Épica amarilla y voto de centro, las claves de Javier Milei y Santilli para una remontada en Buenos Aires

El Colo venía acompañando en las actividades proselitistas sin chistar, a pesar del costo que significaba compartir foto con el -hasta ayer- primero de la lista violeta, apuntado por cobrar 200 mil dólares de un jefe narco que espera la resolución de la Justicia para ser extraditado a los Estados Unidos.

Al cumplirse una semana del escándalo que explotó en los medios, el caso se convirtió en una olla a presión tan fuerte que ni siquiera Javier Milei , impulsor y defensor de la candidatura del Profe, pudo sostener. El paso al costado de Espert significó escalar dos casilleros para Santilli, que ahora quedó en la pole position y tiene la tarea de levantar una campaña que, hasta el domingo, tenía a los libertarios 18 puntos abajo del peronismo.

Mientras espera la oficialización de la Justicia electoral para su corrimiento al primer lugar de la boleta, Santilli debutará este lunes como la nueva figura de la alianza LLA en el microestadio Movistar Arena , cuando asista a la presentación del flamante libro de Milei, donde el presidente también tocará con su banda (se desconoce el repertorio).

El martes, el Colo tendrá la primera aparición con Milei en Mar del Plata, tierra que gobierna Guillermo Montenegro, otro de los impulsores de la alianza del PRO y LLA. En septiembre la lista violeta encabezada por el intendente ganó cómoda la sección y el distrito, por lo que la apuesta de poner primera ahí es para sostener ese electorado y tratar de crecer en el voto de centro que se llevó Somos Buenos Aires.

Santilli-010 Diego Santilli.

Por otro lado, el equipo de campaña trabajará fuertemente en la pecera de Juntos por el Cambio, donde, explican en su entorno, Santilli mide bien. Allí habrá una tarea de convocatoria y motivación para ir a votar y reconquistar la épica 2021, año en el que el candidato ganó la elección de medio término con más de 1,3 millones de votos frente al peronismo.

La remontada con la que sueña La Libertad Avanza

La pregunta de la mesa política libertaria a Santilli sobre si estaba para hacerse cargo de ponerse la campaña al hombro no fue una formalidad. Allí tienen números de encuestas que espantan: 18 puntos abajo del PJ, luego de una semana de crisis por el escándalo narco de Espert. Santilli está seguro de que tiene con qué descontar esa diferencia y poder remontar una campaña que está muy cuesta arriba para el Gobierno.

De hecho se mantuvo firme durante los últimos diez días en las actividades que tenía programadas -en muchas coincidía con Espert-, con una agenda cambiante que se alteró varias veces a raíz del impacto que tuvo el caso. El impulsor de la alianza no negoció ponerle el cuerpo y la cara a la campaña del Gobierno al que defiende desde el inicio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1974973628241555545&partner=&hide_thread=false SUBITE A LA SANTILLETA DE LA LIBERTAD QUE VAMOS A DAR VUELTA LA PROVINCIA! https://t.co/eqr1Eri6K7 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025

Un colorado en casa Rosada

Ahora tendrá el desafío de levantar los números que dan a la lista oficialista bastante por debajo del peronismo en la provincia que concentra el 37% del padrón electoral nacional. Habrá que ver si la renuncia de Espert y el cambio de rostro en la boleta surten el efecto necesario para que LLA salga del laberinto en el que está dando vueltas desde que empezó el proceso electoral.

Santilli fue recibido este mediodía en la Casa Rosada por el equipo de coordinación nacional, encabezado por Karina Milei, Santiago Caputo y Pilar Ramírez, donde el flamante primer candidato recibió el respaldo de una mesa a la que jamás había sido invitado, como la nueva cara de la campaña libertaria en Buenos Aires. El Colo se ganó la confianza del primer anillo libertario luego de un trabajo que llevó varios meses en los que logró, junto con Cristian Ritondo, acercar posiciones para firmar la alianza La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/1974979416972525767&partner=&hide_thread=false BOLUDO MIREN LA FOTO DE PERFIL QUE SE PUSO SCOTT BESSENT pic.twitter.com/ZfSTo8OW0k — Agustín Romo (@agustinromm) October 5, 2025

La Santilleta y el filtro Colo

Quienes volvieron a cobrar protagonismo en el ecosistema en el que mejor se manejan fueron los usuarios -operadores y funcionarios, también- de las redes sociales libertarias que, rápidamente, utilizaron el original filtro para teñir el pelo de colorado, en referencia a Santilli. Lo hicieron las Fuerzas del Cielo y también la dirigencia del PRO, que se revitalizó.

filtro colo Julieta Quintero Chasman, diputada provincial del PRO.

Hay un antecedente: en 2021, para anunciar la candidatura de Santilli a primer candidato a diputado de la alianza Juntos, el PRO con Mauricio Macri a la cabeza salió con una particular campaña de redes. Mostró la sugestiva imagen de una cabeza colorada, para dar a conocer la figura de quien lideraría la lista. Detrás del expresidente salió casi toda la tropa macrista a bancar a Santilli, que le ganó las PASO al radical Facundo Manes.

Dos años más tarde, el Colo fue precandidato a gobernador de Buenos Aires, aunque cayó en las primarias con Néstor Grindetti. Antes, recorrió varios municipios de la provincia con la Santilleta, la furgoneta de campaña a la que le quitó la lona este domingo.