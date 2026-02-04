Entre Ríos: Casaretto se anota para pelear por la gobernación en 2027 mientras dispara contra Frigerio y Milei

Marcelo Casaretto , que en su paso por el Congreso ocupó el asiento de la presidencia de Diputados por algunos intervalos.

Después de perder tres elecciones seguidas y estar por primera vez en 20 años fuera de la Casa Gris , el peronismo de Entre Ríos navega las turbulentas aguas de la política con la proa apuntando a las elecciones de 2027 sin un líder definido. Marcelo Casaretto juega libre y aprovecha para pegarle tanto a Javier Milei como a Rogelio Frigerio .

El exdiputado dice que habla con todos y que se siente representado por quienes tienen bancas en el Congreso o en la Legislatura provincial. Asegura que comprende a los intendente que suelen guardar mayor mesura en las criticas a la Casa Gris pero él dispara a diestra y siniestra. “Yo tengo la libertad de decir lo que quiera” dice a Letra P y enseguida agrega: “otros tienen la tarea de gobernar y hay que apoyarlos”.

El exdiputado nacional no ocupa ningún cargo pero se las ingenia para sostenerse al tope del debate público. Hace un uso intensivo de las redes sociales y se ufana de que lo lee Frigerio. Desde esa plataforma torpedea al oficialismo con números y lecturas propias de las acciones del gobierno provincial y del nacional.

Casaretto recuerda que hace tiempo no es candidato. “Sin embargo me mantengo arriba en la opinión pública”, se ufana. “Tuve tres millones de vistas”, cuenta orgulloso sobre sus siempre muy activos en su perfiles en X, de Instagram y Facebook.

“Los fondos de la DPV no se ejecutan por falta de gestión. Los fondos del Impuesto a los Combustibles, que debieran ser para rutas, se los queda Milei y no vienen a Entre Ríos. Y para hacer cada obra te mandan a endeudarte en dólares”, marcó en una de sus últimas publicaciones en X. Cita a notas de medios periodísticos y le suma comentarios, publica collages llamativos y le pega tanto al Presidente como al gobernador y a todos sus ministros. Hace oposición a su manera y también se entretiene.

Las principales críticas a Rogelio Frigerio

“Es un gobernador ausente” dispara Casaretto cuando analiza el presente de la provincia. "No empezó ningún proyecto de importancia, paralizó obras, todas las políticas son vía endeudamiento. No pagó deuda, sino que la cambió por otra", detalla. En el mismo sentido es crítico de los recortes de fondos que lleva adelante Milei. Usa el ejemplo del impuesto a los combustibles líquidos que se cobra cada vez que se carga nafta o gasoil en los vehículos pero no se coparticipa a pesar del pésimo estado de las rutas nacionales, que se llevaron 26 vidas en enero en el territorio provincial.

Casaretto Marcelo Casaretto en sus tiempos como diputado.

Resume su descripción del gobierno al señalarlo com responsable de “una pésima administración” que “ajusta a los trabajadores y a los jubilados”. En el mismo sentido, augura que en el discurso de sesiones ordinarias del próximo 15 de febrero “va a anunciar una reforma previsional con más ajuste”.

“¿Cuál es el logro en su tercer año de gobierno?”, se pregunta y enseguida apura la respuesta: “Ninguno”. Contando las elecciones primarias y las generales de 2021 y de 2023 más las generales de 2025, sostiene que el gobernador “en todas las campañas prometió mejoras y Entre Ríos hoy tiene menos”.

Entre Ríos con las elecciones de 2027 en la mira

“Entre Ríos debe decidir cuál es su rumbo”, prologa ante la consulta por las elecciones de 2027, cuando el peronismo intente volver a sentarse en el Sillón de Urquiza. Respecto de las posibilidades ciertas de que el PJ tenga una buena performance, afirma que “hoy el gobierno no tiene la capacidad de sumar pero sí de dividir”. Esa lógica la aplica tanto para el plano nacional como para el provincial. Y para ilustrar la afirmación en el pago chico asegura que a algunos candidatos que enfrentaron al justicialismo se le corroboraron vínculos con el gobierno.

Casaretto Bravo Casaretto con el intendente de Federación, Ricardo Bravo, en una de sus recorridas por Entre Ríos.

Si se lo apura, sostiene que no le va a esquivar el bulto. “Estoy dispuesto a ser candidato a gobernador”, revela. Claro que la oposición tiene todo por discutir y por decidir. “Debemos decidir qué queremos”, apunta Casaretto. Entiende que “el que vota oposición no quiere pacifismo”. “Por eso vengo yo a levantar la voz”, reafirma.

Así argumenta el tenor de las posturas críticas que esgrime en público. Cuenta que le escriben desde los cuatro puntos cardinales para reclamar por puentes o caminos en mal estado, enfermeros por cuestiones salariales o vecinos de barrios necesitados de las ciudades de la provincia.

“El peronismo necesita una representación política que hoy no tiene”, analiza. Mientras espera que cambie el viento de la historia, se mantiene aferrado a la superficie con la discusión diaria. “No me pueden comprar ni condicionar”, avisa.