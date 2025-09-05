Mauricio Macri mandó a votar en contra de Javier Milei y tiene la llave para interpelar a Karina

El jueves para el olvido de Javier Milei en el Senado dejó un dato preocupante: Mauricio Macri aportó sus votos para rechazar el veto a la emergencia en discapacidad y para aprobar el proyecto que limita los DNU. Si repite esa postura, en dos semanas, el expresidente podría ser decisivo para avalar la interpelación de Karina Milei .

La próxima sesión sería el 18, con temas que reúnen consenso de la mayoría del recinto. El jefe de Unión por la Patria (UP), José Mayans , anunció que, en la reunión de labor parlamentaria que tendrán los jefes de bloque en la previa de la sesión, se definirá si se incorpora el proyecto de su compañero Sergio Leavy para sentar en el banquillo a la secretaria general y obligarla a explicar las escuchas que la involucran en supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El salteño intentó que el proyecto sea debatido este jueves, pero Mayans acordó con los otros jefes de bloque postergarlo para no complicar el tratamiento de los otros temas. El jefe de UP aportó otro dato: podrían embestir contra Lule Menem , asesor de Karina, quien aparece en los audios como implicado en las presuntas coimas.

"Es empleado de acá y tiene que venir a explicar. Hace 40 años que está: más casta no se consigue", dijo el formoseño. Una opción que evalúan en UP es pedirle a Victoria Villarruel que le abra al mayor de los Menem un sumario para iniciar una investigación interna sobre las denuncias de coimas.

El #Senado completó el trámite que había comenzado Diputados hace 15 días. Fueron 63 votos contra siete El Gobierno se quedó sin aliados para resistir

En manos de Mauricio Macri

El proyecto de Leavy, que también firman otros miembros de su bloque, contempla interpelar a Karina para que brinde explicaciones sobre los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que la menciona como parte de un sistema de coimas en el que, de mínima, la secretaria general recaudaría 3% de los contratos de la droguería Suizo Argentina. El proyecto menciona también a Lule Menem.

En el Senado, las interpelaciones se aprueban con dos tercios de los presentes, que son 48 votos si hay asistencia perfecta. UP necesita sumar aliados de varias fuerzas para llegar. En esa cuenta, Macri resulta decisivo. Es que el peronismo tiene 34 miembros, pero una licencia por enfermedad (Antonio Rodas).

Necesita sumar 15 votos y la votación de este miércoles sobre DNU dejó claro que varios gobernadores no están dispuestos a chocar de frente con el Gobierno. Por caso la dupla misionera (Oscar Arce y Sonia Rojas Decut) se abstuvo. La senadora lo pidió, casi desesperada, antes de la votación, que es cuando reciben las órdenes de su jefe Carlos Rovira. La santacruceña Natalia Gadano dejó su silla vacía.

En la UCR, que tiene 13 miembros, hubo cuatro ausencias. Tres fueron vinculadas a gobernadores: Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza); y Víctor Zimmermann (Chaco). La santafesina Carolina Losada se convirtió en una radical violeta desde las últimas sesiones.

En el resto del recinto hay opositores duros, capaces de aprobar una interpelación, como la larretista Guadalupe Tagliaferri; Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Unidad Federal). No está claro hasta dónde puede llegar el encono de la exaliada libertaria Beatriz Ávila, ahora embarcada en la campaña del oficialismo tucumano. Sin línea con la Casa Rosada quedó Lucila Crexell, a quien el año pasado le habían ofrecido un cargo de embajadora en la Unesco, que no prosperó.

Karina, en aprietos

Con estos números, la posición del PRO se torna decisiva para que la oposición alcance los 48 votos. A juzgar por este jueves, Karina Milei debería estar preocupada, porque de los siete amarillos sólo Carmen Álvarez Rivero votó con el Gobierno. La cordobesa tiene línea directa con Patricia Bullrich.

CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA #Congreso: Karina Milei enfrenta pedidos de interpelación en las dos cámaras



@mauriCanta https://t.co/6XKRCoRrKF — LETRA P (@Letra_P) September 2, 2025

A excepción de la larretista Tagliaferri y de la chubutense Andrea Cristina, cercana al gobernador Ignacio Torres; el resto del bloque amarillo escucha a Macri y este jueves tuvo vía libre para votar en contra del Gobierno. Se trata de Alfredo De Ángeli -jefe de bloque-, Enrique Goerling Lara y Victoria Huala. Luis Juez había roto el vínculo con el expresidente para alinearse a Milei, pero el debate por discapacidad lo dejó en la vereda de enfrente.

Tal vez este escenario explique por qué Guillermo Francos se apuró en defender a Juez de la agresión verbal que sufrió Juez de parte de los tuiteros de Las Fuerzas del Cielo. Es que el cordobés, al igual que el resto del PRO, para salvar a Karina deben votar en contra de su interpelación. Si dejan la silla vacía pueden perjudicarla al bajar la cantidad de presentes necesarios para llegar a la mayoría especial.

En Diputados esta semana se dictaminaron pedidos de interpelación a Karina, que no llegarán al recinto pronto porque antes deben tratarse en la comisión de Asunto Constitucionales, que tiene cerrada el libertario Nicolás Mayoraz. Sólo lo abrirá si lo emplazan en una sesión.

Karina también está citada el martes a la comisión investigadora del caso $Libra y, si no asiste, la oposición pedirá a un juez que la lleve por la fuerza. En el Senado esperan con atención ese proceso. Imaginan a la secretaria general de la presidencia visitando seguido el Congreso. Lo intentarán.