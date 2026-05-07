Problemas para Mahiques: los gobernadores y el PRO congelaron los pliegos judiciales en el Senado

Martín Goerling Lara (PRO), Maximiliano Abad (UCR) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), durante la Comisión de Acuerdo del Senado. No avanzan los pliegos de Mahiques.

Las esquirlas del caso Manuel Adorni llegaron al Congreso , donde los aliados del Gobierno comenzaron a complicar la agenda oficial. En el Senado se encendieron las alarmas libertarias: el PRO y los partidos provinciales se negaron a dictaminar los pliegos judiciales enviados por Juan Bautista Mahiques .

El flamante ministro de Justicia quedó acorralado por los bloques aliados, que le recriminaron no haber enviado los candidatos de sus provincias y monopolizar las listas con aspirantes a cubrir vacantes en Comodoro Py, el Tribunal que tiene a cargo los casos de corrupción.

Hasta que no lleguen pliegos con nombres para vacantes de otras regiones, La Libertad Avanza (LLA) no podrá llevar al recinto los 77 enviados hasta ahora. Este jueves se realizó la tercera audiencia en la Comisión de Acuerdos del Senado y ninguno de los expedientes tratados tuvo la mitad más una de las firmas.

Es un escenario impensado para la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich , quien entre propios y aliados se garantiza 14 de 17 vocales en esta comisión. El problema es que además de los miembros de LLA, sólo firmaron algunos pliegos Mariana Juri (UCR) y Sonia Rojas Decut (Misiones). No hay plazo para estampar la rúbrica, por lo que las negociaciones seguirán minuto a minuto.

Mahiques, sin consenso

Se negaron a firmar los pliegos Martín Goerling Lara, jefe del PRO; Carlos Espínola (Provincias Unidas); Carolina Losada y Maximiliano Abad (UCR); Flavia Royón (referente del gobierno de Salta); y las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, cercanas al gobernador Osvaldo Jaldo.

"Pasábamos los expedientes y se iban", confirmó a Letra P un vocero de LLA. La maniobra impidió que al menos una tanda de pliegos sea tratada en la sesión prevista para el jueves 14, que al cierre de esta nota estaba puesta en duda por el oficialismo.

Si el recinto se abre el 21 de mayo, tal vez el panorama cambie, porque Mahiques enviaría otra tanda de pliegos en los próximos días, con la intención de ablandar a los aliados. En LLA no tienen claro las pretensiones de sus socios. "Puede ser que quieran tratar todos los expedientes juntos. Es una negociación abierta", reconocen.

El único expediente que se dictaminó fue el de Carlos Mahiques, padre del ministro, para continuar cinco años como juez de Casación Penal. Sólo se negó a firmar Royón. Debería aprobarse en la próxima sesión, cuando también ingresarán formalmente los nuevos expedientes, trámite necesario para citar a audiencias.

Los tiempos no son fáciles: las citaciones deben conocerse 21 días antes, por lo que, si los aliados quieren llevar al recinto todos los pliegos juntos, Javier Milei podrá empezar a cubrir vacantes en el segundo semestre.

Pliegos finales

La semana próxima restan dos audiencias: el 13 y el 14 de mayo, cuando expondrá el candidato más polémico: Emilio Rosatti, candidato a juez de Santa Fe. Es el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Su designación estuvo cargada de polémicas, porque no fue el ganador del concurso, en el que, además, resultó favorecido por la entrevista que realizó la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.

Casi como una respuesta a su colega, los otros dos jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, presentaron en la Magistratura un proyecto para quitar la incidencia del cuestionario de los consejeros.

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Nombres polémicos

El 14 también se tratará el pliego de Juan Manuel Mejuto, como candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal. En el PRO y la UCR desempolvaron archivos de un pasado de Mejuto en Justicia Legítima, la agrupación kirchnerista que funcionó en Tribunales.

Mahiques se negó a retirar el pliego de Mejuto y recordó que hay muchos jueces que militaron en esa agrupación y complicaron a Cristina Fernández de Kirchner, como el fiscal Sergio Mola. Será otro debate para la Comisión de Acuerdos, donde los aliados no quieren avanzar.

Otro candidato resistido que expondrá el 14 es Pablo Matkovic, candidato a juez federal de juicio de Neuquén. Bullrich no le perdona haber presentado un hábeas corpus contra Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, por su allanamiento a la comunidad mapuche en Campo Maripe, zona del yacimiento Vaca Muerta. Tiene el respaldo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.