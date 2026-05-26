Reforma tributaria del FMI: más trabajadores pagarían Ganancias, cambios al monotributo y retenciones cero

Kristalina Georgieva, la jefa del FMI, con Javier Milei, y el acuerdo para una reforma tributaria que impacta en el bolsillo

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) volvió a exigir una reforma tributaria integral en Argentina. El planteo incluye ampliar la base de trabajadores que pagan Ganancias , modificar el monotributo , eliminar exenciones de IVA y ajustar impuestos distorsivos como retenciones , Cheque e Ingresos Brutos. El foco está puesto en sostener el superávit fiscal y aumentar la recaudación.

La segunda revisión del acuerdo con el Fondo incluyó un anexo con lineamientos de la reforma impositiva que, para prosperar, deberá negociarse con las provincias. El organismo multilateral proyectó para 2026 un crecimiento del 3,5% del PBI y una inflación del 25%, pero advirtió que el superávit fiscal debe sostenerse con cambios estructurales. Para lograrlo, condicionó la baja de los impuestos al agro a un fuerte aumento de la presión fiscal sobre los ingresos de trabajadores y consumidores.

El Gobierno se comprometió ante el FMI a presentar una reforma tributaria antes de fin de año. El objetivo, según el staff report del organismo, es simplificar un sistema que actualmente tiene más de 155 tributos entre la Nación, provincias y municipios y reemplazar impuestos considerados “distorsivos”, como las retenciones, el impuesto al cheque e Ingresos Brutos.

Pero la hoja de ruta del Fondo incluye un punto sensible para el bolsillo: antes de bajar impuestos, reclama aumentar la recaudación mediante una ampliación de la base tributaria.

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Entre las principales medidas aparece una reducción del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para que al menos el 20% de las personas trabajadoras formales vuelva a tributar. Actualmente, tras los cambios impulsados en los últimos años, menos del 1% de ese grupo paga este impuesto debido a altos mínimos no imponibles. El informe también sugiere "homogeneizar deducciones" y simplificar escalas.

El FMI calcula que solamente por ampliar la base de Ganancias Personales podría obtenerse una mejora recaudatoria equivalente al 0,4% del PBI.

A eso se suma la eliminación de exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y regímenes especiales, una medida que aportaría otros 0,8 puntos del producto, además de cambios sobre el monotributo para integrarlo progresivamente al régimen general.

El impacto en el bolsillo

El principal impacto para la clase media aparecería por tres vías: más trabajadores alcanzados por Ganancias, el traspaso del régimen de monotributo al de autónomos y posibles cambios en el IVA.

La propuesta del Fondo apunta a eliminar exenciones y unificar alícuotas del IVA. La idea es avanzar hacia un esquema de “IVA dual”, en el que la Nación y las provincias compartan la recaudación mediante un mismo sistema, reemplazando progresivamente impuestos provinciales como Ingresos Brutos.

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El problema es que, en la práctica, productos que actualmente pagan menos IVA o están exentos podrían encarecerse. El FMI plantea compensaciones focalizadas para sectores vulnerables mediante transferencias directas, pero el resto de los consumidores pasaría a pagar la alícuota plena.

El abogado especialista en seguridad social, Facundo Fernández Pastor, graficó el impacto del planteo del organismo. “El FMI le exigió (al Gobierno) que aumente los trabajadores que pagan Ganancias, que más monotributistas pasen a ser responsables inscriptos y además, que hagan la reforma previsional para bajar más las jubilaciones actuales y futuras”, afirmó.

Monotributo: el cambio que más preocupa a informales

Otro de los puntos centrales es la reforma del monotributo. El Fondo plantea integrar el régimen simplificado con Autónomos y Ganancias para reducir diferencias tributarias y aumentar la formalización. La estimación del organismo es que esa modificación podría aportar cerca de 1% del PBI adicional en recaudación.

En términos prácticos, el cambio implicaría que parte de los actuales monotributistas terminen pagando más impuestos o migrando hacia el régimen general como responsables inscriptos.

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El extitular de Aduana Guillermo Michel sostuvo que “lo que queda claro de la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas es que el FMI sigue insistiendo con la eliminación del monotributo”.

Ante una consulta de Letra P, el abogado tributarista Guillermo Pérez consideró que una reforma de fondo es difícil de aplicar en el actual contexto económico. "Este año no habrá reforma de fondo dado el bajo nivel de actividad. Una reforma implica bajar impuestos y eso actualmente no se puede hacer por la urgencia de mantener el superávit fiscal”, afirmó.

La presión tributaria sobre la economía formal llega al 50%, mientras que la evasión ronda el 40%, señaló el informe del Fondo.

Bajar retenciones, pero después recaudar más

El esquema planteado por el organismo internacional parte de una lógica: primero ampliar la recaudación y luego eliminar impuestos considerados distorsivos. Por eso, insiste en que la eliminación gradual de retenciones y del impuesto al cheque sólo sería viable si antes aumentan los ingresos provenientes de Ganancias, IVA y tributos provinciales.

El staff report sostiene que la reforma completa generaría una mejora de recursos equivalente al 3,3% del PBI.

Allí aparece otro punto sensible para las provincias. El FMI propone reemplazar Ingresos Brutos por un sistema de IVA dual federal-provincial y reforzar la recaudación inmobiliaria provincial mediante actualización de valuaciones y reducción de exenciones.

Eso implicaría que las provincias podrían perder parte de sus impuestos más cuestionados, pero ganar margen para aumentar otros tributos o fortalecer impuestos patrimoniales.

Sin acuerdos con las provincias, no sale

En diálogo con este medio, el presidente de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, respaldó el diagnóstico del Fondo sobre la presión tributaria. “Argentina necesita una reforma sustancial a la baja en sus tres niveles”, afirmó. Pero señaló que "bajando los impuestos y disminuyendo la evasión se amplía la base de contribuyentes sin afectar negativamente a los consumidores".

Sin embargo, especialistas advierten que el problema no es sólo técnico sino político. Cualquier reforma integral requiere acuerdos entre la Nación, provincias y municipios. Pérez sostuvo que “lo que pide el FMI es lógico, pero de difícil implementación por la fragmentación entre la Nación y provincias. Eso requiere consenso para modificar la coparticipación federal, y actualmente no hay consenso. Quizás veamos un avance recién en 2027, que es año electoral".

El FMI, mientras tanto, mantiene el foco en el equilibrio fiscal. El organismo considera que Argentina necesita sostener superávits para fortalecer reservas y recuperar acceso al financiamiento internacional.

Por eso, el informe también reclama continuar con la reducción de subsidios al transporte y energía, además de avanzar más adelante con una reforma previsional.