Neuquén: Miguel Ángel Pichetto firmó el ingreso de su partido a La Neuquinidad de Rolando Figueroa

Miguel Ángel Pichetto se sumó al frente de Rolando Figueroa en Neuquén y fue recibido por Juan Ousset.

El gobernador Rolando Figueroa y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto sellaron un acuerdo político que sumó al partido Encuentro Republicano Federal al frente La Neuquinidad . La alianza se proyecta hacia las elecciones legislativas en Neuquén con el objetivo de ampliar la representación provincial y reforzar los ejes del federalismo en los que se embadera la propuesta del gobernador.

El encuentro se realizó en el Hotel Tower de la capital neuquina, con la presencia de referentes de ambas fuerzas, entre ellos el candidato a senador Juan Ousset , y la cabeza de lista para la cámara baja, Karina Maureira . El acuerdo estableció respaldo mutuo y coincidencias programáticas "en defensa de la institucionalidad y el bien común".

Según contó el diputado, la intención original de su espacio era presentar candidato propios en octubre, pero "ante la convocatoria amplia y generosa del gobernador , decidimos integrarnos al proyecto político y acompañar el proceso de gestión”, explicó Pichetto en una de sus recorridas de prensa en la Patagonia .

"Figueroa es un hombre que empezó de abajo y tengo un gran respeto por quienes comenzaron como intendentes, porque eso permite un aprendizaje sólido para la actividad política. Además, siempre dijo que se preparó para esto y lo ha logrado. Ha adquirido experiencia en todos los niveles institucionales y hoy está dedicado plenamente a gobernar la provincia”, subrayó al poner en valor la figura de su nuevo socio neuquino.

“Estamos muy contentos de poder llegar a esta instancia superadora que significa un encuentro programático, para defender la neuquinidad y los ejes que hemos puesto en marcha en la gestión”, dijo Ousset durante la firma del acuerdo. El jefe de gabinete provincial que Figueroa licenció para la campaña sostuvo que un triunfo electoral permitiría al Congreso “miradas mucho más federales y provincialistas”.

En ese plano, Maureira celebró la existencia de “hay un modelo al que le podemos creer". "Inclusivo y de generosidad, que busca mostrarle a la gente que somos creíbles”, señaló la periodista que remarcó que se sumó al espacio sin afiliación partidaria, convencida de la gestión que lidera Figueroa.

Miguel Ángel Pichetto y el compromiso con el desarrollo neuquino

Ambos espacios remarcaron el valor estratégico de Neuquén como motor del país y se comprometieron a priorizar políticas de desarrollo humano, acceso a derechos y justicia social.

El acuerdo también incluyó un documento especial en el que se enumeran propuestas concretas, como la creación de un Banco Provincial de Prótesis y Ayudas Técnicas, y el impulso a una transición energética sustentable.

Entre los desafíos asumidos se encuentran fortalecer la seguridad vial, fomentar la producción minera con criterios ambientales y potenciar la formación técnica de jóvenes y trabajadores. También se estableció como prioridad articular con el sector privado para generar empleo genuino y fortalecer las economías regionales.

El peso de la territorialidad de cara a las elecciones

El compromiso político busca trascender lo electoral y consolidar un frente provincial sólido, capaz de articular con el sector productivo y la sociedad civil. “Nuestro partido aporta no solo visión de unidad, sino también trabajo en el territorio para fortalecer la gestión provincial”, afirmó Pichetto.

Encuentro Republicano Federal está presidido por Juan Ríos, empezó las negociaciones con el oficialismo nequino luego del cierre de listas y, según señaló el diputado que supo abandonar el kirchnerismo para acompañar a Mauricio Macri, tiene también una base "muy arraigada" en el peronismo.

Muchos dirigentes e intendentes que integran el espacio, dijo, ya colaboran directamente con la gestión de Figueroa. "La experiencia territorial es muy importante en estos casos", dijo al referirse a la campaña que recién comienza.

Con la suma de Encuentro Republicano Federal, el armado del oficialismo suma un sello de anclaje nacional que incluye al PRO, Comunidad, Arriba Neuquén, Avanzar Neuquén, Nuevo Compromiso Neuquino, el Frente Grande y al Partido Socialista.