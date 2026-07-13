Paritarias en Santa Fe: Pullaro convocó a los gremios, que van con reclamos por aumentos y titularizaciones

Los gremios estatales de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), serán los primeros citados, a las ocho de la mañana. Después del mediodía, a las 13:30, será el turno de los docentes del ámbito público de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y de la esfera privada, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
Tal como explicó este medio, el principal planteo gremial apunta a lograr un aumento que supere el 35% y contemple la inflación que resta de 2026. Amsafe y Sadop coinciden en que es la cifra que perdieron desde que se inició la gestión de Pullaro.
Los paños fríos de Pullaro y las diferencias gremiales
Aunque la previa parece adelantar una paritaria caliente, el gobernador Pullaro intentó hace unas semanas dar un mensaje componedor. “Vamos a ver cuál fue el impacto de la inflación y cuál el de la recomposición salarial que habíamos dispuesto en función del aumento de precios proyectado", señaló tratando de poner paños fríos. En Amsafe aseguran que, hasta mayo pasado, los sueldos del personal activo perdieron un 5% y los del sector pasivo un 7%.
Los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares, piezas claves del Gobierno de Maximiliano Pullaro en la discusión paritaria.
No obstante, no hay una postura monolítica entre los gremios que deberán sentarse a negociar. Los sindicatos estatales prefieren mantener un perfil más bajo en la previa del nuevo encuentro y, al igual que la Casa Gris, evitan ponerle un número al pedido de recomposición salarial. Incluso, dicen que el último acuerdo no fue malo.
Sin embargo, fuentes de ATE sí adelantaron a este medio que darán la pelea para conseguir la titularización de trabajadores interinos en el área de Salud.