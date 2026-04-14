Tucumán: qué empresas ganaron (y cuáles perdieron) en la puja por el negocio de la terminal de ómnibus

La empresa de construcción y obras viales Ingeco S.A. se quedó con la licitación para administrar la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán.

La empresa de construcción y obras viales Ingeco S.A. se quedó con la licitación para administrar la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán . Lo hizo a través de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que presentó la mejor oferta en la licitación pública internacional abierta por el gobierno de Osvaldo Jaldo y administrará la estación por 20 años.

Ingeco es una de las empresas más importantes de Tucumán y buena parte de esa reputación fue contruida a partir de ser la principal constructora y contratista de obras públicas en la provincia, por lo menos en la últimas dos décadas. Antes de Jaldo, ya se había quedado con la mayor parte de las obras viales y de infraestructura licitadas en los gobiernos de José Alperovich . La importancia es tal que desde finales de 2011se llama con el nombre del fundador de Ingeco, Isidoro Katz , a un tramo de la Ruta Provincial 302 que une Banda del Río Salí y Cevil Pozo .

Según se informó, la balanza se inclinó por la firma porque fue la que presentó la oferta más fuerte en materia económica y con menor plazo de ejecución. El decreto firmado por Jaldo estableció el orden de mérito para resolver un proceso que llevaba varios meses en marcha. Ingeco tomará las riendas desde fines de abril y encarará un proyecto para el que planea invertir 11 millones de dólares en 40 meses.

La licitación por la terminal tucumana se resolvió entre tres propuestas originadas en la misma provincia. Además de Ingeco, habían presentado ofertas: Logísticas Integrales S.A. , del empresario local Martín Salas , por 7,5 millones de dólares; y Catalinas Finthech Hotel S.R.L. , ligada al industrial Jorge Rochia Ferro , por 7,1 millones de dólares.

Ingeco S.A. sumó, para este proyecto, a dos socios privados: el estudio de arquitectos BMA y Asociados que dirigen sus socios fundadores Martín Bodas, Rodolfo Miani y Alejandro Anger , y el ingeniero Rafael Blanca , quien formó parte de la construcción original de la terminal durante el gobierno de Ramón “Palito” Ortega en los años 90.

Avenida Circulación Oeste Tucumán La Avenida de Circunvalación Oeste es una obra vial clave para la movilidad en San Miguel de Tucumán, una de las tantas obras de Ingeco en la provincia.

BMA tiene proyectos en desarrollo en más de 400 ciudades y registra experiencia en gestión de aeropuertos. También en centros comerciales, una de las patas de la inversión que se proyecta en Tucumán.

La concesión realizada por el Estado tucumano implica la administración del funcionamiento diario de la terminal y también la explotación de distintas unidades de negocio que surgen de esa operatoria. Entre ellas, se incluye el “toque de andén” que abonan las empresas de colectivos que paran en la estación de colectivos; los locales comerciales que forman parte de un complejo hoy denominado “Shopping de la Terminal” y una estación de servicio ubicada dentro del inmenso predio ubicado frente al Parque 9 de julio.

El proyecto en Tucumán

El proyecto de obra que estaba incluido en los pliegos de la licitación prevé una renovación total de la terminal, la mejora del edificio y optimizar sus actividades. Entre otros puntos, está previsto jerarquizar los accesos peatonales y reordenar el estacionamiento.

Las obras comenzarán apenas asuma la nueva concesionaria a partir de fines de abril, cuando vence la administración de la empresa que estuvo a cargo desde la inauguración del predio en diciembre de 1994.

La nueva concesionaria de la Terminal de Ómnibus de Tucumán tiene más de seis décadas de actividad y está vinculada a obras viales y de infraestructura en toda la región Norte Grande. Entre sus trabajos más emblemáticos se incluye la pista del aeropuerto Benjamín Matienzo y las rutas hacia los Valles Calchaquíes y las Ruinas de Quilmes. El desembarco en este nuevo proyecto implicará una diversificación en su principal actividad hasta el momento.