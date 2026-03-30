Córdoba: la interna de Carreño y Machado mostró al PRO en ruinas, sin oficinas ni afiliados activos

Dos figuras políticas que desde hace tiempo sostienen que el PRO es pasado y actuaron en consecuencia con su pase a otros espacios montaron este domingo una interna para la renovación de autoridades del partido que buscó, al detalle, teatralizar la ruina estructural de Mauricio Macri en Córdoba .

El exdiputado de Encuentro Federal y principal impulsor de la investigación sobre la participación de Javier Milei en la causa $Libra , Oscar Agost Carreño , y la diputada de La Libertad Avanza y armadora en la provincia de Patricia Bullrich , Laura Rodríguez Machado , celebraron el espectáculo sin la participación de la lista macrista, amadrinada en las sombras por la concejala capitalina Soher El Sukaria .

La interna, sin boleta competidora en el cuarto oscuro, logró lo que sus impulsores pretendían: mostrar al PRO como una cáscara vacía y con escaso poder territorial; en definitiva, como un viejo club de amistades jubiladas que ya no puede pelear contra el paso del tiempo.

Justo cuando Macri entiende que Milei ingresó en un punto complejo y relanzó el sello amarillo en la Ciudad de Buenos Aires , la alianza antinatural entre los dirigentes cordobeses de doble apellido le sopló, desde este punto del mapa, que no tiene poder de fuego judicial ni estructura en uno de los bastiones electorales más importantes del interior; que no hay afiliados activos ni locales partidarios en condiciones.

"Macri perdió", un concepto que se escucha no sólo en esa línea que se quedó con el PRO de Córdoba, sino también en el propio cordobesismo y el bullrichismo.

El PRO, en ruinas

Fue Agost Carreño quien subió la foto de la oficina del PRO en ruinas ubicada en Capilla del Monte. También quien decidió no contratar el servicio oficial de escrutinio. La Junta Electoral del PRO terminará de recibir las urnas este lunes y hará el escrutinio definitivo “para entregar a la Justicia y tener todo prolijito”, siguen agitando la pica.

De un padrón de 16.000 personas afiliadas, se habrían movilizado para apoyar al exintendente de Oliva, Oscar Tamis, unos mil votantes, según estimaciones extraoficiales. Sólo hay datos del departamento Colón, donde se acercaron 114 personas a las urnas puestas en casas de vecinos; y 348 en Santa María, donde es fuerte Machado y su alfil, el legislador Ignacio Sala, quien recientemente fue denunciado por su delfín en el pueblo La Paisanita por evadir los impuestos de sus terrenos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oagost/status/2038242939801862547&partner=&hide_thread=false En Capilla del Monte hoy se vota en la Oficina Legislativa del PRO pic.twitter.com/QFF7LfGqqZ — Oscar Agost Carreño (@oagost) March 29, 2026

En el manual de prácticas partidarias está escrito que se evitará, a toda costa, una interna que exponga un número patético, pero no es la primera vez que Agost Carreño prueba esta receta en la guerra que Macri abrió en su última disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, a fines de 2024, cuando le pidió públicamente que se fuera del partido.

En las elecciones legislativas de octubre de 2025, el diputado —que integraba la bancada de Miguel Ángel Pichetto— jugó a favor del loteo opositor que promovían Martín Llaryora y Juan Schiaretti. Héctor Baldassi presentó su lista y juntos sumaron apenas un punto. Ambos pusieron la cara en la derrota, pero la lectura de perdedores que buscaban era más amplia.

Un actor que aún incomoda en Córdoba

Macri es un actor molesto para el cordobesismo y la tropa libertaria. En ese punto en común puede encontrarse una explicación al bloqueo que unió a Agost Carreño y Rodríguez Machado. Una eventual resurrección amarilla no puede pensarse sin la plaza cordobesa adentro. La pelea por el sello es sólo el árbol y el denso año electoral que se viene es el bosque.

Como adelantó Letra P, el gobernador quiere negociar con Milei el ’27. El apoyo a la eliminación de las PASO que impulsa el Presidente es la carta que se jugará en lo inmediato. En el PJ no dudan que Macri terminará acordando con Milei.

La diputada de Bullrich quedó con el control de la asamblea partidaria, la que define las alianzas. Se da por descontado que intentará llevar al PRO al acuerdo electoral que más convenga a su jefa política, que además de su construcción en LLA es una de las pocas dirigentes del esquema bien valoradas por el cordobesismo.

soher macri asamblea pro Mauricio Macri y su armadora en Córdoba, Soher El Sukaria

También se da por hecho que Tamis, el alfil de Carreño, no interferirá en la estrategia cordobesista con un apoyo abierto a una refundación del PRO en los términos que plantea Macri. El juego siempre será local para esa expresión que viene ganando en barandillas.

La interna de circo de este domingo trató de mostrar que poco queda de aquellos tiempos dorados. Ese “somos un montón” que sorprendió a María Eugenia Vidal en Parque Norte no aplicaría en Córdoba.

Son muchos cruces, probablemente forzados, pero los intereses comunes en el espectáculo bochornoso de la interna de este domingo son innegables.

La tropa de Soher El Sukaria vuelve a la Justicia

El macrismo dará pelea e impugnará en la Justicia el proceso electoral, que fue seguido por el veedor designado, Valentín Díaz Gilligan.

La lista macrista Somos PRO no participó por considerar que el proceso estuvo “viciado”. Sus apoderados denunciaron una serie de irregularidades que buscaron —sostienen— impedir su participación y favorecer a la lista oficialista.

COMUNICADO 28-03-26 final La lista de Mauricio Macri no compitió en la interna del PRO de Córdoba

Entre los elementos señalados mencionan la manipulación de plazos en la oficialización de listas y boletas, que habría dificultado su impresión y distribución. También alertaron sobre un cronograma electoral arbitrario y el diseño de centros de votación que obstaculizaron el sufragio.

“Acá hubo una proscripción de hecho y un proceso sin garantías democráticas”, denunciaron. Se apoyan en la última resolución del partido, que no convalidó la interna, pese a que el fallo de la jueza María Servini dio de baja la tercera intervención macrista y, por ende, habilitaba la convocatoria.