Paritarias en Santa Fe: Pullaro convocó a los gremios, que van con reclamos por aumentos y titularizaciones

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , convocó para este jueves a los gremios que nuclean a la planta estatal para discutir las paritarias del segundo semestre de 2026. Los sindicatos no tienen una postura unificada: docentes pretenden una recomposición salarial que supere el 35% , mientras que ATE y UPCN ponen más énfasis en que se concreten titularizaciones.

Los gremios estatales de la Unión Personal Civil de la Nación ( UPCN ) y la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), serán los primeros citados, a las ocho de la mañana. Después del mediodía, a las 13:30, será el turno de los docentes del ámbito público de la Asociación del Magisterio de Santa Fe ( Amsafe ) y de la esfera privada, el Sindicato Argentino de Docentes Privados ( SADOP ).

El acuerdo anterior abarcó los primeros seis meses del año y consistió en un aumento del 12,5% en diferentes tramos. Esa propuesta fue aceptada por UPCN y ATE, mientras que fue rechazada por los gremios docentes . Los ánimos no cambiaron mucho y la relación entre la docencia y la Casa Gris aún continúa tensa.

Tal como explicó este medio , el principal planteo gremial apunta a lograr un aumento que supere el 35% y contemple la inflación que resta de 2026. Amsafe y Sadop coinciden en que es la cifra que perdieron desde que se inició la gestión de Pullaro.

Agenda de paritarias en Santa Fe: el gobierno de Pullaro recibe este jueves a los estatales de ATE y UPCN a las 8 A las 13.30 será el turno de los gremios docentes pic.twitter.com/oTSNVlcEdJ

En la Casa Gris guardan hermetismo total en la previa y no adelantan en qué consistirá la propuesta. Sin embargo, rechazan el planteo de la docencia y advierten que un 35% de suba es "inviable desde el punto de vista fiscal". “Sería desfinanciar al gobierno y pagar solo sueldos”, afirmaron. A la vez, acusan a los referentes gremiales de tener vínculos partidarios con el kirchnerismo.

Los paños fríos de Pullaro y las diferencias gremiales

Aunque la previa parece adelantar una paritaria caliente, el gobernador Pullaro intentó hace unas semanas dar un mensaje componedor. “Vamos a ver cuál fue el impacto de la inflación y cuál el de la recomposición salarial que habíamos dispuesto en función del aumento de precios proyectado", señaló tratando de poner paños fríos. En Amsafe aseguran que, hasta mayo pasado, los sueldos del personal activo perdieron un 5% y los del sector pasivo un 7%.

Los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares, piezas claves del Gobierno de Maximiliano Pullaro en la discusión paritaria.

No obstante, no hay una postura monolítica entre los gremios que deberán sentarse a negociar. Los sindicatos estatales prefieren mantener un perfil más bajo en la previa del nuevo encuentro y, al igual que la Casa Gris, evitan ponerle un número al pedido de recomposición salarial. Incluso, dicen que el último acuerdo no fue malo.

Sin embargo, fuentes de ATE sí adelantaron a este medio que darán la pelea para conseguir la titularización de trabajadores interinos en el área de Salud.