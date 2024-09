Veto de Javier Milei a jubilaciones: gremios, movimientos sociales y el PJ arman otra gran marcha opositora

Este miércoles vamos al Congreso para defender a los jubilados y las jubiladas. No al veto de Milei. pic.twitter.com/zFFsvW7uoE

La organización se entusiasma con una concentración masiva que visibilice el reclamo de los jubilados ante el veto y desafíe la política de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich , que defiende su protocolo antipiquetes. Y apuesta a una ayuda del feriado del Día del Maestro, que permitirá a docentes contar con el día no laborable, además del paro nacional de estatales dispuesto por ATE de Rodolfo Aguiar .

Interna en la CGT

La marcha contra el veto marcará el regreso de parte de los gremios que integran la CGT a la calle después de algunos meses. Básicamente, a partir de la decisión de Moyano y gremios aliados como SMATA, bancarios, judiciales enrolados en la Corriente Federal, de sumarse a la protesta junto a movimientos sociales y la CTA, una confluencia que viene profundizándose en los últimos tiempos.

La decisión del hijo de Hugo Moyano agudiza la tensión interna en la mesa de conducción de la CGT, donde la mayoría de los gremios que mantienen una postura dialoguistas con el Gobierno no saldrá a la calle. El fin de semana, Andrés Rodríguez, titular de UPCN y secretario general adjunto, defendió la decisión de la central de no adherir a la movilización de los jubilados y explicó que no salir a la calle es "un hecho táctico".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/UTEPoficial/status/1833239583833919748&partner=&hide_thread=false Este miércoles volvemos a salir a las calles para exigir la anulación del veto a la movilidad jubilatoria. Acompañamos a los jubilados y jubiladas a luchar por la posibilidad de una vida digna.



Nos encontramos a las 12hs en el Congreso de la Nación. pic.twitter.com/E0evgCktBZ — UTEP (@UTEPoficial) September 9, 2024

Moyano ya se había "cortado solo", según lo acusaba el sector dialoguista de la CGT, junto a Mario Manrique de SMATA, los bancarios de Sergio Palazzo y otros gremios aliados el pasado 12 de junio, el día que el Congreso sancionó la ley ómnibus, el día que terminó con una de los operativos de represión más importantes, que dejó decenas de detenidos, heridos y afectados por gases lacrimógenos.

La movilización tiene como principal motor a los movimientos sociales y a las centrales gremiales combativas. A la convocatoria también adhirieron las organizaciones nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) entre las que destacan el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico; Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez, La Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete; y el Movimiento de Trabajadores Excluidos referenciado en Juan Grabois.