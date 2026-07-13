Mahiques completa un tribunal clave para el caso $Libra con juristas afines y margina a la candidata de Lijo

Javier Milei continúa sumando poder en la Justicia. Juan Bautista Mahiques envió al Senado seis pliegos, entre ellos los dos para cubrir la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, que interviene en casos de corrupción. Eligió a figuras afines y desplazó a la candidata del juez federal Ariel Lijo .

Los seleccionados por el ministro de Justicia fueron Pablo Bertuzzi , juez de la Cámara; y el juez penal económico Pablo Yadarola , quien compartió con Mahiques el recordado viaje a Lago Escondido.

La elegida del excandidato a juez de la Corte Suprema era la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona , quien quedó detrás de Berutzzi en la terna. El tribunal lo completa Mariano Llorens . Una de las causas que deberían resolver es la que investiga la presunta estafa del Presidente por promocionar la criptomoneda $Libra.

El vínculo de Incardona y Lijo es público: compartieron actos en 2024, cuando el juez pujaba por llegar a la Corte, pero finalmente no pasó el filtro del Senado. Mahiques y el magistrado tienen buena relación, al punto que compartieron un reciente viaje a París para participar de un evento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, como explicó Letra P , ambos aspiran a ocupar la Procuración general, vacante desde 2017. En el Gobierno aseguran que el debate no llegará durante este mandato de Milei.

La Cámara de Apelaciones Federal es el tribunal más caliente de Comodoro Py, porque funciona como alzada de casos de corrupción. La permanencia como vocales de Bertuzzi y el otro juez, Leopoldo Bruglia , estuvo envuelta en una polémica. Llegaron a sus cargos a partir de traslados dispuestos por Mauricio Macri , sin concursos ni acuerdos legislativos.

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Ese procedimiento fue objetado por el Senado durante la administración de Alberto Fernández, por presión de la entonces titular del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner. Los magistrados intentaron frenar el procedimiento en la Justicia, pero no tuvieron suerte. Los concursos se reabrieron, pero sólo Bertuzzi se preparó para participar.

"Bruglia se dedicó a viajar", lo acusan los juristas cercanos al Gobierno. Yadarola es un viejo amigo de la familia Mahiques. Su nombre se hizo público cuando integró el grupo de funcionarios judiciales que viajó a Lago Escondido, junto al ministro de Justicia y el padre, el camarista Carlos Mahiques, a quien el Senado le extendió cinco años más su mandato.

El motivo de aquella aventura fue con destino a la residencia del empresario Joe Lewis. Participaron los jueces Yadarola, Julián Ercolini y Pablo Cayssials, directivos del Grupo Clarín, el exjefe de Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth; y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. En su exposición durante la comisión de Acuerdos, el padre del ministro aseguró que fue un viaje de amigos y que no conoce a Lewis.

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Los votos del Senado

Si el Senado avala su nombramiento, junto a Bertuzzi armará en la Cámara una dupla que tendrá afinidad con el funcionario, suficiente para que Mieli se sienta protegido en las causas judiciales que prosperen. Entre ellas pueden estar las que investigan al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, que instruye el propio Lijo.

Mahiques envió otros cuatro pliegos a la cámara alta. Fueron los de Santiago Juan Schiopetto, candidato a juez de cámara del tribunal oral en lo criminal federal; Sergio Buitrago, aspirante al juzgado de primera instancia en lo civil de Capital Federal; Valeria Rico, jueza de la Cámara del tribunal oral en lo criminal federal y Ramiro Velasco, candidato a juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

En el Congreso las expectativas del Gobierno son favorables: los aliados garantizan una mayoría simple para que los pliegos avancen. Y el peronismo sólo objeta aquellos pliegos con candidatos que intervinieron en casos de corrupción, como el de Yadarola.

Este jueves la cámara alta aprobará una veintena de pliegos y así completará un centenar de magistrados nuevos desde el recambio del titular del Ministerio de Justicia. Su plan es alcanzar los 300 y superar a Mauricio Macri. No está lejos.