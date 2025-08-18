ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Neuquén: Rolando Figueroa licencia a Corroza y Ousset para la campaña y marca la diferencia con Javier Milei

El recambio temporal de ministros busca marcar distancia entre la gestión y la pelea electoral. Perfil ético y orden interno. Quiénes los reemplazan.

Letra P | Georgina Gonzáles
Corroza y Ousset se toman licencia para hacer campaña en Neuquén.&nbsp;

Cerebro de la lista y la campaña, fue el gobernador el que anunció que la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres,y el jefe de Gabinete serán reemplazados por Lucas Castelli y Guillermo Koenig, dos nombres que empiezan a cotizar en la consideración de futuros movimientos dentro del equipo de gobierno.

Si el frente oficialista gana las elecciones y ninguno de los aspirante testimonializa su candidatura, Corroza y Ousset deberán dejar definitivamente el gabinete.

El gabinete de emergencia de Rolando Figueroa

Decidido a señalar las diferencias con Javier Milei como eje transversal de la campaña, Figueroa explicó que la decisión es "una muestra de transparencia y ética política". Hasta echó mano a la ley de Ficha Limpia provincia, la que destacó como es "la más exigente del país". Dijo que la licencia permite alejar la gestión de la campaña electoral, para favorecer un contacto más directo con la ciudadanía.

José Ousset y Julieta Corroza Neuquén.png
Ousset y Corroza abandonaron el gabiente en Neuquén.

Koening es un hombre de confianza para Figueroa, tanto asi que le designó una de las áreas centrales para la gestión, el Ministerio de Economía, Producción e Industria. Por esa razón, a nadie le sorprende demasiado que se convierta en el adminitrador ministerial que reemplace a Ousset, en principio hasta el final de la campaña.

Tendrá el desafío de poder ocupar ese cargo vital para el organigrama interno mientras administra áreas centrales como su cartera, la de Producción que quedó a su cargo tras la salida del radical Juan Peláez, y la de Obras Públicas, que recayó en sus manos por la reasignación de Rubén Etcheverry.

Por si eso fuera poco, Koening es miembro del directorio de YPF.

Castelli está a cargo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y absorverá la megacartera de Desarrollo Humano que Corroza abandonará casi efinitivamente. En los cálculos que maneja el oficialismo, la ministra tiene asegurado su pase a la cámara alta y, según pudo saber Letra P, no está en sus planes no asumir.

Castelli conoce la función, ya reemplazó a Corroza en licencias anteriores breves y continuará al frente de esa área durante el período electoral. Lo que sigue es una incógnita a que Corroza le quita dramatismo. “Los equipos quedan funcionando, las 4 secretarías tienen personas a cargo que llevan muy bien sus carteras y son estos dos meses solamente”, dice casi como advertencia de que la decisión final todavía no está tomada.

Las definiciones le corresponden al gobernador y no hay definiciones hasta después de los comicios, repiten todos en Nequén.

Las diferencias con Javier Milei

El relevo no es un simple trámite administrativo, se trata de una jugada política que refuerza el perfil ético que Figueroa intenta imprimir a su gobierno. La decisión de separar las elecciones y la gestión le permite exhibir transparencia, a la vez que prueba la solidez del equipo y diferenciarse de la administración nacional de Milei, que pondrá a todo el equipo de gestión al servicio de la campaña.

Koenig y Castelli neuquén
Guillermo Koenig y Lucas Castelli, los integrantes del gabinete que asumirán las tareas de los ministros candidatos.

Con Koenig y Castelli como piezas de recambio, el oficialismo también logra dar un mensaje de orden interno y disciplina hacia la sociedad nequina. En paralelo, mientras los candidatos se dedican a recorrer la provincia, la administración mantiene el ritmo, consolidando la idea de un gobierno que no se detiene por la coyuntura electoral.

Las licencias por dos meses van a comenzar tras la oficialización de las candidaturas por arte de la Justicia Electoral, como lo exige la normativa electoral provincial y eso sería el lunes 25.

Comezó el camino hacia las elecciones de octubre

Los nombres de Corroza y Ousset para las candidaturas nacionales sonaban desde principio de este año y su confirmación consolidó la estrategia de “territorialidad y defensa de lo neuquino”, del gobierno de Figueroa, frente al centralismo porteño.

La lista de diputados, encabezada por la periodista Karina Maureira y el investigador Joaquín Perrén, complementó el esquema electoral con figuras con arraigo cultural y académico.

El armado electoral buscará ganarle a La Libertad Avanza sin caer en confrontaciones ideológicas profundas, aunque diferenciándose en los gestos. Por eso, el reemplazo temporal de Corroza y Ousset se inscribe en esta estrategia de campaña organizada, donde el equipo acompaña con unidad mientras el aparato gubernamental mantiene estabilidad.

