Discusión 2027

Natalia de la Sota ya no habla de Córdoba y explora una tercera vía en pleno rearmado del peronismo

La diputada cultiva su armado provincial, pero sumará un recorrido nacional. La foto con Leandro Santoro y una coincidencia: ni Javier Milei, ni kirchnerismo.

Letra P | Luis Zegarra
Por Luis Zegarra
Natalia de la Sota con Leandro Santoro

Natalia de la Sota con Leandro Santoro

El futuro de Natalia de la Sota es uno de los interrogantes que aún no dilucidan quienes apuran el proceso de reconfiguración del peronismo, fortalecido por las mediciones que marcan una caída en las expectativas sobre el gobierno de Javier Milei

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Letra P | Luis Zegarra
Luis Zegarra

Incómoda con las presunciones que le auguran un seguro retorno al cobertizo del PJ de Martín Llaryora, la diputada asegura que su hoja de ruta hacia 2027 mantiene a Córdoba como punto de partida hacia largos tramos por el resto del país.

En ese camino, soplan en su entorno, se reunirá con quienes comparta una serie de conceptos básicos. Fundamentalmente, la convicción de abandonar cualquier anclaje con el presente libertario y un pasado de grieta. “Nada que ver con quienes votan a favor de los proyectos de Milei; nada que ver con el kirchnerismo que obtura cualquier posibilidad de renovación”, explican por lo bajo.

Mensaje para el peronismo

El delasotismo al que interpela De la Sota no reconoce ninguno de los caminos que le señalan en su provincia. Con igual esmero niegan los vínculos que otros ventilan con el kirchnerismo, con Axel Kicillof, con Sergio Massa y, especialmente, con el gobernador Llaryora.

Ese mismo entorno sigue desconfiando de las fluctuaciones en la relación que mantiene el cordobesismo con el gobierno nacional. Recelan, sobre todo, de la real vocación por tomar distancia del proyecto libertario.

Por encima de ello, no aceptan el rol subsidiario que figurones le asignan a la exlegisladora, para quien los 9 puntos obtenidos en las elecciones legislativas de octubre son un cimiento, no un límite.

Natalia de la Sota
Natalia de la Sota, diputada electa por Defendamos Córdoba.

Natalia de la Sota, diputada electa por Defendamos Córdoba.

“Deben tomar nota de que su figura adquirió una nueva relevancia. Natalia era parte de aquella estructura, pero hoy la política nacional la ve como una alternativa autónoma que participa de discusiones y charlas en todo el país”, explican ese mismo hábitat.

El registro de ese recorrido, aseguran, la mostrará con dirigentes de distintas latitudes, con quienes comparte la necesidad de renovación como un mandato de la política actual.

Las coincidencias con Leandro Santoro

La foto con el excandidato a intendente por el kirchnerismo porteño, coinciden de uno y otro lado, responde a los lineamientos descritos.

“Son dirigentes que comparten convicciones y coherencia. Coinciden en la necesidad de proyectar un armado diferente, que nada tenga que ver con las referencias del pasado inmediato. No tienen nada que ver con quienes son funcionales a Milei. Tampoco con el kirchnerismo, que nada tiene que ver con aquella renovación”, explican voces cercanas al hoy legislador por el espacio "Es Ahora Buenos Aires", que en su reciente campaña omitiera cuidadosamente referencias con K.

Natalia de la Sota y Leandro Santoro en la presentación del libro de Alejandro Grimson

Sobre la misma mesa de café se esbozó un futuro de convergencia. Impreciso aún, permite el juego de proyecciones sobre terrenos inexplorados formalmente. Uno no tiene terminales en tierras mediterráneas, otra sigue aferrada a Defendamos Córdoba como sello de presentación en Buenos Aires.

“Hay mucho en común. Veremos si deriva en un mismo proyecto. Es muy prematuro hablar de eso”, amplían comensales reconocidos por ambos.

Los mismos recuerdan que no se trató estrictamente del primer encuentro entre ambos. Además de concurrencias conjuntas a estudios de televisión evocan la participación en la presentación del libro “Desquiciados: los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha”, del antropólogo Alejandro Grimson.

También existen otras coincidencias, de esas que se mantienen sotto voce hasta tiempos electorales: el desaire a los cortejos de las caras que marcan el ayer. En su mayoría, peronistas que se perciben portadores de pureza ideológica.

La base en Córdoba

El delasotismo remarca que De la Sota no retaceará tiempo a la consolidación de su proyecto en la provincia, aunque sus intervenciones públicas de esta última parte giren en torno a la política nacional. Tampoco descuidará una autonomía que remonta a los albores del mileísmo en el gobierno nacional.

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Explican aparceros, desde entonces sus expectativas han tomado un camino cada vez más alejado de los juegos especulativos de otros peronistas. “No tenemos nada que ver con los que calculan cada movimiento”, explican.

Las alusiones no sólo marcan distancia con hipótesis de una convergencia con el llaryorismo. También restan autoridad a quienes, en su nombre, se arrogan representatividad para tender puentes hacia otros espacios.

“Natalia no necesita estar caminando detrás de nadie. Tampoco lo busca. Ella construye su propio camino, que es opuesto a Milei y todo lo que representa. Lo cual excluye también a quienes sean funcionales a ello”, sentencian.

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