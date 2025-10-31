La ANSES de Neuquén, una usina de bancas: otra jefa libertaria llegará a la Cámara de Diputados

Soledad Mondaca conduce el ANSES de Rincón de los Sauces y fue elegida diputada nacional por La Libertad Avanza Neuquén.

La Libertad Avanza empieza a recoger frutos de la estrategia de armar las listas con figuras sin trayectoria partidaria pero con un vínculo directo con la gestión en el territorio . En Neuquén , ese perfil lo encarnó Soledad Mondaca , la jefa de la oficina de Anses en Rincón de los Sauces , que el 10 de diciembre llegará al Congreso .

Su carrera política es tan reciente como vertiginosa. Hace apenas un año su nombre comenzó a circular entre las autoridades nacionales del espacio que lidera el presidente Javier Milei , y poco después fue convocada para sumarse al equipo de gestión en la provincia.

A los 40 años, Mondaca acumula una formación diversa que arranca en la docente integradora, la licenciatura en Comunicación Social y en Recursos Humanos, y los estudios de Abogacía. Desde su llegada a ANSES conduce una oficina íntegramente integrada por mujeres.

Mondaca eligió la localidad petrolera de Rincón de los Sauces como el lugar en el mundo junto a su familia desde el 2011 pero el llamado que le cambió el rumbo de vida se lo hizo Alejandra Durdos , apoderada y vicepresidenta de La Libertad Avanza de Neuquén. Ella no dudó en ponerse a inmediatamente a disposición del Presidente, a quien ya había votado en 2023.

Comenzó el camino sola en su ciudad, pero de a poco sumó los adeptos que el domingo pasado apoyaron su candidatura e hicieron fuerza para que gane las elecciones.

Mondaca no es la única funcionaria que hará el salto del organismo previsional al Congreso, también lo hará Gabriela Muñoz, una de las primeras dirigentes libertarias en Neuquén, jefa de la UDAI ANSES de la capital provincial y suplente en la lista con la que Milei llegó a la presidencia. Con la elección de Nadia Márquez como senadora nacional, Muñoz pasará a ocupar su banca en Diputados por los dos años que restan del mandato original.

Así, desde diciembre dos jefas de las oficinas neuquinas de ANSES ocuparán bancas nacionales, un movimiento que refuerza la estructura libertaria en el Congreso y expresa el reacomodamiento político que impulsa Milei en la provincia. El Presidente deposita confianza en referentes con gestión territorial y fidelidad ideológica, un modelo que se replica en distintos puntos del país.

“Tengo muchas ganas y expectativas, porque hay que hacer un camino muy largo para ambientarse, pero estoy preparada”, dijo Mondaca a Letra P.

Del aula a la Cámara de Diputados

Mondaca aseguró que su paso al Congreso estará guiado por el compromiso con la gestión libertaria y su experiencia en discapacidad, un área que conoce desde su trayectoria docente. Dijo que apoyará las medidas que proponga Milei ya que considera que es el cambio de gestión que necesitaba el país.

“Mi posición es servir a la gente con compromiso y disponibilidad para lograr la nueva Argentina. Me interesa trabajar especialmente en políticas de discapacidad”, señaló la mujer que trabajó con niños discapacitados como maestra integradora en el aula.

La flamante diputada electa dice que no puede hablar de Milei sin emocionarse. Contó que lo conoció en septiembre pasado, durante un encuentro en la Quinta de Olivos que aún recuerda con detalle. “Fue una charla enriquecedora de más de dos horas. Nos habló mucho del compromiso que espera de cada representante. Él tiene muy claros los objetivos y nos pide estar a la altura de lo que viene”, sostuvo.

“Viví en Europa y sé lo que es irse del país. El Presidente quiere una Argentina donde los jóvenes puedan quedarse, crecer y desarrollarse sin tener que irse a buscar afuera lo que tienen en su casa”, agregó casi en un manifiesto de fe libertaria.

Una victoria que reordena el mapa neuquino

La lista de La Libertad Avanza en Neuquén obtuvo un resultado que superó las expectativas y consolidó al espacio como una de las principales fuerzas políticas de la provincia.

“Nos fue mejor de lo que pensábamos. Enfrentamos una campaña muy sucia, vimos mucho dinero en juego, pero el resultado fue de la gente”, sostuvo Mondaca. “Ahora quiero ver esa plata en las escuelas y en los hospitales. Si hubo dinero para esa maldad, tiene que haber para obras”, añadió, con un mensaje directo al poder provincial.

“Ahora hay que sacar la provincia adelante, terminar con las mentiras y los aprietes. La gente ya eligió este camino y nosotros tenemos que estar a la altura”, resumió Mondaca, la nueva espada de Milei en la provincia de Rolando Figueroa.