Paritaria bajo presión en Santa Fe: la crisis policial condiciona la negociación con los gremios estatales

En medio de la tensión con parte de la policía que se amotinó reclamando una recomposición salarial, el gobierno de Maximiliano Pullaro abrió la paritaria estatal con ATE y UPCN en Santa Fe . No hubo números sobre la mesa, pero sí un interrogante que sobrevoló la reunión: si lo que se conceda a las fuerzas de seguridad terminará convirtiéndose en precedente para el resto de la administración pública.

Santa Fe —y en especial Rosario — atraviesan días de tensión por el amotinamiento de parte de la policía en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. Es un tema especialmente sensible para la gestión pullarista, que hizo de la seguridad su principal bandera política .

En ese marco, y tras varios cónclaves internos y reuniones con representantes policiales, los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni , y de Economía, Pablo Olivares , anunciaron mejoras para el sector. En ese marco, Cococcioni dejó una frase que, seguramente, tendrá impacto en la planta estatal. “Si debemos hacer un esfuerzo mayor para reconocerlas de manera diferenciada respecto del resto de la administración pública, entendemos que es correcto”, sostuvo.

Los gremios estatales escucharon con atención. “Vamos a tener en cuenta cómo se resuelva la cuestión del sector policial. Hay argumentos del Ejecutivo que podrían trasladarse a otros sectores, por ejemplo Salud, que tiene una modalidad laboral similar por las guardias rotativas”, advirtió Marcelo Delfor , secretario administrativo de ATE .

El dirigente puso el foco en la comparación: “Hoy una enfermera trabaja de lunes a lunes, sábados, domingos y feriados, ocho horas diarias. Hay situaciones de desgaste y salud mental que también tienen un impacto fuerte”. La incógnita es hasta qué punto esa lógica salarial diferencial podrá trasladarse a otros escalafones.

coccocioni olivares

A la salida del encuentro paritario en la capital provincial, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, buscó marcar límites. Señaló que se trata de discusiones “distintas”. “La policía no tiene paritaria y no hablamos de las mismas cargas horarias. En Seguridad estamos hablando de quienes cumplen 48 horas semanales”, explicó.

La discusión salarial en marcha

En el gobierno calificaron el encuentro como positivo, aunque sin definiciones concretas. ATE y UPCN dejaron planteados reclamos puntuales, entre ellos revisar el “desfasaje” de los últimos dos meses del año pasado.

“Es del 3%. Nuestro número es claro: la inflación fue del 8% y el aumento del 5%, entonces tenemos 3% de diferencia”, señaló Jorge Molina, secretario general de UPCN. La negociación salarial actual, además, se discutirá a partir de enero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tincholucero/status/2021566917652427169&partner=&hide_thread=false En que provincia viven?

Tienen docentes yendo a trabajar enfermas.

Maestras

con enfermedades terminales cobrando menos.

Embarazadas que no llegan a fin de mes.

Sueldos y jubilaciones destruidos.

Ponen un premio al "esfuerzo"

¿y ahora dicen que no le exigieron a la docencia? https://t.co/4jKbk3IVHD — Tincho Lucero (@tincholucero) February 11, 2026

Otro punto clave es la situación de los trabajadores que menos ganan. “En esos sectores no lo solucionamos con un porcentaje. Necesitamos sumas adicionales porque un 2% o 3% no le cambia la realidad a nadie”, remarcó Molina.

La ronda continuará en las próximas horas con los docentes y el jueves será el turno del sector salud, en un clima que promete mayor tensión. En la Casa Gris todavía no definieron si la oferta será trimestral, cuatrimestral o semestral. El próximo miércoles volverán a verse las caras, con el antecedente policial todavía pesando sobre la mesa.