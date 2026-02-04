Legislatura de Córdoba: Llaryora apuesta por Llamosas para ordenar la comisión de Seguridad

El tablero de la Legislatura de Córdoba empieza a reconfigurarse. La salida de Miguel Siciliano y Nadia Fernández al gabinete dejó un vacío Martín Llaryora salió a cubrir con rapidez: mientras Facundo Torres quedó al frente del bloque, el gobernador apostó por Juan Manuel Llamosas como custodio de uno de los vértices de su política para 2026: la seguridad.

El exintendente de Río Cuarto no sólo asumió semanas atrás la Presidencia Provisoria de la Unicameral -cargo que ocupaba Torres-, sino que ahora desembarca directamente en una de las áreas más sensibles del recinto: la Comisión de Seguridad .

La llegada del exmandatario del Imperio del Sur, como se denomina a la capital alterna de la provincia, a un espacio clave del organigrama legislativo debe ser leída en clave política. El “aplomo” de Llamosas, como lo describen en su entorno, aparece como un activo para hacer frente a una oposición que, como el cordobesismo, ya mira el '27.

En el discurso de apertura de sesiones, el gobernador trató de socios de las mafias a los opositores del Tribunal de Cuentas que bloquearon la compra de equipamiento tecnológico para la Policía. Quedó claro que la trinchera será en torno a estos temas.

Durante sus mandatos, entre 2016 y 2024 , Llamosas impulsó una agenda de seguridad que funciona como carta de presentación. El abogado plantó un mojón en su ciudad natal: el Esquema de Prevención Urbana (EPU) , un antecedente de la Guardia Urbana que más adelante pondría en marcha. Además sumó el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) , operativo las 24 horas, que pasó de un puñado de cámaras a más de 400 domos de alta definición; y el programa de Alarmas Comunitarias , puestos en marcha en sintonía con la ley de seguridad provincial promovida por Llaryora .

Llaryora Llamosas RIO 4 1223.jpg La Municipalidad de Río Cuarto adhirió a la ley de seguridad que impulsa el gobernador de Córdoba.

Llamosas no sólo deberá aportar autoridad institucional, necesaria para evitar que el debate parlamentario derive en una fuente permanente de crisis para el gobernador. A ese rol se le suma ahora el plus de viabilizar en la Legislatura las políticas de seguridad que orbitan alrededor del ministro Juan Pablo Quinteros.

Seguridad en Córdoba: el campo de batalla 2026

Que Llamosas tome las riendas de la Comisión de Seguridad no es una decisión azarosa. Responde a la necesidad de blindar un frente que dominará la agenda durante todo el año. Con Quinteros bajo la lupa de la oposición, el exintendente será el escudo político y técnico del oficialismo en el recinto.

Sobre su escritorio ya se acumulan proyectos que exigen muñeca política en medio de un clima enrarecido por las polémicas en torno a la compra de drones, la reforma del Código de Convivencia y la prohibición o regulación de los “naranjitas”, como se denomina a los cuidacoches.

Sin un perfil mediático marcado -al menos desde su llegada a la Legislatura-, su doble rol, en la presidencia provisoria y en la comisión, lo posiciona como una suerte de vocero deluxe de El Panal. La misión es clara: convertir la fragilidad numérica del bloque oficialista en una plataforma de gobernabilidad, apoyada en el diálogo institucional y el control político.

Otro peronista a la vidriera del cordobesismo

Con el ascenso de Llamosas en la Comisión de Seguridad, Llaryora suma otro peronista como escudo político de la gestión. Lugar que, actualmente desempeñan marcadamente Miguel Siciliano, actualmente en el rol de Ministro de Vinculación y Gestión Institucional o el propio Quinteros.

Mientras Siciliano despliega su gimnasia política y Quinteros se mueve en el barro de la operatividad policial, Llamosas aparece como el componente institucional que equilibra la balanza junto a Facundo Torres en el recinto legislativo.