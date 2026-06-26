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EL MODELO MIRANDO AL SUR

Cuatro provincias de la Patagonia, entre las cinco con los salarios más altos del país

El sueldo bruto promedio nacional llegó en marzo a $2.207.129. Neuquén, Santa Cruz, Chubut, la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego superaron ese nivel.

Por Letra P | Periodismo Político
Cuatro provincias de la Patagonia, entre las cinco con los salarios más altos del país

Cuatro provincias de la Patagonia, entre las cinco con los salarios más altos del país

La Patagonia ratificó su liderazgo en materia salarial al concentrar cuatro de las cinco provincias con los sueldos promedio más altos del sector privado registrado del país. En marzo, el salario bruto promedio nacional llegó a $2.207.129 y sólo Neuquén, Santa Cruz, Chubut, CABA y Tierra del Fuego registraron promedios por encima de de ese número.

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A esos cinco distritos, se suma también el destacado lugar que en el ranking ocupa Río Negro, apenas por debajo de la media nacional, de acuerdo con un informe de Politikon Chaco basado en datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Neuquén encabezó el ranking nacional

El análisis señaló que Neuquén registró un salario bruto promedio de $3.808.627, el más alto de la Argentina. El segundo lugar fue para Santa Cruz, con $3.768.615. Ambas provincias fueron las únicas que superaron la barrera de los $3 millones mensuales de salario promedio entre los trabajadores registrados del sector privado.

Detrás se ubicó Chubut, con un salario promedio de $2.958.750, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó los $2.722.942 y Tierra del Fuego los $2.715.173. Estas cinco jurisdicciones fueron las únicas del país que se ubicaron por encima del promedio nacional de remuneraciones registrado durante marzo de 2026.

Salarios promedios marzo 2026

Por debajo de ese lote apareció Río Negro, con un salario bruto promedio superior a los $2 millones, integrando el grupo conformado también por el Gran Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires.

La energía y la minería explican el liderazgo en la Patagonia

El estudio también analizó qué actividades pagan los mejores salarios en cada provincia. En Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, el liderazgo correspondió a Explotación de Minas y Canteras, un sector impulsado por el desarrollo hidrocarburífero y minero.

En Santa Cruz, esa actividad concentró el 20,6% del empleo privado formal, mientras que en Neuquén explicó el 16,5% y en Chubut el 10,5%, porcentajes que ayudan a explicar por qué la Patagonia volvió a dominar el ranking nacional de remuneraciones.

vaca Muerta (263)
Vaca Muerta, la joya petrolera del país.

Vaca Muerta, la joya petrolera del país.

El informe confirmó así una tendencia que se repite desde hace años: las provincias patagónicas continúan ofreciendo los salarios privados registrados más elevados del país, impulsadas principalmente por la actividad energética y extractiva, que mantiene remuneraciones muy por encima del promedio nacional.

Las provincias con los salarios más bajos de la Argentina

En el otro extremo del ranking quedaron las provincias del norte argentino. Según el informe, Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja registraron salarios brutos promedio inferiores a $1,5 millones durante marzo de 2026.

Por encima de ese grupo, aunque todavía por debajo del promedio nacional, se ubicaron Santa Fe, Catamarca, La Pampa, San Juan, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Formosa, con remuneraciones de entre $1,5 millones y $2 millones.

De esta manera, el informe volvió a reflejar la fuerte disparidad salarial entre las distintas regiones del país en la era de Javier Milei. Mientras las provincias patagónicas concentraron los ingresos más elevados, gran parte del norte argentino continuó exhibiendo las remuneraciones promedio más bajas.

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