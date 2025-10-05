El Profe lo hizo: Karina Milei y Santiago Caputo se unieron para bajar a José Luis Espert

La primera vez que se lo plantearon al Presidente de manera explícita fue el viernes, en una reunión en la Quinta de Olivos . Pero el Presidente no quería mostrarse débil ante la oposición y los medios críticos y se negó a darle crédito a las encuestas que mostraban a La Libertad Avanza en una caída libre producto del escándalo narco. Aquella noche, el operativo para bajarlo fue frustrado.

Este domingo, poco antes del mediodía, la postura de Milei cambió por completo. Esta vez, su hermana y el asesor no sólo apelaron al desgaste del Gobierno y a la caída en la intención de voto que implicaba sostener a Espert, sino que hablaron del desgano manifiesto del Profe a continuar en la campaña: "José Luis no quería más y el Presidente lo entendió", dijo a Letra P una fuente al tanto de las conversaciones en el triángulo de hierro. Una fuente aseguró además que, preocupados por el avance de la causa, los abogados de Espert aceleraron el proceso.

Apenas el jefe de Estado tomó la decisión de bajar la candidatura de su amigo, Caputo se comunicó con el economista para coordinar los detalles de su salida. "Por la Argentina, doy un paso al costado", anunció Espert a las 18.45 de este domingo con un mensaje en redes sociales.

Antes de esa publicación, el asesor llamó por teléfono a Diego Santilli , tercero en la lista libertaria , para preguntarle si estaba dispuesto a ponerse la campaña al hombro, pese a los números negativos de las encuestas y la agenda pública en contra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1974972507527537045&partner=&hide_thread=false A 20 días de las elecciones legislativas y a siete de quedar envuelto en un escándalo por la revelación de que cobró 200 mil dólares de una empresa ligada a Fred Machado, detenido por vínculos con el narcotráfico, Espert renunció a su candidatura



Fue después se ser ratificado… pic.twitter.com/MjP5nvKvih — LETRA P (@Letra_P) October 5, 2025

La primera actividad de Milei y Diego Santilli tras la salida de Espert

El Colorado, que estaba al tanto de las presiones que venían ejerciendo otros integrantes del Gabinete, como Guillermo Francos y Patricia Bullrich, para apartar a Espert, se comprometió con Caputo en esa llamada para intentar remontar los 13 puntos que le sacó el peronismo en las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires. 20 minutos después de esa conversación, Karina Milei llamó a Santilli para darle su bendición. La Casa Rosada no quería perder más tiempo.

La cúpula presidencial ya tenía en marcha el relanzamiento de la agenda de campaña. Tras la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, Milei encabezará este martes una recorrida y acto público en Mar del Plata, que le servirá para mostrarse por primera vez con Santilli. También estará el intendente anfitrión, Guillermo Montenegro, otro de los dirigentes amarillos bien valorados por el oficialismo.

Karina Milei y Caputo le ordenaron a los equipos legales del partido y de la administración libertaria, con María Ibarzábal y Santiago Viola a la cabeza, avanzar con un pedido en la Justicia para que Santilli se quede de manera oficial con la cabeza de lista y no Karen Reichardt, segunda en la nómina. El oficialismo quiere que se aplique la ley 27.412, decreto 171/2019, artículo 7, por la que un varón reemplaza a otro varón, de acuerdo a la normativa de cupo de género.

La Santilleta, el nuevo grupo de Whatsapp de campaña

En horas de la tarde, los equipos de comunicación de Karina Milei, Caputo y Santilli comenzaron a trabajar para dar a conocer la decisión. Ese grupo redactó la carta de renuncia de Espert y creó un nuevo grupo de Whatsapp para coordinar las estrategias de campaña en la provincia de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1974973628241555545&partner=&hide_thread=false SUBITE A LA SANTILLETA DE LA LIBERTAD QUE VAMOS A DAR VUELTA LA PROVINCIA! https://t.co/eqr1Eri6K7 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025

Después de un breve debate en el Salón Martín Fierro de Balcarce 50 donde Caputo tiene su base de operaciones, surgió la idea de nombrar al grupo digital La Santilleta, apostando a la vieja épica con la que el diputado amarillo le ganó a Victoria Tolosa Paz en 2021. Conviven en ese ecosistema Macarena Alifraco, principal espada narrativa de Caputo; Lucas Luna, conocido como "Sagaz" en redes sociales; Juan Pablo Carreira, funcionario apodado Juan Doe en Twitter; y Mariano Pérez, el fundador del canal Break Point, quien salió rápidamente con un mensaje alusivo.