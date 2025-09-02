Neuquén: Rolando Figueroa se envalentona con un triunfo histórico para dejar sin nada al peronismo

Rolando Figueroa afirmá que va a dejar al peronismo de Neuquén afuera del reparto de las bancas en el Congreso.

Rolando Figueroa pronostica un escenario electoral extremadamente polarizado en Neuquén . Pero se ve triunfando contra La Libertad Avanza y poniendo a sus más importantes funcionarios en el Senado . No sólo eso, también se imaginan duplicando en votos al peronismo y ganando dos de los tres escaños de la cámara baja.

La campaña del gobernador tiene tres frentes. Manda a los abanderados de la gestión, Julieta Corroza y Juan Ousset , a encabezar la lista de La Neuquinidad a la cámara alta, propone a una periodista popular para competir por el voto no politizado con inclinaciones libertarias como primera diputada, y alimenta la lista con un investigador del Conicet que da la pelea por el electorado que cuestiona las políticas de recorte de Javier Milei .

Figueroa sabe que para alzarse con el premio mayor, su fuerza debe duplicar en votos a quien se ubique en el tercer lugar y cree que ninguna fuerza, excepto por La Neuquinidad y La Libertad Avanza, tiene más de 10 puntos en la provincia. Con esa base, profudiza su estrategia que se terminó de ordenar cuando las candidaturas de oficializaron.

La carrera electoral nequina tiene dos candidatos con una trayectoria previa dentro de la Universidad Nacional del Comahue. Uno de ellos es Joaquín Perrén , el investigador que ocupa el segundo lugar en la lista de diputados de La Neuquinidad. La otra, Beatriz Gentile , rectora y primera en la lista de Fuerza Patria para la cámara baja.

La relación del gobernador con la rectora en el último tiempo había sido estable. Sobre todo durante la crisis universitaria del 2024. En ese entonces, la UNCo casi entra en cesación de pagos por falta de presupuesto y tanto el gobernador como el intendente de la capital, Mariano Gaido, intervinieron para sostener los servicios esenciales.

Si bien Perrén fue elegido y presentado tiempo antes de que el peronismo muestre sus cartas, su presencia en la lista pasa a tener un rol estratégico. El pronóstico que prevé Figueroa lo pone por encima de La Libertad Avanza y duplicando al tercer puesto (o sea al peronismo), llevando así a Perren a una banca. Es ahí donde incurre el voto en defensa de la universidad.

Si ese voto va a la rectora, la polarización entre LLA y La Neuquinidad podría romperse y distribuiría bancas entre las tres fuerzas principales. Caso contrario, si el discurso de fuerte anclaje provincial y regional puede armonizar con la defensa a la universidad pública, Fuerza Patria quedaría afuera del reparto.

Figueroa vs. Javier Milei

Las dos principales fuerzas tienen objetivos de campaña opuestos. La Libertad Avanza buscará nacionalizar la elección y aferrarse a la figura del presidente Milei y los logros económicos a nivel nacional, mientras que La Neuquinidad apuesta por una batalla anclada la discusión regional. Como ya contó Letra P, cuestionando el plan económico de Milei, auqnue con algunas coincidencias.

Karina Maureira 3 Karina Maureira.

En esa puja, Figueroa eligió a una candidata para competir con el electorado no convencido que simpatiza con algunas políticas del presidente: Karina Maureira. Tal vez la periodista más reconocida a nivel regional, que se ha mostrado alineada en varias ocasiones con algunas políticas de la Casa Rosada.

En el armado electoral, Maureira tiene una ventaja doble: en el Congreso será una ficha para negociar con el oficialismo nacional, mientras que en la provincia podría disputar los votos de la "mayoría silenciosa" al partido del presidente.

Rolando Figueroa tiene con qué defenderse

Figueroa tiene con qué defenderse de una candidata como Gentile. En 2024, en un contexto de ahogo presupuestario a las universidades nacionales, tanto el gobernador como Gaido, aportaron desde sus respectivos administraciones para sostener a la universidad cuando la Casa Rosada dejaba de hacerlo.

Desde que inició el mandato en diciembre de 2023, el gobierno provincial invirtió unos 1.000 millones de pesos para la apertura de nuevas sedes y carreras en el norte neuquino como la de Chos Malal, Andacollo y Buta Ranquil. También firmó convenios a través del Ente Provincial de Energía de Neuquén para eximir del consumo eléctrico dos sedes académicas a cambio de asistencia técnica y logística.

También la municipalidad de Neuquén comprometió este año 350 millones para construir tres aulas nuevas, remodeló el Salón Azul, el comedor universitario y, en 2024, acordó pagar los consumos eléctricos de la sede central.

Estas intervenciones refuerzan y alimentan el discurso autonomista de Figueroa. Sumado a los escándalos por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el gobernador arranca la campaña viento en popa.