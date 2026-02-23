Legislatura bonaerense: Diputados retoma la actividad con la mira en las comisiones clave

Cámara de Diputados- Recinto

La Legislatura bonaerense iniciará este martes el año legislativo con una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de Buenos Aires en la que está previsto el tratamiento de algunos temas pendientes del año pasado, la sanción de proyectos de declaración y la modificación del reglamento para la creación, conformación y unificación de comisiones.

El cuerpo retomará la actividad tras el receso de enero y casi todo febrero, y a solo seis días del inicio del período ordinario de sesiones legislativas que encabezará Axel Kicillof el próximo lunes 2 de marzo. Desde entonces, el cuerpo deberá conformar las comisiones, y todos los ojos estarán puestos en las de mayor relevancia política: Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación general. Todas continuarán en manos del oficialismo.





Dichiara.jpeg El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. La Legislatura bonaerense se pone en marcha. La agenda para la primera sesión en Diputados Este martes, la actividad comenzará a las 10 de la mañana con la reunión de labor parlamentaria. A las 12 está previsto el inicio de la sesión, donde se podrían tratar sobre tablas algunos proyectos de declaración de los distintos bloques, sobre eventos que tengan fecha previa al mes de abril. Es posible que, además, se incluyan proyectos de ley sobre ludopatía que se habían trabajado en comisiones, y pueden perder estado parlamentario. En ese caso, aún no está resuelto si habrá un texto unificado o varios individuales.

También hay un proyecto de ley del diputado peronista Facundo Tignanelli que establece la obligatoriedad de medidas de seguridad en espacios públicos o privados, luego del fallecimiento de un nene de Ramos Mejía, a raíz de la caída de un arco de fútbol sobre su cuerpo. Además, habrá espacio para que las diferentes bancadas se refieran a situaciones de coyuntura nacional, como la reforma laboral impulsada por Javier Milei y el cierre de la fábrica de neumáticos Fate.





Eslaiman Tignanelli.webp El reparto en las comisiones Durante la sesión de este martes, se votará la modificación del reglamento para la conformación de comisiones y que éstas puedan adecuar el número de composición. También se creará la comisión de Ludopatía y se unificarán algunas otras. Una vez iniciado el proceso ordinario de sesiones, las mismas quedarán conformadas con integrantes de los distintos espacios, según su representación en la cámara. La comisión de Legislación general seguiría en manos del massista Rubén Eslaiman, mientras que en la de Presupuesto e Impuestos continuaría Juan Pablo de Jesús, representante del intendentismo y del kirchnerismo. La otra de las tres más fuertes es la de Asuntos Constitucionales y Justicia que presidía la kicillofista Susana González, quien terminó su mandato en 2025 y asumió la conducción del Puerto La Plata. Es probable que esa silla quede reservada para un apellido del MDF.

