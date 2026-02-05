El semillero de Romina Diez: la diputada busca cubrir en la Anses los huecos que dejó su armado electoral

Ya sea fruto de un cálculo frío o consecuencia no prevista, el armado electoral que Romina Diez perfiló de cara a las elecciones de 2025 dejó casi descabezada a la ANSeS en Rosario . El organismo fue el semillero de candidaturas de la jefa de La Libertad Avanza en Santa Fe, que ahora se lanzó a buscar reemplazantes en su tropa.

La economista había colonizado con soldados y soldadas la Administración Nacional de Seguridad Social en Rosario . Unos meses después de que Javier Milei llegase a la Casa Rosada , Diez hizo valer su vínculo con Karina Milei para colocar figuras propias en las cuatro unidades de atención integral que ANSeS tiene en la ciudad más poblada de Santa Fe y en la Regional Litoral , que abarca la Bota, Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires .

Hizo lo mismo en las delegaciones locales de PAMI , Migraciones , Vialidad Nacional y hasta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte .

El problema fue que la mayoría de quienes quedaron a cargo de la gestión de ANSeS en Rosario firmaron candidaturas legislativas a lo largo del año pasado y terminaron electos, por lo que el organismo quedó virtualmente descabezado. Es el caso, por ejemplo, de Juan Pablo Montenegro. Se trata de uno de los cerebros jurídicos de Diez, quien estuvo a cargo de la Regional Litoral hasta que en diciembre asumió como diputado, cargo al que llegó desde el tercer lugar en la lista que encabezó Agustín Pellegrini .

De esa lista también formó parte, en el segundo renglón de la boleta, Yamile Tomassoni . Oriunda de Cañada de Gómez , vicepresidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe , Tomassoni estaba al frente de la UDAI Rosario Centro , la más grande del interior del país.

Antes, en las elecciones locales, otra UDAI se había quedado sin su conducción política cuando Anabel Lencina -una emprendedora, asesora de imagen y coaching que pertenece al círculo íntimo de Diez- acompañó a Juan Pedro Aleart y ganó una banca en el Concejo de Rosario.

Quién es el único elegido de Romina Diez para Anses

Por ahora, el único de esos casilleros que tiene un reemplazo firme es el de la Regional Litoral. Según fuentes del ecosistema libertario, a Montenegro lo reemplazará David Malaguarnera. En sus redes, el dirigente se autodefine como armador político de Diez y la diputada lo valida al retribuir esa confianza. Lo eligió como otro de los vicepresidentes de LLA en Santa Fe, lo ungió como apoderado de Fuerza Libertaria -el sello que la diputada cultivó antes de lanzarse a conformar la franquicia del Presidente- y hasta lo convirtió en el presentador de todos los actos libertarios en la campaña de 2025.

MalaguarneraKarinaMileiRominaDiez.jpg David Malaguarnera con Romina Diez y Karina Milei.

El problema que surge es que Malaguarnera se viene desempeñando como titular de la UDAI Rosario Oeste de ANSeS, ubicada en la frontera entre los barrios Belgrano y Fisherton Industrial. Su nombre se hizo conocido cuando quedó involucrado en el desvío de unas 17 mil prendas de ropa que la Aduana envió a una asociación civil en Rosario para que las distribuya en barrios carenciados. Aquella vez hubo una denuncia penal, pero el entorno de Diez se movió rápido para protegerlo y defenderlo públicamente, intentando desligarlo del caso.

Sin lugar para los socios

Si bien en La Libertad Avanza aseguran que el decreto de nombramiento de Malaguarnera ya está firmado, aún no fue publicado en el Boletín Oficial. Con su ascenso pasan a ser tres las UDAI de ANSeS en Rosario que quedaron sin conducción. No es un detalle menor teniendo en cuenta que en total hay cuatro de esas oficinas en la ciudad. Solo la UDAI Rosario Norte quedó intacta: allí sigue al frente el “Vikingo” Martín Tomassini, el famoso “exstríper” cuya designación causó polémica meses atrás y hoy es, además, uno de los cerebros detrás de El Liberador, el medio adicto a Diez.

Sin embargo, en el universo libertario de Santa Fe aseguran que los nombramientos para estos tres casilleros “ya están pedidos”. Los nombres se guardan bajo siete llaves, “para no quemarlos”. Sin embargo, aseguran que son tres figuras del riñón de Diez, por lo que se presume que la jefa libertaria no le abrió el juego a ninguno de sus socios. Allí habían demostrado cierto interés por meter la cuchara tanto el diputado Nicolás Mayoraz como José Bonacci, el referente de Unite.