Córdoba: Bornoroni acelera la llegada de Bullrich para blindar la campaña libertaria del efecto Espert

La ministra de Seguridad arribará la semana que viene para apuntalar al candidato Gonzalo Roca. Gira territorial y repaso necesario de su gestión antinarco.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Patricia Bullrich y Gabriel Bornoroni, en conferencia de prensa en Córdoba.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribará la semana próxima a Córdoba para reforzar la campaña de La Libertad Avanza (LLA). Así como lo hizo Federico Sturzenegger y el propio Javier Milei, la funcionaria acompañará, en una agenda aún no definida, al armador y jefe de bloque en Diputados, Gabriel Bornoroni, y al principal candidato, Gonzalo Roca.

El objetivo es claro: sostener el timón (y los votos) y hacer virar la dirección del barco violeta que no para de colisionar en medio de un contexto convulsionado, de cara a las elecciones legislativas. Ahora se suma el raid de renuncias de José Luis Espert, por denuncias que lo vinculan al empresario Fred Machado.

Con un fuerte discurso contra el narcotráfico, la funcionaria hará una gira territorial donde podrá confirmar o refutar lo que apuntan los libertarios locales: el caso Espert no afecta en Córdoba, “el sentir de la calle es en aguante al Presidente”, sostienen.

Mientras tanto, la tropilla se congrega este luenes en Buenos Aires para dar su apoyo a Milei durante el acto de presentación de su libro, en el Movistar Arena.

Patricia Bullrich, de gira con Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca

Bornoroni busca apuntalar a Roca con un movimiento seguro. La ministra Bullrich mide bien en la provincia y sus giras siempre salen redondas en términos de expectativas. En las usinas libertarias de Córdoba aseguran que la agenda será estrictamente territorial y de contacto directo con la gente y sectores relacionados con su gestión.

Itinerarios similares realizaron el propio Milei, quien cerró con un acto poco convocante en el Parque Sarmiento; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger que concluyó su visita en un evento con más de 600 autoridades empresariales. Antes, ambos, tuvieron encuentros con la Bolsa de Comercio y el Círculo Rojo.

José Luis Espert, el impacto en Córdoba

La renuncia del diputado Espert a su candidatura en el principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, generó revuelo político y mediático.

Como si la paliza del 7-S que recibió el oficialismo por parte de Fuerza Patria en Buenos Aires por el Karinagate hubiese sido poco, Juan Grabois denunció al economista de haber recibido US$200.000 del empresario Fred Machado, quien está procesado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Presuntos vínculos con el narcotráfico, sumado a la corrupción, no es una linda fórmula para ganar adeptos, simpatizantes, ni contener a los propios, a 20 días de acudir a las urnas.

Espert Bullrich
Patricia Bullrich fue una de las funcionarias más críticas del escándalo que involucró a José Luis Espert.

Sin embargo, pese a que Las Fuerzas del Cielo mediterráneas creen que este escándalo, que toca de cerca a La Libertad Avanza, no afecta en la decisión del voto en Córdoba y que el “sentir de la calle es de aguante al Presidente”, una encuesta nacional señala que seis de cada diez personas dicen que el "caso Espert" afectó su confianza en el Gobierno.

Bullrich, quien tiene un fuerte discurso antinarcotráfico, recordó que su espacio político se propuso mantener una “vara altísima” en materia ética y manifestó que “no se puede aceptar que alguien que aspire a representar al Gobierno tenga vínculos con plata del narco”.

Será la misma ministra la que, en su visita a Córdoba, deberá medir el apoyo o el rechazo de la gente.

