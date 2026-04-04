Tucumán: Yedlin agita la interna mientras Jaldo hace equilibrio para que el antimileísmo no le cope la parada

El peronismo unido en Tucumán en la previa de las elecciones provinciales que en 2023 consagraron a Osvaldo Jaldo.

Mientras Osvaldo Jaldo no abandona el traje de equilibrista, ratifica su estrategia y sostiene sus acuerdos con Javier Milei para sostener la gobernabilidad en Tucumán , el peronismo que se reconoce opositor empieza a marcar la cancha de cara a 2027. Pide unidad, pero a partir de una postura que se posicione, con mayor claridad, en contra de La Libertad Avanza .

El vocero de ese plan es el diputado Pablo Yedlin , aunque la expectativa es sumar también al senador y exgobernador Juan Manzur . El acuerdo entre todas las tribus del peronismo ya tuvo una precuela victoriosa en 2025 , aunque el peronismo que se opone a Milei no guarda un buen recuerdo.

Las fichas comenzaron a moverse al ritmo de una especulación política. La hipótesis de un adelantamiento de las elecciones nacionales para el primer cuatrimestre de 2027 desvela al PJ tucumano, que comienza a hacer cuentas y análisis legales sobre la fecha más conveniente para convocar a los comicios provinciales.

Hay limitaciones fijadas por la Constitución, tanto nacional como provincial, pero ese no es el principal escollo en estas primeras especulaciones en torno a la estrategia del peronismo provincial. En la mesa de trabajo del jaldismo y también del antimileísmo ya se habla de unificar la votación presidencial con la provincial para garantizar que la poderosa estructural territorial del oficialismo compense la ventaja que parece tener Milei para ser reelecto.

Más allá de los planteos unificadores que desde hace tiempo viene sosteniendo la pata del PJ que se encolumna con Cristina Fernández de Kirchner , en el jaldismo aseguran que hasta allí llegarán las negociaciones. Como lo hizo en 2025, cuando encabezó la boleta, elegirá la estrategia que más le convenga. “Quieren ganar, van a poner la fecha que más les convenga”, es la explicación que llega desde Tucumán.

Otro elemento a tener en cuenta es la continuidad del cuestionado régimen de acoples, que podría ser definitorio en esa puja. Se juegan todos los cargos provinciales y, salvo en 1995, el peronismo tucumano fue siempre imbatible en esos mano a mano. En 2024 Jaldo prometió una reforma que levantó mucho polvo y que, por ahora, sigue cajoneada.

El fantasma de las elecciones 2025

En las últimas semanas, Yedlin comenzó a hacer pública la intención de construir un espacio alternativo y participó de un encuentro convocado por el kirchnerismo con la presencia del senador Oscar Parrilli. Fue el lanzamiento local de la campaña “Cristina libre” y también el puntapié para abrir el debate sobre la relación del PJ tucumano con la gestión libertaria.

El diputado se encargó de recordar a quien quisiera escucharlo que en las elecciones de 2025 su espacio selló con Jaldo una lista de unidad con el compromiso de permitir que Javier Noguera, candidato propuesto por el espacio K, se integrara al bloque de Unión por la Patria en la cámara baja.

Ganaron, pero Noguera hoy es parte del bloque Independencia, la bancada jaldista que acompaña como aliada a las propuestas libertarias. El kirchnerismo apunta al gobernador, dice que fue quien no respetó lo pactado y avisa que “eso dos veces no va a pasar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pyedlin/status/2038660454805881341&partner=&hide_thread=false Eso dos veces no va a pasar.

El año pasado fuimos unidos a la elección y ganamos. El acuerdo estaba sellado: el bloque tenía que ser uno solo. No se cumplió. El gobernador no respetó lo pactado.



Eso no vuelve a pasar. Estoy recorriendo toda la provincia y hay una coincidencia… pic.twitter.com/11RkEfnbsO — Pablo Yedlin (@pyedlin) March 30, 2026

En su lectura, que se sostiene desde 2025, el consenso amplio del peronismo provincial pide enfrentarse al gobierno nacional. Algo similar parecía suceder en campaña, cuando Jaldo prometía “cortarle la peluca al león”. “Me la banco y voy a seguir siendo dialoguista", dijo apenas unos meses después, el 1 de marzo, cuando abrió sesiones en la Legislatura provincial.

Osvaldo Jaldo hace equilibrio y contiene a una aliada clave

Jaldo, en tanto, busca consolidar su estrategia de equilibrio y cercar el armado político del oficialismo tucumano. Antes del feriado por semana santa, recibió en su despacho al vicegobernador Miguel Acevedo y a la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. Las reuniones se presentaron como encuentros institucionales, pero se habló de política y de la necesidad de sostener la unidad frente al año complejo que se avecina.

En ese contexto, Chahla también apuntó dardos contra la administración de Milei. Lo hizo con la posibilidad de enfrentar una nueva crisis en el transporte público en el escenario inmediato. “Antes nos coparticipaban el Impuesto a los Combustibles y hoy no se coparticipa nada. El gobierno nacional se queda con el 75% y los municipios seguimos sosteniendo los servicios sin recibir esos recursos”, se quejó.

Rossana Chahla reunida con Osvaldo Jaldo Rossana Chahla reunida con Osvaldo Jaldo.

El panorama, como en otros tantos municipios del país, es complejo. La próxima semana podrían comenzar a restringir la circulación de ómnibus en Tucumán por la crisis del combustible y la imposibilidad de pago de acuerdos paritarios de los choferes del interior.

En su balanceo, Jaldo sabe que mientras mayor sea el descontento con el Presidente, más fuerza ganarán los sectores que le piden asumir una postura opositora más clara. El camino a 2027 parece largo, pero todos comienzan a mover sus fichas. Después del Mundial de fútbol comenzará una “eliminatoria” de poder en la que nadie quiere quedar afuera.