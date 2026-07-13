Bahía Blanca: el PRO le arrebata a Oscar Liberman la ANSES en medio de la interna de La Libertad Avanza

La interna libertaria en Bahía Blanca sigue al rojo vivo. Luego de que se conociera el acercamiento del diputado Oscar Liberman con figuras cercanas al massismo, desde la Casa Rosada se resolvió quitarle el control de la delegación local del ANSES, que pasó a manos del sector de Cristian Ritondo.

El cargo en el organismo previsional de esa ciudad será ocupado ahora por Tomás Peyrano, referenciado con Ritondo dentro del PRO bahiense, quien reemplazó a Ingrid Czerniecki, del espacio de Liberman.

El movimiento se explica por las turbulencias en el mapa de poder que hoy ordena a La Libertad Avanza en Bahía Blanca. Liberman, que se presenta como alineado a Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, es la voz más crítica hacia la conducción que Pareja ejerce sobre el espacio violeta. Al entregarle la ANSES al PRO en lugar de sostenerla en manos propias, el armador bonaerense privilegia su alianza con el sector de Ritondo por sobre Liberman, que quiere ser candidato a intendente en 2027.

La presidenta del Concejo Deliberante bahiense, Gisela Caputo, del PRO, había recibido primero el ofrecimiento y lo derivó a Peyrano. La dirigente sostuvo que la designación forma parte de "este trabajo en conjunto que está desarrollando el PRO con La Libertad de Avanza a nivel nacional, a nivel provincial y en Bahía Blanca".

La interna libertaria en Bahía viene sumando capítulo tras capítulo. A fines del año pasado, Gisela Caputo y el concejal Emiliano Álvarez Porte, ambos referentes del ritondismo, rompieron con La Libertad Avanza y votaron la tasa solidaria al Polo Petroquímico y el presupuesto 2026 enviados por el intendente peronista Federico Susbielles. Alvarez Porte, ex secretario de Seguridad de Héctor Gay, integra hoy la lista de nombres que baraja el PRO para la intendencia en 2027.

DISCUSIÓN 2027 Bahía Blanca: el intendente Susbielles se acerca al grupo de intendentes del conurbano con armado propio, mientras reconstruye su vínculo con Kicillof https://t.co/etT5RfOlmD @Joseima pic.twitter.com/JqIT3xCB4S

Contactos con el massismo

Liberman, mientras tanto, viene tejiendo vínculos con intendentes del massismo en la Sexta Sección. Se reunió en las últimas semanas con Carlos Bevilacqua, intendente vecinalista de Villarino, y con Pablo Garate, jefe comunal de Tres Arroyos, ambos referenciados en Sergio Massa, para analizar la situación política de la región.

Pablo Garate, relegado del armado de listas seccionales, analiza pegar el portazo.

Esos encuentros generaron malestar en la conducción bonaerense de La Libertad Avanza. El contacto con Garate se produjo poco después de que el intendente de Tres Arroyos denunciara a Franca Grippo, la coordinadora libertaria de la Sexta Sección designada por Pareja, por supuesto uso electoral de información de personas con discapacidad.

Letra P había reconstruido la semana pasada cómo ese acercamiento coincidió con la ruptura de bloques libertarios en Quilmes y en Tres Arroyos, en sintonía con el regreso de dirigentes al Frente Renovador.

Los nombres de La Libertad Avanza

Liberman fue el candidato más votado en las PASO 2023 de Bahía Blanca y, en 2025, encabezó la lista de diputados de la Sexta Sección con una diferencia de casi ocho puntos sobre el postulante de Unión por la Patria. En mayo, había confirmado a Letra P que competirá por la intendencia en 2027. Pese a esos antecedentes, no fue convocado a la mesa que Karina Milei armó tras las elecciones para definir la estrategia bonaerense rumbo a octubre.

Gisela Caputo, nueva presidenta del Concejo Deliberante de Bahía Blanca

La atomización no es exclusiva de La Libertad Avanza. En el PRO conviven tres líneas propias: el ritondismo de Caputo y Álvarez Porte, el santillismo que referencia el concejal Adrián Jouglard y la vertiente del macrismo histórico de Gay y Nidia Moirano, que reactivó la exfuncionaria Constanza Rivas Godio como posible nombre para el 2027. Esa fragmentación beneficia al intendente peronista Federico Susbielles, que ganó en Bahía Blanca en 2023 con el 36% de los votos porque la oposición llegó dividida.