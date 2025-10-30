El Presupuesto de Rolando Figueroa: menos superavit y apuesta a la inversión en infraestructura

El gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura de Neuquén el proyecto de Presupuesto 2026, que estima ingresos por 7,5 billones de pesos y gastos por 7,4 billones, manteniendo el superávit aunque con una reducción, producto de la caída del precio del barril de petróleo.

El documento elaborado por el Ministerio de Economía, Producción e Industria tomó como referencia las proyecciones nacionales, que anticipan una inflación del 10,1% anual y un tipo de cambio promedio de $1.423 durante el próximo año. En ese marco, la administración provincial busca sostener la estabilidad fiscal en un contexto político marcado por la reciente derrota del oficialismo frente a La Libertad Avanza en las elecciones nacionales.

De los 7,5 billones de pesos en ingresos corrientes que proyecta esa provincia de la Patagonia , 2,9 billones provendrán de regalías hidrocarburíferas y 2,3 billones de la recaudación impositiva local. En tanto, la coparticipación nacional aportará 1,2 billones, un punto que el Gobierno provincial sigue cuestionando por considerar que recibe un porcentaje inferior al de otras jurisdicciones.

Figueroa destacó que las pautas de austeridad permitirán reforzar la inversión en obra pública. En esta línea, se asignaron 1,1 billones de pesos a gastos de capital, un incremento del 12% respecto de este año. "Hemos sido muy ordenados y todas las obras presupuestadas en 2025 se han ido ejecutando", sostuvo el mandatario, quien subrayó la reactivación de proyectos paralizados desde hacía años y la planificación de nuevos emprendimientos en las siete regiones de la provincia.

Según el proyecto, el gobierno neuquieno prevé destinar 433.000 millones de pesos al pago de deuda durante 2026, tras haber cancelado casi la mitad los pasivos heredados. “A fin de este año habremos pagado el 48% de la deuda emitida anteriormente”, precisó el mandatario. En este punto el documento también destaca la "necesidad" de mantener una administración austera que permita honrar compromisos asumidos por gestiones anteriores y seguir reduciendo los pasivos.

En estos casi dos años de gestión, la Provincia aseguró haber revertido parte del déficit de infraestructura estimado en 4.000 millones de dólares al inicio del mandato. Para ello, obtuvo financiamiento de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la CAF II, lo que permitió ejecutar más de 500 obras en todo el territorio.

Después de las elecciones

La presentación del Presupuesto 2026 ocurre en una semana políticamente sensible para el espacio de Figueroa, luego de que La Neuquinidad perdiera terreno frente al avance libertario en las parlamentarias de octubre. Aun así, el gobernador busca enviar una señal de estabilidad y previsibilidad a los mercados, sosteniendo una política de equilibrio fiscal y priorización de la inversión pública como motor de desarrollo.

El Ejecutivo provincial proyecta que los gastos corrientes ascienden a 6,2 billones de pesos. Con una economía atada a los vaivenes del precio internacional del petróleo, el plan financiero de Rolando Figueroa apunta a consolidar las cuentas públicas y a fortalecer la infraestructura provincial, sin comprometer el equilibrio fiscal.