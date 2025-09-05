Cumbre en el Llao Llao: el Círculo Rojo mantiene la cautela y todavía no se le anima a Javier Milei

Al menos sobre la superficie, el Círculo Rojo no avanzará con sus críticas a Javier Milei hasta que el apoyo a La Libertad Avanza se mida en las elecciones . Así quedó expuesto en el inicio de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas , punto de reunión para algunos de los ejecutivos más importantes del empresariado argentino.

En los pasillos del exclusivo Hotel Llao Llao de San Carlos de Bariloche una parte del establishment nacional volvió a pedirle sin intermediarios a los representantes de la Casa Rosada avanzar con una reforma laboral, menos burocracia e impuestos “más justos”.

Personalidades como el presidente & CEO de IRSA, Eduardo Elsztain , el CEO de Morixe, Roman Malceñido , el presidente de IDERSA, Hernán Spoto , el CFO de Mercado Libre, Martín de Los Santos y el CFO de Telecom Argentina, Gabriel Blasi , entre otros, recorrieron los pasillos del lujoso hotel durante el primer día de un evento que se extenderá hasta el domingo.

Los empresarios más rosqueros no pierden ni un segundo y mientras se desarrolla el cronograma de actividades susurran su posición política entre sus contactos de confianza. El evento anual funciona como una caja de resonancia de la esperanza que todavía genera el rumbo económico en el mundo financiero .

El hotel ofrece una distensión única. Los pasillos del Llao Llao derivan en grandes salones con vista a postales únicas, además de ofrecer una destacada atención y una carta gastronómica que sólo se consigue en la región andina.

En esa marco, entre los sectores que se dan cita a la Patagonia, hay quienes entienden que "no fue un año tan malo" y que el modelo tiene cosas para ofrecer. Esa es la idea que dispara casi todas las conversaciones que se repitieron a lo largo de la primera jornada que contó con la presencia de dos de las estrellas del mundo libertario, Patricia Bullrich y José Luis Espert. La ministra y el diputado encabezan las listas libertarias en los dos distritos más importantes del país, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Más allá de las ponencias de la sala central, el Círculo Rojo susurra su descontento pero entiende que no es momento de echar leña al fuego. No parece casual que el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, haya sido el protagonista de la primera entrevista abierta de la edición.

La Libertad Avanza quiere despejar las dudas

Hasta la joya turística llegó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el cronograma indica que también serán parte de la rosca con empresarios el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, encargado de cerrar la Convención.

Patricia Bullrich, ministra y candidata, fue la encargada de romper el hielo con el Círculo Rojo. Foto: Matías Garay.

Todos llegan con la misión de llevar tranquilidad a los reproches medidos que el Círculo Rojo comenta todavía con el volumen demasiado bajo, en medio de un cuatrimestre marcado por la discusión electoral, donde La Libertad Avanza puja por conseguir más soldados para prescindir de las complejas alianzas que necesita para avanzar en el Congreso.

El Secretario de Finanzas aseguró que el plan económico “viene bien” y, ante la consulta de Letra P deslizó que la elección bonaerense del próximo domingo "no define nada" ya que "lo importante es octubre". "Hay que ver cómo se porta la oposición", lanzó con el manual de campaña en la mano, volviendo a cargar la responsabilidad respecto a algún tropiezo sobre la eventual "falta de apoyo" de los sectores no libertarios.

Las elecciones, al tope de la agenda

Los empresarios más poderosos del país y los altos funcionarios del gobierno nacional coinciden en apoyarse en los analistas de la realidad política que llegaron hasta la Patagonia para sumar insumos a la discusión electoral.

A horas de la elección bonaerense, que funciona como un trampolín a las nacionales de octubre, la politóloga, Ana Iparraguirre, y el fundador de Isonomía Consultores, Juan Germano, improvisan una ronda y se explayan sobre sus augurios para lo que queda del 2025. Empresarios, funcionarios y asesores, escuchan con atención.

Todos saben que si La Libertad Avanza no logra acumular diputados y senadores , las reformas se dilatan y los ánimos se impacientan. En el Círculo Rojo quedó resonando una oración, "la de octubre es una elección plebiscitaria sobre Milei" en el marco de "un nuevo fenómeno, los no participantes crónicos".