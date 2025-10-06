Diego Santilli se pega a Javier Milei y Mauricio Macri sigue de lejos la campaña

No forma parte de un “take over” del gobierno de parte de Mauricio Macri . A pesar de la reunión que Javier Milei y el líder del PRO tuvieron el viernes en Olivos , en la que acordaron trabajar juntos en el futuro, la promoción de Diego Santilli como candidato de La Libertad Avanza (LLA) poco tuvo que ver con el expresidente. El Colorado está mucho más cerca del libertario que de su exjefe político.

Santilli y Macri hablaron por teléfono este domingo, después de que se confirmara la renuncia de José Luis Espert a la candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires y su eventual reemplazo por el dirigente de origen PRO. El expresidente ya estaba instalado en Madrid, donde viajó junto a su familia.

La relación entre ambos sigue tensa. Hace ya más de un año que Santilli se cruzó de bando sin pedir permiso. Lo hizo en tándem con el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo , y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro . Los tres fueron parte de las negociaciones del cierre de listas para la provincia de Buenos Aires, junto a Karina Milei y sus laderos Lule Menem y Sebastián Pareja.

Aunque no se opuso públicamente, Macri fue casi un espectador de las conversaciones. Mantuvo su vínculo al día con Ritondo, que preside el PRO en la provincia de Buenos Aires y se autoproclamó como un enviado del partido amarillo, pero tuvo interferencias en su diálogo con Santilli, que jugó más suelto.

Sin Macri como mediador, el Colorado se dedicó a alimentar su relación tanto con Milei como con los otros integrantes del “triángulo de hierro”. Consiguió algo que pocos logran: tiene una excelente relación tanto con Santiago Caputo como con Karina Milei. Ambos protagonizaron una sociedad inesperada este fin de semana, al presionar por la renuncia de Espert.

El ahora excandidato siempre compitió con Santilli por convertirse en candidato a gobernador de la provincia por el oficialismo, en 2027. Tras el corrimiento de Espert, el Colorado parece tener el camino allanado.

Mauricio Macri mira desde España

Mientras espera que la Justicia resuelva si puede reemplazar a Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, Santilli se mostrará con Milei. Este lunes, participará del evento en el que el Presidente presentará su libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena y presenciará el show musical de Milei y su banda. El martes también se mostrará con el Presidente. Estarán juntos en Mar del Plata, en una recorrida junto al intendente Montenegro.

Macri seguirá los acontecimientos a la distancia. El expresidente ya dijo que empezará a trabajar con Milei luego de las elecciones del 26 de octubre. Quiere ver en qué situación queda el oficialismo. El escándalo de Espert le generó un daño importante. El fin de semana, el equipo de Caputo le mostró a Milei encuestas que marcaban una diferencia de hasta 20 puntos en la provincia de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1974954180063199272&partner=&hide_thread=false POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

Santilli pondrá todo para achicar la diferencia. Busca mostrar una suerte de “epopeya” por salvar la elección, aunque sabe que será difícil. Por lo pronto, intentará que haya una mayor articulación entre LLA y el PRO. La relación entre los dos espacios quedó dañada por las elecciones del 7 de septiembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1974973628241555545&partner=&hide_thread=false SUBITE A LA SANTILLETA DE LA LIBERTAD QUE VAMOS A DAR VUELTA LA PROVINCIA! https://t.co/eqr1Eri6K7 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025

La influencia de Macri se verá después de las elecciones. “Voy a tomar de la mejor de las maneras las sugerencias que haga el presidente Macri para que esas áreas que tendrían que estar funcionado de una manera y que no funcionan, empiecen a funcionar como corresponden”, reveló el domingo Milei. El expresidenta ya avisó que no participará de la campaña.