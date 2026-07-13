Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
¿HAY PLATA?

Paritarias en Santa Fe: Pullaro convocó a los gremios, que van con reclamos por aumentos y titularizaciones

La Casa Gris recibe el jueves a los sindicatos estatales, primero, y docentes. Acusaciones cruzadas calientan la previa de la negociación.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Paritarias en Santa Fe: Pullaro convocó a los gremios, que van con reclamos por aumentos y titularizaciones

Paritarias en Santa Fe: Pullaro convocó a los gremios, que van con reclamos por aumentos y titularizaciones

Notas Relacionadas
Amsafe se prepara para unas elecciones claves del mundo gremial de Santa Fe.
NO HAY PLATA

Paritarias en Santa Fe: los gremios docentes le pedirán a Pullaro un aumento por encima del 35%

Por 
Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio

Los gremios estatales de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), serán los primeros citados, a las ocho de la mañana. Después del mediodía, a las 13:30, será el turno de los docentes del ámbito público de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y de la esfera privada, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Tal como explicó este medio, el principal planteo gremial apunta a lograr un aumento que supere el 35% y contemple la inflación que resta de 2026. Amsafe y Sadop coinciden en que es la cifra que perdieron desde que se inició la gestión de Pullaro.

En la Casa Gris guardan hermetismo total en la previa y no adelantan en qué consistirá la propuesta. Sin embargo, rechazan el planteo de la docencia y advierten que un 35% de suba es "inviable desde el punto de vista fiscal". “Sería desfinanciar al gobierno y pagar solo sueldos”, afirmaron. A la vez, acusan a los referentes gremiales de tener vínculos partidarios con el kirchnerismo.

Los paños fríos de Pullaro y las diferencias gremiales

Aunque la previa parece adelantar una paritaria caliente, el gobernador Pullaro intentó hace unas semanas dar un mensaje componedor. “Vamos a ver cuál fue el impacto de la inflación y cuál el de la recomposición salarial que habíamos dispuesto en función del aumento de precios proyectado", señaló tratando de poner paños fríos. En Amsafe aseguran que, hasta mayo pasado, los sueldos del personal activo perdieron un 5% y los del sector pasivo un 7%.

Los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares, piezas claves del Gobierno de Maximiliano Pullaro en la discusión paritaria.

Los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares, piezas claves del Gobierno de Maximiliano Pullaro en la discusión paritaria.

No obstante, no hay una postura monolítica entre los gremios que deberán sentarse a negociar. Los sindicatos estatales prefieren mantener un perfil más bajo en la previa del nuevo encuentro y, al igual que la Casa Gris, evitan ponerle un número al pedido de recomposición salarial. Incluso, dicen que el último acuerdo no fue malo.

Sin embargo, fuentes de ATE sí adelantaron a este medio que darán la pelea para conseguir la titularización de trabajadores interinos en el área de Salud.

Temas
Notas Relacionadas
Los gremios docentes de Santa Fe a cada lado y funcionarios de Maximiliano Pullaro en la cabecera de la mesa.
¿HAY PLATA?

Negociación caliente: el gobierno de Santa Fe tensa con los gremios docentes por "partidizar la paritaria"

En la Casa Gris vinculan a los sindicatos con sectores del kirchnerismo que quieren "desfinanciar al gobierno". El planteo de Amsafe y SADOP.
El gobierno de Neuquén se reunió con los gremios para discutir la pauta salarial para el segundo semestre. 
¿HAY PLATA?

Neuquén: el gobierno de Figueroa sentó a los gremios para cerrar la paritaria y llegar en paz a 2027

La provincia se reunió con ATE, UPCN y los trabajadores viales. El sindciato docente ya arregló su pauta anual en diciembre. Round de reconocimiento.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, junto a su ministro de Hacienda Guido Bisterfeld. En la provincia advierten que Javier Milei no mandó ni los fondos comprometidos ante la Corte Suprema.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Milei tampoco le mandó a Ziliotto los fondos comprometidos ante la Corte Suprema

Por  Juan Pablo Gavazza
Oscar Liberman, referente de La Libertad Avanza en Bahía Blanca.
PELEA POR LA CAJA

Bahía Blanca: el PRO le arrebata a Oscar Liberman la ANSES en medio de la interna de La Libertad Avanza

Por  José Maldonado
Maximiliano Ybars, titular de la UCR de Tierra del Fuego. 
BOINA SÍ, PELUCA NO

El radicalismo de Tierra del Fuego explora estrategias para jugar sin Milei en 2027

Por  Laura Funes
Axel Kicillof y Sergio Massa 
LETRA PEPE

La conversación

Por  Gabriela Pepe