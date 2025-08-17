Neuquén: Rolando Figueroa enfrenta su primer test electoral en el poder frente a un rival con caras repetidas

Rolando Figueroa auspicia una boleta con el funcionariado más leal en Neuquén y polariza con La Libertad Avanza.

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , se juega gran parte del éxito en la segunda etapa de su primer mandato en la elección de medio término del 26 de octubre. Quiere polarizar a como dé lugar con La Libertad Avanza , un bordado de sectores evangelistas, radicales y exmacristas duros que confinan al kirchnerismo a una incómoda campaña.

La propuesta de Figueroa se armó sin relegar nada. Incluyó a los más puros del gabinete y a una periodista sin ninguna experiencia en la arena política, pero con reconocimiento en la región capital, el principal distrito electoral. La apuesta es poder de negociación sin condicionantes, presencia pura en ambas cámaras, y el mojón de un proceso virtuoso.

Para generar impacto, le dio una trascendencia a su boleta antes que nadie, en el esplendor del invierno. Desde principio de año dejó trascender el dato que Julieta Corroza y Juan Luis “Pepe” Ousset serían los candidatos. La dupla de funcionarios serán los aspirantes al premio mayor de la batalla, las bancas del Senado . En Diputados , en cambio, plantó un procedimiento pendular de derecha a izquierda; la periodista Karina Maureira , filo libertaria encaebzará la lista junto al representante del Conicet, filo K, Joaquín Perrén .

Desde esa conformación, salió a polarizar. Más duro con Fuerza Patria , especialmente lapidario para con del senador Oscar Parrilli . Eligió ser más indulgente con la Casa Rosada , apelando al viejo apotegma de unitarios vs. federales, o de federalismo contra el centralismo porteño. Lo hizo para no atacar directamente con Javier Milei , al que el electorado neuquino acompañó en todas las instancias electivas presidenciales de 2023.

Apeló a la defensa de lo propio, de una cultura enraizada en los valores de tierra adentro, pidió custodiar los recursos naturales y publicitó el ordenamiento del Estado para equilibrar las asimetrías históricas entre la capital y el interior profundo, ese al que vino a representar tras su formación en la intendencia de Chos Malal o Huinganco , la primera experiencia de gestión en la extensa vida política de Figueroa.

Pero jugar primero, ayudó a que la competencia cierre las opciones más dignas. Eso se vio en Fuerza Patria, que nada en una crisis permanente y profundizada tras la renuncia de Darío Martínez al Partido Justicialista (PJ). Los libertarios no se salieron del libreto, plantando una fórmula ultraconservadora, pañuelo celeste, que se enfrenta al "periodismo pautero", con la prédica del ajuste del sector público y un exitoso empresario frutícola en sus filas.

Neuquén en modo electoral

La oposición neuquina actuó en consecuencia, a contrapelo de lo que propuso el gobernador. Florecieron listas, muchas de corte peronista o filo emepenista. Hasta la destituida vicegobernadora Gloria Ruiz logró avales y piensa llevarse los votos de lo que su espacio, Desarrollo Ciudadano, aportó al viejo formato Neuquinizate, la piedra basal de Figueroa que destronó al Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido que le dio una vida en la actividad política.

Una de las incógnitas, además del resultado, es el debut electoral de Carlos Quintriqueo, líder de ATE Neuquén. La cercanía al kirchnerismo del pope gremial propone una alternativa a la oferta de Parrilli, que inscribió a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, y a la senadora Silvia Sapag, que busca otro mandato.

Quintriqueo fue al juzgado electoral acompañado de dos exfuncionarias en el gobierno de Omar Gutiérrez (MPN). Ana Sandoval, escribana, abogada y mediadora, junto a Amancay Audicio, asesora de varios municipios y exsubsecretaria de Familia en el último gobierno del MPN. También es una incógnita si los desencantados con Figueroa, los de espíritu crítico y nostalgia de los años de gloria de Felipe Sapag, irán a votar a una nueva figura reticente a la oferta libertaria, con críticas concretas al destrato del empleo público.

La Libertad expectantes, expectantes

La pastora evangélica Nadia Márquez y el radical con peluca Pablo Cervi, dos diputados que forman parte del ejercito legisaltivo que empuja las propuestas del Presidente en la cámra baja tendrán la responsabilidad de señalizar la senda ganadora de Milei.

Suena indescifrable la capacidad de esta dupla de adueñarse del capital simbólico que representa el mandatario nacional, aunque los estudios de opinión les reconozcan potencia ganadora. Se le suma la candidatura a diputado de Gastón Riesco, un joven que debutó en política en Río Negro, como referencia de la juventud macrista y actual delegado del Ministerio de Economía en la Corporación Interestadual Pulmarí.

Nadia Márquez y Pablo Cervi, candiatos al Senado por La Libertad Avanza.

Esta opción asume, de base, la obligación de retener los votos de la irrupción de Milei en un sector estratégica de la Patagonia. El presidente, logró emblemáticos resultados en territorios hostiles como Añelo, capital de Vaca Muerta, donde reside y convive la masa petrolera de base. Se llevó alegrías con teorías de privatización de YPF, de la que solo se escucharon promesas vacías.

Final abierto en la Patagonia

Tampoco se sabe si a La Libertad Avanza le hará mella la versión blue de Carlos Eguía, que inscribió Fuerza Libertaria y encara una campaña de denuncia contra Márquez y su armado. El periodista fue el candidato a gobernador que levantó las banderas de Milei en 2023, antes de la campaña nacional que lo consagró.

Cualquiera sea el efecto, Figueroa tiene ejes definidos. Afina el discurso para un mano a mano con el modelo Milei, sin raspar al economista. La jugada puede marcar a fuego el éxito venidero, que es necesario para pensar en 2027, donde nacería el rolismo.