Neuquén: el gobierno de Rolando Figueroa convocó a los gremios para garantizar la paz del segundo semestre

El gobierno de la provincia del Neuquén formalizó la convocatoria a los gremios que nuclean a los trabajadores estatales para habilitar la discusión paritaria que regirá la escala salarial en el segundo semestre de 2026, un elemento fundamental para el clima previo a las elecciones del año próximo.
Según se informó oficialmente, el inicio de las nuevas negociaciones tendrán lugar el lunes 13 de julio en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno provincial.
En turnos separados, los funcionarios del gobierno de Rolando Figueroa se sentarán con representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Los docentes, quedan exentos de la discusión semestral ya que el compromiso sellado el año pasado contemplaba un acuerdo por un año.
Clima de paritarias en Neuquén
Las convocatorias que recibió cada uno de los gremios estatales llevan la firma del ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y llegan en un momento en que los trabajadores provinciales decidieron comenzar a elevar el tono de sus reclamos.
ATe se movilizó la semana pasada frente a la Legislatura de Neuquén.
Pese a que el oficialismo y sus aliados aprobaron la ley con facilidad, la votación terminó 28 a 7, los estatales marcaron la cancha con un paro que se antecedió con críticas puntuales sobre el costo de los cambios para las arcas provinciales y las advertencias respecto a los dineros que deberían está direccionados a las mejoras salariales. Todos en la política provincial entendieron que el movimiento buscó sentar las bases para la discusión que se abrirá en diez días.
Sin embargo, hay voces que advierten que es momento de un “esfuerzo mayor” para que los trabajadores públicos de Neuquén adapten sus ingresos al costo de vida neuquino que, como los números de la explotación petrolera, se disparó en el último lustro.