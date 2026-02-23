PJ bonaerense: en Tres de Febrero, el kicillofismo busca desbancar a Debandi, el eterno candidato

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera Axel Kicillof buscará, con la candidatura de Alejandro Collia, arrebatarle el PJ de Tres de Febrero al dirigente de La Cámpora Juan Debandi . Creen que hay un ciclo terminado después de haber encabezado las listas del peronismo en las últimas cinco elecciones, con resultado negativo.

No obstante, la decisión de ir a la competencia interna el próximo 15 de marzo, pese a la lista de unidad del PJ bonaerense encabezada por el gobernador, generó diferencias al interior del MDF ya que un sector prefería la lista de unidad con el kirchnerismo. En la definición de presentar lista y jugar tuvo un rol clave el secretario General de la CGT , Octavio Arguello , oriundo de ese distrito.

El sector referenciado con Kicillof decidió jugar en Tres de Febrero para enfrentar a Debandi, quien conduce el PJ luego de haber ganado la interna en 2022 cuando enfrentó a Collia y a Horacio Alonso . Creen que hay un ciclo terminado. “Queremos recuperar el PJ para recuperar Tres de Febrero”, afirma a Letra P un dirigente del espacio que quiere tener en 2027 otra opción para enfrentar al intendente en uso de licencia, Diego Valenzuela .

En la lista confluyen distintos sectores del MDF: en el Consejo están Cristina Heredia , dirigente vinculada a la Jefa de Asesores del gobierno provincial, Cristina Álvarez Rodríguez; Adrián Fernández , dirigente deportivo y vicepresidente de la federación de Básquet (FeBAMBA); Gastón Parra y Lis Díaz , del Movimiento Evita. En la lista de Congresales Provinciales están, entre otros, la diputada provincial Ana Luz Balor -referenciada en Andrés Larroque-; Hugo Sebastián Curto -hijo del exintendente Hugo Omar Curto - y Mercedes Contreras, que responde a Gabriel Katopodis . La terminal provincial de Collia, es la vicegobernadora, Verónica Magario .

"No podemos resignarnos a seguir perdiendo ni a ser una oposición testimonial mientras los vecinos sufren el ajuste. El PJ no es propiedad de un sector, debe volver a ser una herramienta de puertas abiertas y con vocación de triunfo", expresó el exministro de Salud tras conocerse la resolución que habilita la competencia interna.

Debandi con Maximo Kirchner



“Hay chance de pelearla, es una lista competitiva, va a estar cabeza a cabeza”, se envalentona un dirigente del MDF que cuenta que ya están trabajando de forma territorial contactando a los afiliados y yendo a verlos puerta a puerta. “Juan gana internas, pero pierde elecciones, necesitamos recuperar el PJ para recuperar Tres de Febrero, ese va a ser uno de los lemas de nuestra campaña”, agrega.

Juan Debandi el candidato eterno

Hace tiempo que el líder de La Cámpora viene teniendo la hegemonía del peronismo en el distrito a fuerza de ganar las diferentes internas que se fueron presentando, tanto la partidaria de 2022 como diferentes Primarias Abiertas, simultáneas y Obligatorias (PASO).

Es así que encabezó las listas del peronismo en las últimas cinco elecciones. Fue candidato a intendente en 2015, 2019 y 2023, y encabezó la lista de concejales en 2017 y 2021. Perdió las cinco. Es por eso que los sectores kicillofistas hablan de “ciclo terminado”.

Diferencias al interior del MDF de Axel Kicillof

Pero no todos piensan lo mismo. Un sector del MDF para el que “no hay condiciones para la interna”, terminó sellando un llamativo acuerdo con Debandi. Es el caso de la organización social Barrios de Pie que conduce en el distrito Daniel Menéndez. Con él coincide un sector de Descamisados del distrito y el espacio conducido por Alonso, el histórico dirigente local que compitió con Debandi en 2022. En las charlas previas al cierre planteaban que "se le iba a regalar un triunfo a Debandi", ya que no son optimistas con el resultado. Ese sector no considera la interna como un enfrentamiento MDF - La Cámpora. "Es algo con una dinámica más local, estamos cruzados, Lis es línea del Evita que está con La Cámpora, nosotros quedamos con Debandi, no lo vemos en la lógica de la interna provincial", afirmó alguien del MDF que acordó con el kirchnerismo.

Cerca de Collia confirman algunas charlas para poder llegar a una lista de unidad pero marcan que en La Cámpora era una decisión innegociable que sea Debandi quien encabece la lista. “Así no se podía cerrar”, apuntó un dirigente consultado.

Uno de los más activos a la hora de empujar la interna fue el cosecretario general de la CGT, Octavio Arguello. “Él estaba convencido de que había que jugar, fue el que más presionó para que se armara la lista”, contó alguien que estuvo en la mesa de decisiones.





Octavio Argüello.jpg



El kicillofismo cree que en 2027 habrá una oportunidad para ganarle a Valenzuela. Si no cambia la ley que pone un tope a las reelecciones no podrá ser candidato. A eso se suma su salida de la intendencia para ocupar la Agencia de Seguridad Migratoria. “Hay una oportunidad ahí, pero no podemos ir con lo mismo de siempre”, resumió la fuente.