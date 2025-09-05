Diario de la Convención de Santa Fe, día 40: con la Iglesia adentro, la reforma saldrá con el 75% de los votos

Con una jornada doble que comenzó este viernes y seguirá el sábado, la votación en el pleno de la Convención de los múltiples dictámenes de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías cierra la penúltima etapa de la reforma constitucional de Santa Fe .

Sólo queda por delante la sesión final, convocada para el martes próximo a las 17, en la que el nuevo texto de la Carta Magna recogerá al menos el 75% de las voluntades en pugna.

En virtud de los numerosos y diversos tópicos de la materia tratada en la sesión previa a la clausura de la Convención, se acordó dividir el encuentro plenario en dos días: arrancó este viernes y concluye el sábado.

Introdujo el debate la peronista Alejandra Rodenas , presidenta de la comisión de origen, quien destacó la participación ciudadana que tuvo ese ámbito y valoró la tarea “inestimable” de la radical Victoria Tejeda . “Los derechos y garantías son el alma de la Constitución”, celebró.

Más temprano, en la comisión Redactora, se despejó la última gran controversia vinculada al poder, en línea con el incipiente acuerdo que adelantó el jueves Letra P: “La provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso y no establece religión oficial. La relación entre el Estado, la Iglesia católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.

De esta manera, la Iglesia católica logra su propósito de ser mencionada explícitamente y las otras religiones, en particular los ascendentes evangélicos, conquistan el pie de igualdad que fueron a buscar a la Convención constituyente de Santa Fe.

Reforma constitucional con amplia mayoría

Con el acuerdo sobre la libertad religiosa, quedó ya esclarecido el horizonte de la sesión final que se realizará la semana que viene. Salvo un cisne negro, la nueva Constitución será aprobada en general con un grueso volumen político.

mascheroni-cándido

Las votaciones de los despachos de comisión en el pleno ofrecen un parámetro nítido en este sentido. Los 33 convencionales de Unidos, los tres del Frente de la Esperanza, los 12 de Más para Santa Fe y los cuatro de Activemos redondean 52 brazos levantados. Sobre un total de 69 reformistas, esa cifra supone un 75% de las voluntades constituyentes. Desde ya que, en algunos artículos en particular, los números serán más ajustados.

Con igual criterio, los 10 convencionales de La Libertad Avanza y los siete de Somos Vida se deberían inclinar por la negativa. Aún así, no sería extraño que el oficialismo intente pescar sobre la hora algún voto en la pecera de Amalia Granata.

En el bloque libertario juega, además, el argumento de que la constituyente es legalmente inválida, repetido infinidad de veces durante toda la Convención. Al respecto, la bancada mileísta recibió este viernes una mala noticia desde el Poder Judicial: la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial rechazó el amparo presentado por LLA contra ley de necesidad de reforma que dio origen al proceso institucional que está por concluir.

La reformuladora

La conquista del amplio consenso político que logrará la reforma de la Constitución santafesina se puede dividir en etapas marcadas por los tiempos de las comisiones. Por supuesto, no son lineales ni matemáticas.

Las roscas interminables de los dictámenes de las comisiones temáticas evidenciaron que ese era el tiempo de las negociaciones internas de Unidos, que fueron tensas y ásperas, pero sin escapar al compromiso político previo de llegar sí o sí a un acuerdo del frente oficialista.

pullaro-tejeda

Luego, la comisión Redactora fue el ámbito de tratativas con la oposición, fundamentalmente los bloques panperonistas. Ese espacio, que en principio era técnico, se transformó en la práctica en una instancia política de fondo. El caso de los despachos sobre la Justicia fue claro: el texto sobre los órganos de selección y remoción de jueces, fiscales y defensores se hizo casi todo de nuevo.

Para ello, debió flexibilizarse generosamente el reglamento e incorporar al debate a los integrantes de los ámbitos de origen. “La Comisión Reformuladora… perdón, Redactora”, bromeó el convencional celeste Juan Domingo Argañaraz.