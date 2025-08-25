CHAU LISTA SÁBANA

Neuquén: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

La papeleta incluirá nueve columnas y dos filas con las categorías para Diputados y el Senado. La Libertad Avanza y el oficialismo de Rolando Figueroa, pegados.

Por Letra P | Periodismo Político
La boleta única debutará en Neuquén y en todo el país el 26 de octubre.&nbsp;

La boleta única debutará en Neuquén y en todo el país el 26 de octubre. 

Notas Relacionadas
Corroza y Ousset se toman licencia para hacer campaña en Neuquén. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Neuquén: Figueroa licencia a Corroza y Ousset para la campaña y marca la diferencia con Milei

Por  Georgina Gonzáles

El sorteo se realizó en el Juzgado Federal con competencia electoral y definió el orden de aparición en la boleta.

La primera columna corresponderá a Fuerza Libertaria, que llevará como candidato a senador a Carlos Eguía y a Joaquín Eguía como primer aspirante a la cámara baja. La Libertad Avanza aparece en la sexta columna y La Neuquidad de Rolando Figueroa en la séptima.

La provincia renovará tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados, actualmente ocupadas por Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Lucila Crexell, Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi.

La boleta única en Neuquén

Las caras de los Eguía serán las primeras de la boleta única nequina, que continúa con el espacio en el que aparecerán las listas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), que lleva a Andrés Blanco al Senado y a Julieta Ocampo liderando la lista para Diputados.

image.png
Rolando Figueroa junto a Julieta Corroza y José Ousset, candidatos al Senado por el oficialismo de Neuquén.

Rolando Figueroa junto a Julieta Corroza y José Ousset, candidatos al Senado por el oficialismo de Neuquén.

En tercer lugar aparece Fuerza Patria, con la senadora Silvia Sapag como primera candidata a renovar su banca y Beatriz Gentile como aspirante destacada para la cámara baja.

La cuarta columna será para Desarrollo Ciudadano, el partido de la exvicegobernadora Gloria Ruiz, que encabezará el tramo para ingresar a la Cámara de Diputados, mientras que Luis Vázquez será la cara visible para la disputa por las bancas en el Senado.

La quinta columna corresponderá a Más por Neuquén, que postulará al dirigente estatal Carlos Quintriqueo como primer candidato a senador. Para Diputados, la lista será encabezada por Amancay Audisio.

La Libertad Avanza y La Neuquinidad, a la par

La Libertad Avanza aparece en la sexta columna, con la diputada nacional Nadia Márquez a la cabeza de la lista para el Senado, mientras que el primer lugar en la lista para Diputados será para Gastón Riesco.

La séptima columna estará destinada a La Neuquinidad, espacio que responde al gobernador. La primera candidata al Senado será la ministra Julieta Corroza, mientras que la lista para la cámara baja estará encabezada por la periodista Karina Maureira. La columna con las opciones del oficialismo provincial será la única en la que habrá dos mujeres encabezando.

En la octava columna se ubicará el Movimiento al Socialismo (MAS), que llevará como primer candidato a senador a Maximiliano Irrazabal. Para Diputados, la lista estará encabezada por Keila Riquelme.

La novena y última columna será para el Instrumento Electoral por la Unidad Popular. El espacio sólo presentó candidatos a Diputados, con Claudio Vázquez al frente.

Temas
Notas Relacionadas
Los gobernadores de Neuquén y Río Negro reclaman por las hidroeléctricas
LA GUERRA DEL AGUA

Milei crea un nuevo impuesto para vender las represas del Comahue con aval de Río Negro y Neuquén

Las provincias cobrarán a las concesionarias un canon por el uso del recurso. Requisitos técnicos más flexibles, energía dolarizada e inversiones sin detallar.
Gastón Riesco y Nadia Márquez, cabezas de las listas libertarias en Neuquén. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Neuquén: Gastón Riesco, el candidato de Nadia Márquez para sumar una mano levantada a favor de Milei

Fue funcionario en la gestión de Pechi Quiroga y volvió a la política seducido por las ideas del Presidente. Obediencia debida y cuestionamientos a Figueroa.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Guillermo Francos. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Francos deberá responder sobre Spagnuolo en su informe de gestión

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei y Karina Milei. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Milei activó el cono del silencio por el escándalo de la ANDIS y prepara el lanzamiento de la campaña

Por  Pablo Lapuente
Alejandro Vilches, el interventor de la ANDIS designado por Javier Milei. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

El bombero designado por el gobierno anti-Estado para enfriar la ANDIS: más casta no se consigue

Por  Juan Rezzano
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario: el presidente eligió hablar de teoría económica.
CÍRCULO ROJO

Milei en Rosario: coimas cero, otra clase de Economía y la compañía de Karina

Por  Ramiro Porchietti