Para Maximiliano Pullaro, La Libertad Avanza aún "debe dar explicaciones" por Espert

Durante una recorrida junto a la vicegobernadora y candidata a diputada de Provincias Unidas , Gisela Scaglia , por las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario , Pullaro cuestionó con dureza al legislador liberal. “ El diputado Espert claramente mintió durante todo este proceso . Cambió su versión en los últimos días y terminó presentando una renuncia al presidente Javier Milei . Él y La Libertad Avanza deben dar explicaciones sobre los vínculos que aparecen en expedientes judiciales con una persona imputada por tráfico de estupefacientes y lavado de activos”, afirmó.

Abandonaron la moral. Pero los argentinos no nos resignamos. Definitivamente el proyecto de Milei terminó con lo que venía a quebrantar que era la corrupcion y un gobierno de gente honesta y trabajadora. Yo sé que hay otro camino, porque lo demostramos todos los días acá en…

Consultado sobre la continuidad de Espert en la Cámara de Diputados , el mandatario radical se mostró prudente pero enfático: “Será un debate parlamentario más que político. Hoy el diputado no está imputado ni procesado, pero el tema exige respuestas claras. La transparencia no se declama: se practica”.

Pullaro también se refirió al impacto electoral del caso y a la posibilidad de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la baja del economista. “La ley electoral no lo permite por plazos. Además, estamos hablando de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta esta pista, que solo aporta la provincia . Es mucho dinero en un contexto donde cada peso cuenta. El Gobierno nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial”, advirtió.

Mensaje contra la violencia política

En otro tramo, el gobernador fue consultado por los incidentes ocurridos el sábado en Santa Fe, cuando militantes de izquierda agredieron a simpatizantes libertarios durante la visita de Milei. “Siempre nos preocupa cuando hay hechos de violencia como los que pudimos ver. Entendemos que hay malestar con el presidente en distintos puntos del país, pero bajo ningún concepto vamos a avalar que sectores de izquierda se manifiesten de manera violenta contra los militantes de La Libertad Avanza”, sostuvo.

Finalmente, Pullaro remarcó que el país “debe construirse sobre la base de la tolerancia y el diálogo”. “El país que tenemos que construir es uno donde todos podamos tolerarnos, escucharnos y convivir, más allá de las diferencias. Nadie puede sentirse habilitado a ejercer la violencia política”, concluyó.