Encuesta: seis de cada diez personas dicen que el caso José Luis Espert afectó su confianza en el Gobierno

El 56% cree que las acusaciones que pesan sobre el diputado son verdaderas. El apoyo de Javier Milei y el impacto en las urnas. Los datos de Management & Fit.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Una encuesta reveló cómo el caso José Luis Espert afectó la confianza en el Gobierno

Una encuesta reveló cómo el caso José Luis Espert afectó la confianza en el Gobierno

Seis de cada diez personas consideran que el escándalo narco que involucra al ahora excandidato de La Libertad Avanza José Luis Espert afectó negativamente la confianza en el Gobierno de Javier Milei. Así se desprende de la última encuesta de Management & Fit que puso en alerta a la Casa Rosada.

La percepción de una disminución de la confianza aumenta entre las mujeres con un mayor nivel educativo. Esa apreciación es menor entre los hombre menores de 40 años.

Además, seis de cada diez (63,7%) dicen no creerle a Espert en su explicación sobre los 200 mil dólares que habría recibido de una empresa vinculada al empresario Fred Machado. En declaraciones radiales, admitió el cobro de ese dinero y explicó que se trato de un pago por un trabajo realizado como economista. Es decir, un negocio entre privados.

Según el informe, el 56% de las personas consultadas considera que las acusaciones son verdaderas y que existe “un entramado de corrupción y narcotráfico ligado a Espert”. En tanto, un 30,4% interpreta el episodio como “una jugada electoral para perjudicarlo”.

El apoyo de Javier Milei a su amigo José Luis Espert

Desde que estalló el escándalo, el Presidente fue el único que salió a defender a quien -hasta este domingo- era su candidato en la provincia de Buenos Aires para ponerle fin al kirchnerismo. Sin embargo, como contó Letra P, Karina Milei y Santiago Caputo lo convencieron para que le soltara la mano a tres semanas de las elecciones nacionales.

La encuesta de M&F también revela que un 59,1% opina que el Presidente sabe que el diputado es culpable, aunque lo respalda por conveniencia electoral o por estar involucrado. Solo un 33,7% cree que el mandatario lo considera inocente.

En el plano electoral, el impacto directo sobre el voto parece moderado: un 54,6% afirma que el caso no modifica su elección, aunque la mayoría de ese grupo señala que votará a otro espacio político. Solo un 34,3% mantiene su apoyo a La Libertad Avanza.

La encuesta también indagó sobre la candidatura de Espert, dado que se realizó antes de que renunciara: el 54,8% coincidió en que debía bajar su postulación a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.

Los datos completos de la encuesta

