Patricia Bullrich quiere retirar un pliego de un candidato a juez de Neuquén que la denunció

Patricia Bullrich armó un cronograma para el Senado , que contempla para fines de mes una sesión para tratar el proyecto para penalizar las falsas denuncias y cinco audiencias públicas, para la exposición de los candidatos a jueces. Antes, la jefa de La Libertad Avanza pide eliminar de la lista a un jurista que la denunció cuando era ministra de Seguridad de Cambiemos.

Se trata de uno de los últimos pliegos en llegar , que propone como juez del tribunal federal de juicio de Neuquén a Pablo Matkovic , quien, en 2017, como defensor federal de su provincia, presentó un habeas corpus contra Bullrich por su allanamiento a la comunidad mapuche en Campo Maripe, zona del yacimiento Vaca Muerta.

Fuentes del oficialismo y de los aliados confirmaron a Letra P el pedido de Bullrich para retirar el pliego, que por ahora no altera la agenda del Senado, que este miércoles tuvo dos actividades. Primero, la comisión de Justicia y Asuntos Penales dictaminó el proyecto de la radical Carolina Losada para sumar penas por falsas denuncias; y segundo, Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado, expuso sobre el proyecto para sumar derechos a la propiedad privada, cuyo dictamen quedó pendiente. El funcionario soportó un duro ataque del peronismo.

El nombramiento de jueces es el tema más relevante del Senado, porque se trata de un blindaje que busca Milei para cubrirse de las denuncias judiciales contra su Gobierno. Es por eso que la primera tanda tuvo casi la totalidad de los pliegos para cubrir la justicia federal, que es donde radican esas causas.

Entre ellos hay nombres que destacan, como el de Emilio Rosatti , hijo del presidente de la Corte Suprema, candidato a juez por Santa Fe. También fueron bendecidos dos jueces relevantes de Comodoro Py, como Julián Ercolini (su secretaria, María Julia Sosa , es candidata a jueza de La Plata); y Marcelo Martínez de Giorgi , a cargo de la investigación por el caso de la criptomoneda $LIBRA: su esposa, Ana María Cristina Juan , fue propuesta como jueza de Hurlingham.

Para apurar el trámite, Bullrich citó a una sesión este jueves 9, que tiene como único fin darles ingreso a los pliegos y fijar fechas de audiencias. El cronograma tentativo es que los candidatos a magistrados expongan el jueves 30 de abril y cuatro días de la semana próxima. La sesión para aprobar los pliegos sería el 14 de mayo.

El 16 de abril será la próxima audiencia y no estaría exenta de polémicas: deberá exponer Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia. Milei propuso prorrogar cinco años su vocalía en el Tribunal de Casación. Sólo así puede permanecer, porque en noviembre cumple 75 años.

Dura visita de Sturzenegger

Sturzenegger tuvo un paso explosivo por el Senado, donde intentó exponer el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Chocó con el peronismo, que le recordó su currículum.

"La dificultad de la que habla es consecuencia de que (Domingo) Cavallo hizo la transferencia más fuerte de la deuda del sector privado al público y Sturzenegger participó del equipo de Cavallo del megacanje. Ese programa terminó en desastre en 2001", lo atacó José Mayans, jefe del interbloque PJ.

El formoseño le recordó al ministro su paso por el Banco Central en la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri, "cuando fue criticado por un panelista que decía que era economista y se llamaba Milei". El funcionario respondió a todos los ataques peronistas con una chicana: "Yo les preguntaría una sola cosa, ¿ustedes se preguntan por qué perdieron las elecciones? Porque se fueron dos millones de nuestros jóvenes".

"La gente votó un cambio. Porque se nos iban los hijos, los tíos, los hermanos. Defiendo eliminar leyes de cerco a la posibilidad de producir, invertir para tener más empleo, más riqueza", se defendió Sturzenegger e ignoró las preguntas sobre el patrimonio de Manuel Adorni.

El proyecto apunta a suprimir los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo y reformas en la ley del manejo del Fuego. Los aliados prometieron cambios.

Pelea por comisiones

El dictamen del proyecto sobre falsas denuncias se dio en medio de una polémica repetida: al igual que en la comisión de Acuerdos, en la comisión Justicia y Asuntos Penales el peronismo tuvo tres vocalías sobre 19, aun cuando representa una porción más grande en el recinto.

Bullrich decidió que castigará al PJ con pocos lugares en comisiones relevantes y lo compensará con otras que tienen poco peso. Un planteo similar existió en Asuntos Constitucionales y Legislación General. "El oficialismo viene sosteniendo que consigue quórum y firma despachos. Pero es una situación muy grave", dijo Mayans.

El jefe del peronismo prometió que pedirá a quienes "consientan esta violación del Reglamento y de la Constitución" dar "las explicaciones correspondientes”. En el PJ no hay consenso sobre hacer un planteo en la Justicia o seguir con la prédica política. Bullrich se defiende con un dato: el reglamento pide respetar las proporciones "en lo posible". Jura haberlo intentado.