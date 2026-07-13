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GOLPE A LOS TRABAJADORES

Osprera: cómo las investigaciones judiciales agravaron el deterioro de la obra social rural

Expedientes, denuncias e intervenciones oficiales profundizaron la crisis institucional mientras la entidad acumuló problemas financieros y dificultades para sostener las prestaciones médicas.

Por Letra P | Periodismo Político
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Javier Milei pidió la intervención de la UATRE 

La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) quedó bajo la lupa de la Justicia tras la muerte de Gerónimo "Momo" Venegas. Las investigaciones judiciales coincidieron con un deterioro financiero e institucional que comprometió el funcionamiento de una de las principales obras sociales sindicales del país.

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Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio

La crisis de la entidad no se limitó al plano económico. A medida que crecían las deudas con prestadores médicos y las dificultades para garantizar la atención de los afiliados, comenzaron a conocerse expedientes judiciales relacionados con la administración de los recursos.

En ese contexto, distintas investigaciones periodísticas salieron a la luz e informaron sobre causas que incluían indagatorias, embargos y pesquisas vinculadas con presuntas irregularidades en el manejo de fondos. De acuerdo con esas publicaciones, los expedientes permanecían en trámite y bajo análisis de la Justicia.

Las denuncias profundizaron la crisis institucional de Osprepa

El avance de las actuaciones judiciales coincidió con una etapa de fuerte deterioro administrativo. La obra social ya enfrentaba reclamos de hospitales, clínicas, sanatorios y profesionales de la salud por pagos demorados, mientras aumentaban las dificultades para sostener las prestaciones.

En paralelo, diversas publicaciones periodísticas dieron cuenta de denuncias sobre presuntos desvíos de recursos y estructuras de negocios alrededor de Osprera. Esas acusaciones fueron difundidas por distintos medios y, en varios casos, quedaron incorporadas a investigaciones que continuaban en sede judicial.

La difusión de esos expedientes impactó sobre la imagen institucional de la entidad. A los problemas financieros se sumaron cuestionamientos sobre los mecanismos de administración y control de una organización que durante años ocupó un lugar central dentro del sindicalismo rural.

La intervención estatal y el desafío de recuperar la confianza

En medio de ese escenario, la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso distintas intervenciones con el propósito de auditar las cuentas, revisar la administración y preservar la continuidad de las prestaciones médicas para los afiliados.

Más allá del desenlace de las causas judiciales, el impacto político e institucional ya resultó significativo. La situación dejó en evidencia que la crisis de OSPRERA excedió las disputas internas del gremio y abrió un debate sobre los controles aplicados a los recursos destinados a financiar la cobertura sanitaria de miles de trabajadores rurales y sus familias.

A casi una década de la muerte de Venegas, la obra social continúa inmersa en un proceso de reconstrucción institucional. Mientras las investigaciones avanzan en los tribunales y las auditorías oficiales siguen su curso, el principal desafío es recuperar la estabilidad administrativa y restablecer la confianza de afiliados, prestadores y organismos de control.

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