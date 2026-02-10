Santa Fe: quién es el expolicía que fue candidato y se autodesignó vocero del motín en Rosario

Santa Fe: quién es el abogado y expolicía que se autodesignó vocero del motín en Rosario

El abogado Gabriel Sarla se para frente a todo micrófono que le pase cerca y funge, con autodeterminación, como el vocero del motín que un grupo de uniformados de la Policía de Santa Fe sostiene frente a la Unidad Regional II , en Rosario . Con pasado en la fuerza y una incursión fallida en la política, busca posicionarse frente a la desconfianza de la Casa Gris .

Con una trayectoria de 15 años dentro de la fuerza, Sarla formaba parte del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II cuando esta unidad decidió autoacuartelarse en 2012, un episodio que paralizó la seguridad en distintos puntos de la provincia y que todavía funciona como antecedente sensible en la relación entre los azules y los gobiernos.

Años después, ya fuera de servicio, el exefectivo relató que aquel conflicto fue determinante para estudiar Derecho con el objetivo de asistir legalmente a policías involucrados en causas judiciales. Según contó, el cursado de la carrera se le extendió por la carga horaria del trabajo policial, con guardias prolongadas y turnos rotativos.

En 2024 creó la Fundación Proteger y Servir , una organización que, de acuerdo a su propia definición, brinda apoyo legal, psicosocial y laboral a policías activos y retirados. Desde ese espacio sostiene que su tarea apunta a “defender a los policías que trabajan bien (sic)".

Como un tiburón que huele la sangre, Sarla aparece cuando hay tensión en la "familia policial", término que gusta de usar en sus redes sociales. En 2020 actuó como representante legal de efectivos que protestaron frente a la Unidad Regional II , en un contexto marcado por el impacto nacional de las manifestaciones de la Policía Bonaerense . Aquellas movilizaciones generaron fuertes cruces con la conducción política de la seguridad.

En ese marco, el entonces ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain descalificó a los manifestantes y a sus abogados, a quienes definió públicamente como defensores de “policías feos”.

En la actual protesta, Gabriel Sarla volvió a ubicarse en la puerta de la URII para atender a los medios y difundir los reclamos. “El policía ya vive al borde de la indigencia, con largas horas de guardia y horas extras obligatorias. El no descansar, el no dormir también desata problemas de salud mental”, afirmó, al justificar la movida.

Sin embargo, su exposición mediática no está exenta de cuestionamientos. En off the record, fuentes de la Casa Gris ponen en duda la legitimidad de su rol como vocero y advierten que no está claro “cuánto maneja” realmente a quienes se manifiestan en la calle ni a qué proporción de los efectivos representa.

Un intento fallido de salto a la política

El perfil público de Sarla también incluyó una incursión electoral. En 2023 fue candidato a intendente de Rosario por el lema Unión Ciudadana Barrial, dentro de la interna del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, aunque con un resultado marginal.

Con el 97,40% de las mesas escrutadas, el intendente Pablo Javkin se impuso con el 42,37% de los votos, seguido por Miguel Ángel Tessandori con el 34,68% y Enrique Estévez con el 16,03%. Más atrás quedaron Carlos Alberto Cardozo, Martín Malaponte y Gabriel Sarla, que cerró la lista con el 0,78% de los sufragios.

En aquella solitaria incursión, se mostró como referente de la senadora Carolina Losada, quien peleó esa interna con Maximiliano Pullaro, ganador de aquella PASO y, luego, de la elección general donde destronó al peronismo.