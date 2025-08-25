Neuquén: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

La boleta única debutará en Neuquén y en todo el país el 26 de octubre.

Luego del sorteo dispuesto por la Justicia Electoral, la Boleta Única que se utilizará en Neuquén en las elecciones del 26 de octubre quedó lista para ser oficializada. La herramienta electoral tendrá en esa provincia de la Patagonia ocho fuerzas políticas que competirán por tres bancas en el Senado y nueve por los tres escaños en Diputados.

El sorteo se realizó en el Juzgado Federal con competencia electoral y definió el orden de aparición en la boleta.

La primera columna corresponderá a Fuerza Libertaria , que llevará como candidato a senador a Carlos Eguía y a Joaquín Eguía como primer aspirante a la cámara baja. La Libertad Avanza aparece en la sexta columna y La Neuquidad de Rolando Figueroa en la séptima.

La provincia renovará tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados, actualmente ocupadas por Oscar Parrilli , Silvia Sapag , Lucila Crexell , Tanya Bertoldi , Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi .

Las caras de los Eguía serán las primeras de la boleta única nequina, que continúa con el espacio en el que aparecerán las listas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) , que lleva a Andrés Blanco al Senado y a Julieta Ocampo liderando la lista para Diputados.

image.png Rolando Figueroa junto a Julieta Corroza y José Ousset, candidatos al Senado por el oficialismo de Neuquén.

En tercer lugar aparece Fuerza Patria, con la senadora Silvia Sapag como primera candidata a renovar su banca y Beatriz Gentile como aspirante destacada para la cámara baja.

La cuarta columna será para Desarrollo Ciudadano, el partido de la exvicegobernadora Gloria Ruiz, que encabezará el tramo para ingresar a la Cámara de Diputados, mientras que Luis Vázquez será la cara visible para la disputa por las bancas en el Senado.

La quinta columna corresponderá a Más por Neuquén, que postulará al dirigente estatal Carlos Quintriqueo como primer candidato a senador. Para Diputados, la lista será encabezada por Amancay Audisio.

La Libertad Avanza y La Neuquinidad, a la par

La Libertad Avanza aparece en la sexta columna, con la diputada nacional Nadia Márquez a la cabeza de la lista para el Senado, mientras que el primer lugar en la lista para Diputados será para Gastón Riesco.

La séptima columna estará destinada a La Neuquinidad, espacio que responde al gobernador. La primera candidata al Senado será la ministra Julieta Corroza, mientras que la lista para la cámara baja estará encabezada por la periodista Karina Maureira. La columna con las opciones del oficialismo provincial será la única en la que habrá dos mujeres encabezando.

En la octava columna se ubicará el Movimiento al Socialismo (MAS), que llevará como primer candidato a senador a Maximiliano Irrazabal. Para Diputados, la lista estará encabezada por Keila Riquelme.

La novena y última columna será para el Instrumento Electoral por la Unidad Popular. El espacio sólo presentó candidatos a Diputados, con Claudio Vázquez al frente.