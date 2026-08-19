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Peter Lamelas no quiso explicar en Diputados por qué niega visas a cooperativistas de Neuquén

El embajador de Estados Unidos faltó a una reunión de comisión. En un evento confirmó que el castigo se dio por la contratación de una empresa de China.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
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Peter Lamelas. 

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La convocatoria fue realizada por la comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones Gubernamentales. "Enviamos un correo electrónico de manera oficial a la embajada, el 12 de agosto. Se recibió el acuse de recibo el 13. Por lo tanto, están debidamente notificados", contó el presidente de la comisión, Aldo Leiva, de Unión por la Patria. Volvieron a invitarlo, esta vez con fecha abierta.

La citación fue decidida luego de que miembros de la CALF asistieran a la comisión para denunciar las advertencias que personal de la embajada les hizo llegar, a través de mensajes de WhatsApp, en los que anticipaban que no tendrían visas para viajar a Estados Unidos si Huawei ponía un pie en la provincia.

Lamelas no se quedó quieto. Tuvo una reunión en la embajada en el Palacio Bosch y logró que el tema no se tratara en la Legislatura de Neuquén, donde había proyectos presentados. No hubo expresiones del gobernador, Rolando Figueroa.

Las excusas de Peter Lamelas

El embajador defendió su posición durante un encuentro entre la Cámara de Empresas de Estados Unidos (AmCham). “Una visa es un privilegio, no un derecho”, sostuvo. El embajador cuestionó a Huawei y sostuvo que empresas como Nokia, Ericsson o Cisco ofrecen “redes de confianza” y mayor seguridad para los datos.

Insistió en que el gobierno chino y el Partido Comunista Chino podrían acceder a la información transmitida por los equipos de la empresa tecnológica de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la CALF rechazó las acusaciones y contó que la infraestructura de Calfibra opera con servidores HPE (Hewlett Packard Enterprise), equipos de energía APC (American Power Conversion) y Eaton —de origen estadounidense—, sistemas UPS de ABB suiza, y routers MikroTik de fabricación europea, junto a la electrónica de red de Huawei.

“Nuestro criterio es y seguirá siendo el mejor servicio al mejor precio para los usuarios de Neuquén”, afirmó la entidad, que recordó además que la infraestructura de china provee "telecomunicaciones, energía y datos de las principales operadoras del país, empresas energéticas provinciales y compañías nacionales de primera línea, sin que se hayan dirigido comunicaciones equivalentes a ninguna de ellas.

Nueva citación

La reunión de comisión se llevó a cabo con exposiciones de la oposición y ausencia del oficialismo. "No confirmar la presencia es una decisión institucional. Estados Unidos se perdió la posibilidad de explicar los hechos. Vamos a tener la delicadeza de poner la comisión a disposición, día y hora", ofreció Germán Martínez, jefe de UP.

Pablo Todero (UP) consideró que Lamelas "dobló la apuesta diciendo que ellos están viendo qué van a hacer con Vaca Muerta". "Hizo un apriete ya a todas las empresas, al Gobierno nacional, los funcionarios, que también tendrían que haber dicho algo. El canciller Pablo Quirno no ha dicho nada de cómo va a defender a los argentinos", se lamentó.

Sergio Casas (UP) fue más duro. "Más allá de nuestras convicciones tenemos que poner por encima la bandera de la patria". Esteban Paulón advirtió que Estados Unidos tiene a las visas como "una herramienta de política exterior" y ya hubo un caso similar en Chile, durante el gobierno de Gabriel Boric.

Néstor Pitrola (FIT), desde un calificó a Lamelas de “pequeño aprendiz de (Spruille) Braden” y calificó el hecho como “una injerencia extorsiva sobre la soberanía más elemental del pueblo argentino”.

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