Neuquén: el gobierno de Rolando Figueroa convocó a los gremios para garantizar la paz del segundo semestre

El gobierno de la provincia del Neuquén formalizó la convocatoria a los gremios que nuclean a los trabajadores estatales para habilitar la discusión paritaria que regirá la escala salarial en el segundo semestre de 2026, un elemento fundamental para el clima previo a las elecciones del año próximo.

Según se informó oficialmente, el inicio de las nuevas negociaciones tendrán lugar el lunes 13 de julio en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno provincial .

En turnos separados, los funcionarios del gobierno de Rolando Figueroa se sentarán con representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) . Los docentes, quedan exentos de la discusión semestral ya que el compromiso sellado el año pasado contemplaba un acuerdo por un año.

Las convocatorias que recibió cada uno de los gremios estatales llevan la firma del ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares , y llegan en un momento en que los trabajadores provinciales decidieron comenzar a elevar el tono de sus reclamos.

La muestra más clara de ese cambio de actitud tuvo lugar la semana pasada, cuando la Legislatura le dio el visto bueno la norma que modifica el cálculo de las regalías para la explotación del GNL en la provincia. Los representantes del oficialismo decidieron cambiar el horario de la sesión para evitar el debate con una movilización de estatales en las puertas del Palacio Legislativo.

Pese a que el oficialismo y sus aliados aprobaron la ley con facilidad, la votación terminó 28 a 7, los estatales marcaron la cancha con un paro que se antecedió con críticas puntuales sobre el costo de los cambios para las arcas provinciales y las advertencias respecto a los dineros que deberían está direccionados a las mejoras salariales. Todos en la política provincial entendieron que el movimiento buscó sentar las bases para la discusión que se abrirá en diez días.

El boom Vaca Muerta como viento de cola

El debate de fondo en Neuquén parece ser cómo los salarios de los trabajadores estatales se suben al crecimiento exponencial que vive la provincia. Los representantes gremiales saben que, de base, el gobierno provincial cumplirá con su palabra de sostener las subas salariales al ritmo de la inflación, pero creen que no es suficiente.

Semanas atrás, Figueroa recogió un pedido histórico de los estatales provinciales y lanzó un régimen especial para estatales sin aportes completos en la provincia. Ese era otro de los reclamos que aparecía sobre la mesa con los gremios y que le sirven a la Provincia para dar cuenta de su buena voluntad.

Sin embargo, hay voces que advierten que es momento de un “esfuerzo mayor” para que los trabajadores públicos de Neuquén adapten sus ingresos al costo de vida neuquino que, como los números de la explotación petrolera, se disparó en el último lustro.