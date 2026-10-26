Tierra del Fuego: dividido en la provincia, el MOPOF va a internas en Ushuaia

Damián "Loly" Löffler, Mónica Urquiza, Gustavo Melella y Ernesto "Nené" Löffler, escenifican la alianza entre el gobernador y el Mopof durante un acto en de asunción de autoridades en Tierra del Fuego.

El Movimiento Popular Fueguino (MOPOF) renovará sus autoridades partidarias el próximo 15 de noviembre con una particularidad: mientras Río Grande y Tolhuin resolvieron la disputa con listas de unidad, en Ushuaia habrá elecciones entre dos sectores que mantienen vínculos políticos con el gobernador de Tierra del Fuego , Gustavo Melella .

La interna expone las diferencias que persisten en el histórico partido provincial después de la ruptura con el gobernador y abre una discusión sobre quién conduce el espacio en la capital fueguina y qué relación mantendrá con el oficialismo.

La competencia enfrentará a la vicegobernadora Mónica Urquiza , al frente de la lista Siempre 54 , y al concejal Fernando Oyarzún , de FORJA , el partido de Melella, quien encabeza Avancemos al Futuro . Aunque las dos candidaturas se presentan dentro de la estructura del MOPOF, sus referencias políticas vuelven a poner en primer plano la influencia del mandatario provincial sobre un socio que supo ser determinante para su llegada al poder.

La Junta Electoral partidaria rechazó las impugnaciones cruzadas entre ambas listas y resolvió oficializar las dos candidaturas. De esta manera, la disputa se definirá en las urnas, después de que las diferencias internas impidieran alcanzar un acuerdo para una conducción unificada. Cuando terminen de contarse los porotos, después del 15 de noviembre, se determinará quién tiene primacía en la Convención, integrada por 17 miembros titulares que se reparten del siguiente modo: ocho de Río Grande, ocho de Ushuaia y uno de Tolhuin.

La lista Siempre 54 está encabezada por Urquiza, una de las principales referentes institucionales del MOPOF y actual vicegobernadora. Entre sus integrantes figuran funcionarios provinciales y dirigentes históricos del espacio, como Dante Querciali , titular del Instituto Fueguino de Turismo , y Roberto Murcia , responsable de la Dirección Provincial de Puertos .

Dante Querciali, titular del Instituto Fueguino de Turismo que acompaña la lista de la vicegobernadora en la interna del Mopof.

El turismo y el puerto son dos áreas estratégicas de la administración provincial y, en particular, la gestión de Murcia quedó bajo cuestionamiento tras la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, dispuesta a comienzos de 2026.

Del otro lado, Oyarzún, concejal de Ushuaia por FORJA, encabeza una lista que se presenta como una alternativa de renovación dentro del partido. Su pertenencia al espacio del gobernador también ubica a la competencia en un terreno que excede la disputa por los cargos orgánicos del MOPOF.

El enfrentamiento deja una paradoja: dos sectores vinculados a Melella disputarán la conducción local de un partido que, al menos en parte de su dirigencia, cuestiona abiertamente a la gestión provincial y considera agotada la sociedad política que le permitió al gobernador llegar al poder.

La ruptura que dejó heridas abiertas

El MOPOF y FORJA construyeron Concertación Fueguina, la alianza electoral que llevó a Melella a la gobernación en 2019. Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambos espacios se profundizaron hasta convertir aquella sociedad en una fuente permanente de conflictos dentro del oficialismo.

Uno de los principales puntos de quiebre fue el proyecto de necesidad de reforma constitucional impulsado por Melella y aprobado por la Legislatura en diciembre de 2023. El legislador Damián Löffler fue uno de los dirigentes del oficialismo que se opuso a la iniciativa, que luego quedó atravesada por una disputa judicial tras el planteo de otro legislador, Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, y la intervención del Superior Tribunal de Justicia.

Gustavo Melella y Mónica Urquiza movieron las piezas en la Legislatura de Tierra del Fuego.

La discusión no fue solamente institucional. Para un sector del MOPOF, la reforma nunca formó parte de los acuerdos originales de la coalición y podía alterar las reglas de juego político de la provincia. En septiembre de 2024, cuando la continuidad de la alianza ya estaba en cuestión, desde el partido sostuvieron que “la reforma jamás estuvo en la mesa de esta coalición de gobierno”. “De hecho, la Constitución es nuestra biblia. Nos identifica como espacio político”, agregaron.

La interna de Ushuaia se inscribe en esa historia de desacuerdos, aunque la presencia de Urquiza en el Gobierno y la postulación de un concejal de FORJA muestran que la ruptura política no se tradujo de la misma manera en todos los sectores del partido. La elección permitirá conocer qué respaldo conserva cada espacio dentro de la estructura partidaria capitalina.

Río Grande, otra relación con el gobierno

El panorama es diferente en Río Grande, donde se conformó una lista única encabezada por Löffler. Allí, el Mopof sostiene una posición opositora al Ejecutivo provincial y profundizó su acercamiento al intendente Martín Pérez.

El legislador fueguino Damián Löfler tiende puentes con el intendente de Río Grande Martín Pérez.

Esa relación tuvo una expresión electoral concreta en 2025, cuando el sector riograndense del partido, uno de los de mayor peso territorial, acordó una alianza con Provincia Grande, el espacio político que conduce Pérez.

En Tolhuin también se alcanzó una lista de unidad, encabezada por Miguel Rodríguez. En ambas ciudades, la ausencia de competencia interna permitió avanzar con la proclamación de las nuevas autoridades sin necesidad de convocar a los afiliados a las urnas.

La diferencia entre las tres localidades expone las distintas estrategias que conviven en el MOPOF. Mientras en Río Grande el partido se posiciona frente al gobierno provincial desde la oposición, en Ushuaia la disputa enfrenta a dos sectores cuyos referentes mantienen vínculos con el oficialismo.

Otro dato que llamó la atención fue la ausencia de Pablo Villegas en las listas. El legislador provincial, presidente del bloque mopofista y uno de los críticos más persistentes de la gestión de Melella, fue una de las voces que reclamaron revisar la alianza con FORJA y retirar a los funcionarios del partido del Ejecutivo fueguino.

Un partido con cargos y peso institucional

El MOPOF reivindica una historia de casi cuatro décadas como partido provincial, con antecedentes que se remontan a una agrupación vecinal surgida en 1972. Su peso institucional todavía se expresa en distintas áreas del Estado, en la Legislatura y en los concejos deliberantes.

Además de la vicegobernación, el espacio tiene representación en el gabinete provincial a través de las áreas de Puertos y Turismo. En la Legislatura cuenta con dos bancas, ocupadas por Villegas y Löffler, mientras que también tiene representación en los concejos deliberantes de Ushuaia y Río Grande.

La presencia del apellido Löffler se extiende, además, al Poder Judicial, donde Ernesto Löffler integra el Superior Tribunal de Justicia, que intervino en el conflicto por la reforma constitucional. Ese entramado institucional explica parte de la relevancia política del MOPOF, incluso después de la ruptura con su principal socio electoral.

El 15 de noviembre, los afiliados de Ushuaia deberán elegir entre Urquiza y Oyarzún. La votación definirá quién conducirá el partido en la capital, pero también dejará una señal sobre el lugar que ocupa el MOPOF dentro del oficialismo y sobre las tensiones que todavía atraviesan a una fuerza que fue clave para el ascenso de Melella y que hoy no logra expresar una posición uniforme frente a su gestión.