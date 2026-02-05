Río Cuarto: De Rivas reabre la guerra Saillén–Moyano por un negocio de $161 mil millones

La puja por la concesión de la higiene urbana de Río Cuarto enfrenta a los Moyano y los Busso

La licitación del servicio de higiene urbana en Río Cuarto , que lanzó Guillermo de Rivas , reaviva el choque histórico entre los Saillén , familia que controla el gremio de los recolectores en Córdoba , y el clan de Hugo Moyano . En juego hay $161 mil millones , que la empresa Ashira , vinculada al universo camionero busca disputarle a Cotreco , actual prestataria del servicio.

Tanto la bonaerense Ashira como la cordobesa Cotreco compraron el pliego de bases y condiciones. Este jueves se conocerá si ambas presentaron ofertas formales.

La capital alterna licita un paquete integral que incluye recolección, barrido, gestión de patógenos, disposición final y contenerización. Se trata de una concesión por seis años, que excede el mandato actual y se extiende hasta 2031, con un presupuesto oficial de $161.464.964.184 para todo el período.

Aunque el monto proyectado implica una suba inferior al 2% respecto de 2025, la higiene urbana sigue siendo el mayor costo del municipio: absorbe cerca del 14% del Presupuesto Municipal. En el sector empresario, sin embargo, advierten que el valor oficial estaría por debajo del costo real del servicio.

Una de las novedades del proceso es la irrupción de Ashira , una empresa que en el ambiente muchos asocian al universo Moyano , y que ahora busca competir con Cotreco , la firma conducida por el influyente empresario Horacio Busso .

Ashira es una sociedad anónima de capitales nacionales, con más de cuatro décadas en el rubro y presencia en buena parte del país. Su principal cara visible es Sebastián Insúa, vicepresidente de la compañía.

Opera en Trelew y Puerto Madryn, pero su fuerte está en la provincia de Buenos Aires, con servicios en la Ciudad de Buenos Aires, Junín, San Pedro, Balcarce, Esteban Echeverría y San Martín. En Córdoba, presta el servicio de higiene urbana en San Francisco, ciudad donde opera desde 1991 y donde el intendente Damián Bernarte le renovó la concesión hace poco más de un año.

saillen surrbac cordoba Mauricio Saillén, líder de los recolectores de Córdoba

Ese es el perfil institucional. En paralelo, tanto en el ámbito gremial como entre empresarios del sector circula como secreto a voces que la familia del exlíder de Camioneros, Hugo Moyano, tendría un vínculo más profundo con la firma, que excedería la mera representación sindical de sus trabajadores.

En ese marco, reaparece el recuerdo de la feroz pelea que los Saillén, históricos referentes del Surrbac, mantuvieron con los bonaerenses por el control sindical en Córdoba. Viejos enfrentamientos en San Francisco, la pelea por afiliados y la conducción de la CGT Córdoba forman parte de un archivo que vuelve a activarse.

Las ofertas para la licitación de Guillermo De Rivas

Con ese trasfondo, fuentes del sector aseguran que Ashira busca escalar posiciones en Córdoba y hacer pie en la segunda ciudad de la provincia, siempre atractiva para las empresas de higiene urbana.

de rivas aperturaa Guillermo de Rivas en la apertura de sesiones

Por lo pronto, la firma habría desembolsado $30 millones para acceder al pliego. Este jueves, se sabrá si avanza con una oferta concreta para disputar el contrato.

El peso pesado de Córdoba que fue el primer anotado

El otro peso pesado que compite para quedarse con la higiene urbana de Río Cuarto hasta el 2031 es un viejo conocido en la capital alterna. Cotreco, con 15 años en la prestación del servicio a nivel local y aceitados contactos en el poder cordobesista, fue la primera anotada en la carrera por una nueva concesión. Opera otras tres ciudades de Córdoba: Villa María, Villa Carlos Paz y Río Tercero

Cotreco es conducida por Horacio Busso, un empresario con una extensa red de relaciones. Expresidente de la Cámara de Comercio de Córdoba y primo hermano del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, logró posicionar a su empresa en los principales centros urbanos de la provincia.

horacio busso cotreco Horacio Busso puja por continuar en Río Cuarto

Busso fue sobreseído en causas de delitos económicos tras adherir a una moratoria tributaria ante la ex AFIP desde 2019. En paralelo, Cotreco se retiró de la ciudad de Córdoba, donde tenía a su cargo parte del servicio de recolección.

Con la apertura de sobres, este jueves se conocerá el punto de partida de una pelea que va mucho más allá de la basura y vuelve a poner en tensión negocios, sindicatos y poder político en la capital alterna.