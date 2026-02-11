LEY BULLRICH

Reforma laboral: Javier Milei sigue la sesión desde Olivos, a la espera de celebrar por la noche

El Presidente está en contacto permanente con su mesa política, que se reparte entre el Senado y la Casa Rosada. Confianza al entregar Ganancias.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei se encuentra en la residencia de Olivos.

Javier Milei espera, finalmente, conseguir este miércoles por la noche la aprobación del proyecto de reforma laboral. Por eso, mientras sigue la sesión desde la Quinta de Olivos, el Presidente le ordenó a su mesa política mudarse al Congreso para garantizar los acuerdos políticos con la oposición dialoguista.

De hecho, además de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, que encabezó las negociaciones para conseguir los votos, se encuentra en los pasillos del palacio legislativo el ministro de Interior, Diego Santilli, y parte de su equipo.

Por la noche irá la secretaria general, Karina Milei, y sus principales hombres de confianza, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem. Al cierre de esta nota, ambos funcionarios se encontraban en sus despachos de Balcarce 50 siguiendo la sesión por televisión, mientras mantenían reuniones separadas.

El armador karinista, incluso, almorzó con el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa, mientras que el ministro coordinador estuvo en contacto con otros líderes políticos para no dejar librado al azar ningún respaldo en la cámara alta. En tanto, el asesor Santiago Caputo también se encontraba en el Salón Martín Fierro de la sede administrativa de Gobierno, aunque optó por el bajo perfil público. Sin embargo, en el equipo del estratega remarcaron que su prioridad es seguir el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires.

Se espera que la mesa política de Javier Milei siga la sesión por la reforma laboral en el Senado.

La delegación del oficialismo en el Congreso se completará con el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt. Se trata de un funcionario reconocido en el ecosistema político por haber sido un lobista de la tabacalera multinacional Massalín Particulares, y que hoy reporta de manera directa a Adorni. De hecho, Devitt es uno de los principales operadores de este sector.

El gobierno de Javier Milei tiene buena expectativa

Al cierre de esta nota, todos los funcionarios consultados por este medio mantenían una muy buena expectativa sobre el desarrollo final de la sesión. El optimismo oficial llegó después de dos meses de negociaciones con los gobernadores aliados y los jefes de bloque de la oposición dialoguista, que presionaron hasta último momento para obtener algunas concesiones a cambio de respaldo al proyecto.

Incluso, este mismo martes, Bullrich reconoció que el oficialismo aceptó cambiar 28 artículos del proyecto original de reforma laboral, aunque, la modificación central estuvo en la quita del artículo del Impuesto a las Ganancias. Tal como dio cuenta Letra P, este punto era parte de un reclamo generalizado de los mandatarios provinciales, que acusaban con la baja de esta alícuota un déficit en sus cuentas económicas.

