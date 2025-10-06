DESPUÉS DE ESPERT

Diego Santilli se pega a Javier Milei y Mauricio Macri sigue de lejos la campaña

Tras la renuncia del Profe, el candidato en ascenso acompaña al Presidente en su show del Movistar Arena. El líder del PRO se fue a España.

Letra P | Gabriela Pepe
Por Gabriela Pepe
Diego Santilli con Javier Milei.
Notas Relacionadas
Javier Milei.
LETRA PEPE

Gobernabilidad o muerte

Por  Gabriela Pepe
WhatsApp Image 2025-10-06 at 13.06.43
Mauricio Macri viajó a España junto a su familia.

Mauricio Macri viajó a España junto a su familia.

La relación entre ambos sigue tensa. Hace ya más de un año que Santilli se cruzó de bando sin pedir permiso. Lo hizo en tándem con el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Los tres fueron parte de las negociaciones del cierre de listas para la provincia de Buenos Aires, junto a Karina Milei y sus laderos Lule Menem y Sebastián Pareja.

Aunque no se opuso públicamente, Macri fue casi un espectador de las conversaciones. Mantuvo su vínculo al día con Ritondo, que preside el PRO en la provincia de Buenos Aires y se autoproclamó como un enviado del partido amarillo, pero tuvo interferencias en su diálogo con Santilli, que jugó más suelto.

Sin Macri como mediador, el Colorado se dedicó a alimentar su relación tanto con Milei como con los otros integrantes del “triángulo de hierro”. Consiguió algo que pocos logran: tiene una excelente relación tanto con Santiago Caputo como con Karina Milei. Ambos protagonizaron una sociedad inesperada este fin de semana, al presionar por la renuncia de Espert.

El ahora excandidato siempre compitió con Santilli por convertirse en candidato a gobernador de la provincia por el oficialismo, en 2027. Tras el corrimiento de Espert, el Colorado parece tener el camino allanado.

Mauricio Macri mira desde España

Mientras espera que la Justicia resuelva si puede reemplazar a Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, Santilli se mostrará con Milei. Este lunes, participará del evento en el que el Presidente presentará su libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena y presenciará el show musical de Milei y su banda. El martes también se mostrará con el Presidente. Estarán juntos en Mar del Plata, en una recorrida junto al intendente Montenegro.

Macri seguirá los acontecimientos a la distancia. El expresidente ya dijo que empezará a trabajar con Milei luego de las elecciones del 26 de octubre. Quiere ver en qué situación queda el oficialismo. El escándalo de Espert le generó un daño importante. El fin de semana, el equipo de Caputo le mostró a Milei encuestas que marcaban una diferencia de hasta 20 puntos en la provincia de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1974954180063199272&partner=&hide_thread=false

Santilli pondrá todo para achicar la diferencia. Busca mostrar una suerte de “epopeya” por salvar la elección, aunque sabe que será difícil. Por lo pronto, intentará que haya una mayor articulación entre LLA y el PRO. La relación entre los dos espacios quedó dañada por las elecciones del 7 de septiembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1974973628241555545&partner=&hide_thread=false

La influencia de Macri se verá después de las elecciones. “Voy a tomar de la mejor de las maneras las sugerencias que haga el presidente Macri para que esas áreas que tendrían que estar funcionado de una manera y que no funcionan, empiecen a funcionar como corresponden”, reveló el domingo Milei. El expresidenta ya avisó que no participará de la campaña.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei. 
DESPUÉS DE ESPERT

Milei y Santilli relanzan la campaña este martes en Mar del Plata

El Presidente visitará una fábrica y recorrerá el centro de la ciudad con el nuevo candidato que encabezará la lista. Antes presentará su libro en Movistar Arena.
Javier Milei en el Movistar Arena.
OPERATIVO DARLA VUELTA

Milei, a "los kirchneristas": "Pudieron ganar un round pero todavía no ganaron la batalla"

Tras la amplia victoria peronista en las elecciones bonaerenses, la campaña se enfoca en las legislativas del 26 de octubre.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Hay 18 millones de boletas impresas con la cara de José Luis Espert como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
EDITORIAL

La Libertad Avanza debe pagar la reimpresión de las boletas

Por  Juan Rezzano
José Luis Espert | (Foto: AGLP).
CONGRESO | DIPUTADOS

Mancha venenosa: aliados del Gobierno presionan a Espert para que se tome licencia y no vaya al recinto

Por  Mauricio Cantando
Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral | (Foto: Secretaría Electoral Buenos Aires).
DESPUÉS DE ESPERT

Por qué es prácticamente imposible reimprimir las boletas en Buenos Aires

Por  José Maldonado
Javier Milei, solo y en penumbras.
LA CAÍDA DE ESPERT

Milei o muerte: el candidato soy yo

Por  Marcelo Falak