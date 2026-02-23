EN MARCHA

Legislatura bonaerense: Diputados retoma la actividad con la mira en las comisiones clave

Habrá modificación de reglamento para crear y unificar las mesas permanentes. Capítulo para ludopatía y micrófono abierto para la discusión nacional.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Cámara de Diputados- Recinto

Cámara de Diputados- Recinto

La Legislatura bonaerense iniciará este martes el año legislativo con una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de Buenos Aires en la que está previsto el tratamiento de algunos temas pendientes del año pasado, la sanción de proyectos de declaración y la modificación del reglamento para la creación, conformación y unificación de comisiones.

Notas Relacionadas
Legislatura bonaerense.
ASUNTOS PENDIENTES

Legislatura bonaerense: la agenda urgente antes del 1-M

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

El cuerpo retomará la actividad tras el receso de enero y casi todo febrero, y a solo seis días del inicio del período ordinario de sesiones legislativas que encabezará Axel Kicillof el próximo lunes 2 de marzo. Desde entonces, el cuerpo deberá conformar las comisiones, y todos los ojos estarán puestos en las de mayor relevancia política: Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación general. Todas continuarán en manos del oficialismo.

Dichiara.jpeg
El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. La Legislatura bonaerense se pone en marcha.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. La Legislatura bonaerense se pone en marcha.

La agenda para la primera sesión en Diputados

Este martes, la actividad comenzará a las 10 de la mañana con la reunión de labor parlamentaria. A las 12 está previsto el inicio de la sesión, donde se podrían tratar sobre tablas algunos proyectos de declaración de los distintos bloques, sobre eventos que tengan fecha previa al mes de abril. Es posible que, además, se incluyan proyectos de ley sobre ludopatía que se habían trabajado en comisiones, y pueden perder estado parlamentario. En ese caso, aún no está resuelto si habrá un texto unificado o varios individuales.

También hay un proyecto de ley del diputado peronista Facundo Tignanelli que establece la obligatoriedad de medidas de seguridad en espacios públicos o privados, luego del fallecimiento de un nene de Ramos Mejía, a raíz de la caída de un arco de fútbol sobre su cuerpo. Además, habrá espacio para que las diferentes bancadas se refieran a situaciones de coyuntura nacional, como la reforma laboral impulsada por Javier Milei y el cierre de la fábrica de neumáticos Fate.

Eslaiman Tignanelli.webp

El reparto en las comisiones

Durante la sesión de este martes, se votará la modificación del reglamento para la conformación de comisiones y que éstas puedan adecuar el número de composición. También se creará la comisión de Ludopatía y se unificarán algunas otras. Una vez iniciado el proceso ordinario de sesiones, las mismas quedarán conformadas con integrantes de los distintos espacios, según su representación en la cámara.

La comisión de Legislación general seguiría en manos del massista Rubén Eslaiman, mientras que en la de Presupuesto e Impuestos continuaría Juan Pablo de Jesús, representante del intendentismo y del kirchnerismo. La otra de las tres más fuertes es la de Asuntos Constitucionales y Justicia que presidía la kicillofista Susana González, quien terminó su mandato en 2025 y asumió la conducción del Puerto La Plata. Es probable que esa silla quede reservada para un apellido del MDF.

Temas
Notas Relacionadas
Senado bonaerense
LINEA SUCESORIA EN JUEGO

Kicillof y Máximo Kirchner cinchan por la vicepresidencia primera del Senado bonaerense

A tres días de la sesión preparatoria, el MDF no negocia: quiere a Ayelén Durán. La tropa de CFK y Massa bancan a Mario Ishii. Berni, afuera. Jefatura de bloque, vacante.
Héctor Gay, durante un viaje para visitar a sus hijos y nietos. 
LA POLÍTICA EN OJOTAS

Gay: "En la Legislatura bonaerense es tiempo de unicameralidad"

El diputado de LLA respalda una reforma de la constitución provincial. Evita la interna libertaria y le cierra la puerta a un The last dance en Bahía Blanca.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Sergio Capovilla, presidente comunal de Colonia Alemana, en el norte de Entre Ríos, y batero en el grupo Centella.
LA FÁBULA DEL CAMALEÓN

Baterista y camionero, quién es el único intendente que gobierna con el sello de LLA en Entre Ríos

Por  Exequiel Flesler
Senado bonaerense
LINEA SUCESORIA EN JUEGO

Kicillof y Máximo Kirchner cinchan por la vicepresidencia primera del Senado bonaerense

Por  Juan Rubinacci
Salta: la capital rediseña su Carta Orgánica y Durand abre la primera gran pelea de 2026
TEMPORADA DE REFORMAS

Durand abre la primera gran pelea de 2026 en Salta y rediseña la carta orgánica de la capital

Por  Maira López
PJ bonaerense: en Tres de Febrero el MDF busca desbancar al eterno candidato
LA UNIDAD QUE NO FUE

PJ bonaerense: en Tres de Febrero, el kicillofismo busca desbancar a Debandi, el eterno candidato

Por  Macarena Ramírez