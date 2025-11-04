GABINETE RATIFICADO

Neuquén: Rolando Figueroa busca cerrar el frente gremial para terminar el 2025 con la casa en orden

Arracó la semana reuniendo a su equipo de gobierno para definir los lineamientos hacia fin de año. Paritaria estatal y Presupuesto, las urgencias.

Rolando Figueroa arrancó la semana reuniendo al gabinete en Neuquén. 

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reunió al gabinete para ajustar las prioridades de gestión de cara al cierre del 2025, mientras aguarda la negociación con los gremios estatales, clave para el cierre del año político en la provincia. De paso, dio un espaldarazo a su equipo de gobierno, que por el momento se mantendrá como hasta ahora.

“Tenemos un rumbo definido y un modelo de gestión que debemos profundizar, trabajando en equipo para afrontar los desafíos que se nos presentan diariamente”, escribió Figueroa al anunciar el encuentro con su equipo de gestión una semana después de las elecciones del 26 de octubre.

Como pudo relevar Letra P, el resultado electoral dejó conforme al gobernador y no sólo porque La Neuquinidad logró obtener una banca en el Senado, que será ocupada por la leal Julieta Corroza, y otra en Diputados, a cargo de Karina Maureira, sino porque logró afianzarse como alternativa al modelo nacional de Javier Milei en la provincia, relegando al peronismo y al MPN, que ni siquiera participó de la contienda.

Reunión clave con los gremios

Este miércoles el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, encabezará la mesa de diálogo con los gremios ATE, UPCN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten) y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp). El objetivo es acordar una nueva pauta salarial de cara al 2026, luego de la experiencia positiva del año pasado, cuando el Ejecutivo aplicó una actualización trimestral por IPC.

Los docentes de Neuquén frente a la sede de la Asociación de Trabajadores de la Educación (Aten).

Los docentes de Neuquén frente a la sede de la Asociación de Trabajadores de la Educación (Aten).

Desde la Casa de Gobierno anticipan que el encuentro buscará garantizar previsibilidad y equilibrio fiscal en un contexto nacional complejo, aunque respondiendo también a las necesidades salariales de los trabajadores de esa provincia de la Patagonia.

Mientras tanto, Figueroa espera avances en la Legislatura tras la presentación del Presupuesto 2026, estimado en 7,5 billones de pesos. El proyecto contempla una fuerte inversión en infraestructura y desarrollo territorial, pilares de la actual gestión. No obstante, el texto aún no tomó estado parlamentario, por lo que su tratamiento podría demorarse hasta fines de noviembre.

El oficialismo confía en que las negociaciones legislativas permitan destrabar el debate antes del cierre del año. De no ser así, el análisis del Presupuesto quedaría para el último tramo del calendario parlamentario.

El gabinete de Neuquén no se toca

Además de Tobares, en la reunión de gabinete de este lunes participaron el jefe de gabinete Juan “Pepé” Ousset , las ministra Soledad Martínez (Educación), y los ministros Gustavo Fernández Capiet (Turismo), Matías Nicolini (Seguridad), Guillermo Koenig (Producción, Economía e Industria), Martín Regueiro (Salud), Lucas Castelli (Trabajo y Desarrollo Laboral) y Rubén Etcheverry (Planificación, Innovación y Modernización), junto a la presidenta de la Legislatura, Zulma Reina, la representante provincial en la reunión de los gobernadores con el presidente Milei en la Casa Rosada.

Además de un repaso por la agenda para las últimas semanas del año, Figueroa se mostró conforme con el desempeño de su equipo y no avisó que prevé grandes modificaciones, salvo la salida de Julieta Corroza, que asumirá como senadora nacional el 10 de diciembre.

Su cartera podría redistribuirse entre otros ministerios, aunque esa definición aún está en evaluación.

