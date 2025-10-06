NARCOPOLÍTICA

Para Maximiliano Pullaro, La Libertad Avanza aún "debe dar explicaciones" por Espert

Para el gobernador de Santa Fe, el diputado acusado de vínculos con el narcotráfico "mintió durante todo el proceso". Qué piensa de reimprimir las boletas.

Por Letra P | Periodismo Político
Para Maximiliano Pullaro, La Libertad Avanza aún debe dar explicaciones por Espert

Para Maximiliano Pullaro, La Libertad Avanza aún "debe dar explicaciones" por Espert

Notas Relacionadas
Aspirantes peronistas, libertarios y de la tercera vía,  con un ojo en 2027.
2027 YA LLEGÓ

Espert, ¡afuera! Ahora son diez por el sillón de Kicillof

Por  Juan Rubinacci

Las críticas de Maximiliano Pullaro a Espert y La Libertad Avanza

Durante una recorrida junto a la vicegobernadora y candidata a diputada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, por las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, Pullaro cuestionó con dureza al legislador liberal. “El diputado Espert claramente mintió durante todo este proceso. Cambió su versión en los últimos días y terminó presentando una renuncia al presidente Javier Milei. Él y La Libertad Avanza deben dar explicaciones sobre los vínculos que aparecen en expedientes judiciales con una persona imputada por tráfico de estupefacientes y lavado de activos”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1974967845416046633&partner=&hide_thread=false

Consultado sobre la continuidad de Espert en la Cámara de Diputados, el mandatario radical se mostró prudente pero enfático: “Será un debate parlamentario más que político. Hoy el diputado no está imputado ni procesado, pero el tema exige respuestas claras. La transparencia no se declama: se practica”.

Pullaro también se refirió al impacto electoral del caso y a la posibilidad de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la baja del economista. “La ley electoral no lo permite por plazos. Además, estamos hablando de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta esta pista, que solo aporta la provincia. Es mucho dinero en un contexto donde cada peso cuenta. El Gobierno nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial”, advirtió.

Mensaje contra la violencia política

En otro tramo, el gobernador fue consultado por los incidentes ocurridos el sábado en Santa Fe, cuando militantes de izquierda agredieron a simpatizantes libertarios durante la visita de Milei. “Siempre nos preocupa cuando hay hechos de violencia como los que pudimos ver. Entendemos que hay malestar con el presidente en distintos puntos del país, pero bajo ningún concepto vamos a avalar que sectores de izquierda se manifiesten de manera violenta contra los militantes de La Libertad Avanza”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1974547161179414862&partner=&hide_thread=false

Finalmente, Pullaro remarcó que el país “debe construirse sobre la base de la tolerancia y el diálogo”. “El país que tenemos que construir es uno donde todos podamos tolerarnos, escucharnos y convivir, más allá de las diferencias. Nadie puede sentirse habilitado a ejercer la violencia política”, concluyó.

Temas
Notas Relacionadas
Karina Milei y Santiago Caputo
NARCOPOLÍTICA

El Profe lo hizo: Karina Milei y Santiago Caputo se unieron para bajar a Espert

Karina Milei y Santiago Caputo convencieron al Presidente esta mañana. Santilli encabezará la lista y tendrá su primera actividad con Milei el martes.
Una encuesta reveló cómo el caso José Luis Espert afectó la confianza en el Gobierno
NARCOPOLÍTICA

Encuesta: seis de cada diez personas dicen que el caso Espert afectó su confianza en el Gobierno

El 56% cree que las acusaciones que pesan sobre el diputado son verdaderas. El apoyo de Javier Milei y el impacto en las urnas. Los datos de Management & Fit.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Hay 18 millones de boletas impresas con la cara de José Luis Espert como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
EDITORIAL

La Libertad Avanza debe pagar la reimpresión de las boletas

Por  Juan Rezzano
José Luis Espert | (Foto: AGLP).
CONGRESO | DIPUTADOS

Mancha venenosa: aliados del Gobierno presionan a Espert para que se tome licencia y no vaya al recinto

Por  Mauricio Cantando
Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral | (Foto: Secretaría Electoral Buenos Aires).
DESPUÉS DE ESPERT

Por qué es prácticamente imposible reimprimir las boletas en Buenos Aires

Por  José Maldonado
Javier Milei, solo y en penumbras.
LA CAÍDA DE ESPERT

Milei o muerte: el candidato soy yo

Por  Marcelo Falak