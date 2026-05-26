Universidad de Rosario: el radicalismo reformista orejea tres nombres para reemplazar a Bartolacci

Cintia Pinillos, la decana que suena para suceder a Franco Bartolacci en la Universidad Nacional de Rosario.

Si bien aún le queda un año de gestión, la danza de nombres que se perfilan para suceder a Franco Bartolacci al frente de la Universidad Nacional de Rosario ya empezó. El radicalismo reformista apunta a conservar el control de la tercera caja más importante de la ciudad, y para eso pica en punta una figura de su riñón.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas UNIVERSIDADES Universidad de Rosario: Bartolacci tensa el vínculo con un socio político por el control de Derecho Por Lucio Di Giuseppe

Los nombres para suceder a Franco Bartolacci El nombre que más suena es el de Cintia Pinillos. Politóloga, docente, decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, sería la candidatura más “bartolaccista” de todas las que se mencionan. Cerca del rector reconocen que es el plan principal, aunque signifique romper una regla no escrita de la UNR: ninguna facultad pone el rector o rectora dos veces seguidas. Bartolacci asumió al frente de la alta casa de estudios tras ser rector de la Fcpolit entre 2011 y 2019.

Detrás de Pinillos hay dos nombres que asoman en el oficialismo, aunque con menos posibilidades. Uno es Alejandro “Pirucho” Vila, decano de la Facultad de Humanidades y Artes. No sería la primera vez que esa facultad logra que un decano suyo crezca en el ámbito político: ya pasó por allí José Goity, ministro de Educación de Maximiliano Pullaro. El otro nombre, que corre muy de atrás pero aprovechando que también pueden ser electos los directores de los colegios universitarios, es el de Pablo Alesandroni, del Colegio Superior de Comercio.

Cómo se elige al rector de la Universidad de Rosario Los nombres anotados en la libreta de los radicales universitarios aún son tentativos. No solo porque falta un año, sino también porque dependen del entramado de acuerdos que puedan construir Bartolacci y su equipo en el complejo mundo universitario para lograr la mitad más uno de los votos de la Asamblea compuesta por el Consejo Superior de la UNR, los decanos y los consejos directivos de las doce facultades. En esa instancia, que se realiza luego de los comicios en las facultades, se requiere una mayoría absoluta de votos para ser electo rector.

BartolacciBotta Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. De fondo, Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de Rosario. En su elección, Bartolacci logró una paleta multicolor de apoyos que fue desde el radicalismo hasta algunas expresiones del peronismo. Sin embargo, sufrió hasta último momento cuando no se definía la elección en la Facultad de Medicina, donde el escrutinio se estiró dos días y terminó resolviéndose a su favor. No es casualidad que, por debajo del radar, su espacio haga movimientos con el objetivo de ganar control en las facultades que hoy están controladas por aliados. Es el caso de la Facultad de Derecho, donde reina una tensión entre Bartolacci y su decano, Hernán Botta, en torno a la sucesión.

El futuro de Franco Bartolacci en Santa Fe Mientras tanto, Unidos piensa qué hacer con el rector una vez que deje su cargo. El entorno de Bartolacci descuenta que el próximo paso será la política partidaria, pero aún no está nada claro en el horizonte. Competir por una banca en el Congreso como diputado es una de las opciones sobre la mesa. También se lo baraja en el Senado provincial -para representar a Rosario, algo que intentó en las elecciones constituyentes- y en el Concejo de la ciudad más grande de Santa Fe. En todos los casos hay un pero, ya sea por razones propias o porque se pisa con otro aliado como Pablo Javkin. La opción más extraña que se escuchó en las últimas semanas es que Bartolacci sea candidato a intendente, pero por fuera de Unidos. Por dentro es difícil ya que chocaría con las intenciones de María Eugenia Schmuck, su pareja y socia política. Por afuera, con el perfil de defensor de la educación pública y opositor a Javier Milei que construyó, podría servir para restarle votos claves al peronismo y la centroizquierda rosarina, que ya está lanzada a construir detrás de Juan Monteverde. Alquimias.