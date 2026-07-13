El radicalismo de Tierra del Fuego explora estrategias para jugar sin Milei en 2027

La Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Sin representación en el Congreso tras la salida de Pablo Blanco del Senado y con apenas una banca en el Concejo Deliberante de Río Grande , el partido inició un proceso de reordenamiento interno para recuperar volumen político hacia 2027.

La conducción partidaria comenzó a mover piezas para recomponer liderazgos históricos y fortalecer una estructura que en los últimos años perdió peso electoral e institucional. En tiempos de polarización extrema, el desafío es mantenerse lejos de Javier Milei y La Libertad Avanza .

El primer paso fue el acercamiento entre el presidente de la UCR fueguina, Maximiliano Ybars , y el exintendente de Ushuaia Federico Sciurano , quien actualmente integra las filas del oficialismo provincial que conduce Gustavo Melella .

Sciurano mantuvo un encuentro con Ybars en Río Grande y, según pudo saber Letra P , ambos acordaron avanzar en una articulación política que permita el regreso formal del exsenador al radicalismo. Aunque no saca los pies del plato, legislador provincial viene dando muestras concretas de que su tiempo dentro de la estructura que responde a Melella tiene los días contados.

La reunión fue leída dentro del partido como una señal de reconstrucción interna tras la salida de Blanco de la escena central de la UCR. El histórico dirigente había mantenido diferencias políticas con Sciurano durante los últimos años, situación que dificultó cualquier acercamiento entre ambos sectores.

El presidente de la UCR Tierra del Fuego recibió a Federico Sciurano.

Pese a la pertenencia actual de Sciurano al espacio político del gobernador, distintas fuentes consultadas por Letra P descartaron que el movimiento implique una negociación entre la UCR y FORJA. En el oficialismo provincial, de hecho, estaban al tanto del encuentro. Según señalaron ante la consulta de este medio, se trató de una cuestión exclusivamente interna del radicalismo.

Una reincorporación que deja dudas

Durante la reunión, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo político y construir consensos para afrontar los desafíos que enfrenta la provincia.

Sciurano sostuvo que "es fundamental que quienes tienen responsabilidades institucionales puedan hablar, escuchar y planificar". "La sociedad necesita dirigentes honestos, comprometidos y enfocados en resolver los problemas reales de la gente", asegura.

"Los datos recientes son claros: según el informe Latam Pulse de AtlasIntel y Bloomberg de junio de 2026, el 47,9% de los argentinos identifica a la corrupción como el principal problema del país, incluso por encima del desempleo y la situación económica. Esto nos obliga a redoblar el compromiso con la transparencia y la honestidad en la función pública", dice como forma de rumbear un horizonte.

Dentro del partido observan el proceso con cautela. "El electorado irá a juzgar después", reconocen dirigentes radicales que no están seguros si la reincorporación de Sciurano "puede salir bien o mal".

La necesidad de ampliar la base

Más allá de la reorganización interna, en la UCR existe consenso sobre un diagnóstico: el partido no tiene hoy volumen suficiente para competir en soledad por espacios de poder en la provincia.

Los números de los últimos procesos electorales muestran una caída pronunciada. En 2021, dentro de Juntos por el Cambio, el radicalismo y el PRO lograron construir una alternativa competitiva. La lista encabezada por Héctor Stefani obtuvo 27.848 votos, cerca del 29% del total provincial, y consiguió una banca en la Cámara de Diputados. Dos años después, el escenario fue completamente distinto.

En las elecciones provinciales de mayo de 2023, Juntos por el Cambio llegó fracturado. El PRO decidió competir por fuera con la candidatura de Stefani y la UCR conservó el sello de la coalición con Blanco como candidato. El resultado fue adverso: apenas 5.759 votos, equivalentes al 7,18% de los sufragios afirmativos, y un quinto puesto.

Sciurano forma parte del bloque que responde al gobernador Gustavo Melella.

La reunificación llegó para las elecciones nacionales de octubre de ese mismo año. Tras las PASO, donde las listas de Federico Frigerio y Oscar Rubinos habían sumado en conjunto casi 18 mil votos, la boleta de Juntos por el Cambio alcanzó 15.875 sufragios y quedó tercera con el 14,95%.

La tendencia continuó profundizándose en 2025. Integrando el armado de Provincias Unidas, la UCR obtuvo apenas el 3,18% de los votos y terminó en quinto lugar, sin posibilidades de disputar ninguna de las bancas nacionales en juego.

Sin peluca y lejos de Milei

A diferencia de lo que ocurre en otros distritos del país, donde sectores del radicalismo avanzaron hacia acuerdos con el gobierno nacional y surgió el fenómeno de los llamados radicales con peluca, la conducción actual de la UCR fueguina mantiene una posición distante de La Libertad Avanza.

La relación con el espacio de Javier Milei carece hoy de puentes políticos sólidos y no forma parte de las conversaciones que impulsa la dirigencia provincial. Por el contrario, la estrategia que comienza a delinearse apunta a reconstruir una identidad propia, recuperar referentes históricos y explorar acuerdos más amplios que permitan volver a tener protagonismo en el escenario político fueguino.

La reincorporación de Sciurano aparece como el primer movimiento de una etapa que recién comienza. En el partido entienden que, si quieren volver a ser competitivos en 2027, deberán hacer algo más que ordenar su interna: necesitarán construir una nueva mayoría capaz de devolverles relevancia en una provincia donde alguna vez fueron una de las principales fuerzas políticas.