de campaña provincial en Villa Carlos Paz; el exdiputado Rodrigo de Loredo y los radicales con peluca Soledad Carrizo y Marcelo Cossar, ambos con cargos en el gobierno nacional.

Por el cordobesismo participaron el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, cercano a Bullrich; y el presidente del Banco de Córdoba, Raúl Paolasso.

Para el gobierno de Córdoba hubo palos de rigor: Bullrich pidió que bajen los impuestos y le reprochó al schiarettismo el rechazo a la Ley de Glaciares que, a su entender, beneficiará a Córdoba y Santa Fe en el despegue de la industria metalmecánica.