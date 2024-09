Objetivo Presupuesto: los gobernadores de Juntos por el Cambio minimizan el triunfo legislativo de Javier Milei

De acuerdo a la mirada de los gobernadores, la conversión de los diputados radicales Martín Arjol , Luis Picat , Mariano Campero , Pablo Cervi y José Federico Tournier no cambia la hoja de ruta que trazaron de cara al Presupuesto y, en una mirada más a largo plazo, tampoco eclipsa la posibilidad de tejer acuerdos provinciales con Karina Milei de cara a 2025.

"Vamos a buscar hacer las modificaciones en el Presupuesto. Algunas cosas negociaremos, otras rechazaremos. Pero lo de este miércoles no influye porque son dos caminos distintos", agregó un gobernador del PRO que remarcó que la postura que se mantendrá es la que plasmaron en el documento que firmaron en el CFI con el que reclamaron por las cajas jubilatorias, la obra pública y otras transferencias.

Que los gobernadores de JxC tengan una postura unificada con respecto a la ley de leyes no quiere decir que esa comunión se replique en el resto de las discusiones. En la Boleta Única Papel, por ejemplo, un sector de la UCR no ve con ojos buenos que avance en el Senado, mientras que el PRO la respalda. "Cada punto con el Gobierno va por un carril separado. A veces estamos todos de acuerdo, otras no. Y esas son las tensiones que administramos entre nosotros", se sinceró un mandatario provincial de la coalición opositora.

Los mandatarios provinciales también buscaron bajarle el tono a la victoria de Milei en Diputados. Puede ser efímera: el blindaje al veto en la cámara baja, no obstante, puede venir seguido de una derrota en el Senado en donde estarían los votos para la ley de presupuesto universitario y el rechazo al DNU de fondos reservados de la SIDE.