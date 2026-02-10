El "IPC Toto Caputo", una estrategia inútil para sostener el falso relato de la desinflación

Toto Caputo presiona con el IPC para sostener un relato que ya ni siquiera es tal cosa.

El INDEC informó este martes que la inflación de enero fue del 2,9% y 32,4% la interanual, pero el dato oficial medido con la metodología de 2004 evita el impacto total de los ajustes tarifarios, que sumarían 11 puntos porcentuales al índice futuro, según un informe privado. Igualmente, el viejo IPC jugó en contra este mes por la suba estacional de alimentos.

Aun habiendo sepultado el sistema que desde marzo de 2025 estaba listo para ser aplicado, como reconoció Toto Caputo , la inflación aceleró en enero y acumuló ocho meses en alza.

En definitiva, la desinflación, divino tesoro de la narrativa mileísta, ya era relato en tanto el ínidce estaba construida por una canasta obsoleta, que encubría la dinámica real de los precios, pero ya no es ni siquiera eso: la desaceleración se convirtió en cosa del pasado.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la mayor suba mensual se registró en Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida por Restaurantes y hoteles (4,1%), rubros con mayor ponderación en este índice que iba a reemplazarse por la nueva canasta basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, con mayor peso en los servicios.

El ministro de Economía salió a destacar el dato y afirmó que “el programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del BCRA”, y que eso permitirá que la inflación “converja a niveles internacionales”.

Los 11 puntos que suma el nuevo IPC

Un informe de Epyca Consultores ubicó el eje del debate en el impacto estructural del cambio metodológico. Según el documento, la nueva canasta aumentaba en 11 puntos porcentuales el peso de servicios públicos y comunicaciones dentro del índice.

“La nueva canasta aumenta en 11 puntos porcentuales el peso de los servicios públicos y comunicaciones, rubros cuyos precios siguen ‘atrasados’”, señala el documento. En detalle, los servicios públicos sumaban 8,4 puntos porcentuales adicionales y comunicaciones, otros 2,3 puntos.

image

Epyca sostiene que mantener una metodología basada en patrones de consumo de 2004 “permite mostrar una trayectoria ‘más positiva’ que la real” en un contexto donde los servicios vienen liderando los ajustes de precios desde el inicio del actual gobierno.

"El propio Banco Central reconoció recientemente que las tarifas aún se ubican cerca de 25% por debajo de los niveles del primer semestre de 2019, lo que implica potenciales ajustes futuros que hubieran tenido mayor impacto estadístico con la nueva canasta", señaló la consultora.

Asimismo, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, también advirtió sobre el impacto con ambas metodologías. "La moderación de las diferencias del IPC 2004/5 vs 2017/18 en enero se debe a que el incremento de precios de alimentos fue muy superior al de los servicios (en la comparación ENGHo 2004/5 y 2017/8 hay un trade off entre estos rubros)", dijo en un comunicado.

No obstante, aseguró que en la proyección a futuro se evidencian las divergencias y coincide con Epyca en el resgistro. "En febrero, en cambio, se estima que el impacto será mayor dado que la quita de subsidios surtirá efecto. Vale recordar que, si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 11% adicional de incremento de precios".

Lo viejo no funcionó: el "IPC Toto Caputo" jugó en contra

Las estimaciones privadas coinciden en que el impacto inmediato sobre el dato de enero habría sido limitado. LCG estimó que, utilizando los ponderadores actualizados de la ENGHo 2017/18, "la inflación mensual habría sido de 2,8%".

En la misma línea, Equilibra señaló que “la inflación mensual habría sido 2,8% y la interanual, 32,9%”, explicando que las diferencias acumuladas durante 2025 fueron menores a 0,1 punto porcentual mensual.

image

La dinámica de la Ciudad de Buenos Aires, que ya utiliza ponderadores actualizados, mostró una suba de 3,1% mensual, con fuerte incidencia de los precios estacionales. Según LCG, el hecho de que Alimentos y Bebidas haya sido el rubro con mayores aumentos implicó que los ponderadores antiguos jugaran “en contra” del dato oficial, ya que ese rubro perdió peso en las nuevas encuestas de gasto.

La discusión técnica y las críticas al cambio de rumbo

Para Epyca, la decisión de suspender la actualización representa “una falla grave de gestión estadística”, ya que la práctica habitual hubiera sido publicar ambos índices durante un período de transición.

El informe sostiene, además, que el argumento oficial de evitar “ruido” en la desinflación “carece de consistencia”, porque el indicador más reciente es el que mejor refleja el consumo actual de los hogares.

En ese contexto, Florencia Florentin, economista de Epyca, dijo a Letra P que “ya es innegable que el proceso desinflacionario se detuvo hace rato, incluido 2025”, y agregó que, tras la suba de alimentos, “es esperable que las canastas den más de nuevo”.

En tanto, el economista Christian Buteler fue categórico con el enfoque oficial. “El índice no genera inflación, sólo la refleja en un número. Tener un índice que mide mal no hace que tengamos menos inflación, solamente la mide mal” explicó.

Mercado, expectativas y el límite del relato

El debate metodológico también alcanzó al mercado financiero. Portfolio Personal Inversiones estimó que, extrapolando la dinámica de precios de la Ciudad con ponderaciones del Gran Buenos Aires, la inflación de enero se ubicaba en torno a 3,03%, aunque advirtió que enero suele presentar mayores desvíos por factores estacionales.

Para LCG, la decisión de postergar el cambio metodológico parece vinculada a “evitar mostrar registros de inflación más altos (aunque sea sólo por algunos decimales), que puedan comprometer la medida de éxito del Gobierno”, en un contexto donde todavía se esperan ajustes tarifarios.